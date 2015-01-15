akurt написав:

Ну так... була такса, ти байдикуєш... шастаєш по кав'ярням.. співаєш пісні про цнотливість із дівчатами, за тебе працюють - підготовували Дипломний проект - 150-200 долярів.Так і що?Потім була такса: за тебе готують кандидатську дисертацію - 3 000 долярів.Все керівництво Львівської залізниці стало кандидатами наук.Так і що?Ну, вкинули викладача вищу - інфа є за тим посиланняма - за 370 долярів брався зробити наступне:- звільнення від переддипломної практики - виїзд за межі Львова (порахуйте проживання та харчування у Тернополі на протізі місяця).- підготовка Звіту про проходження Переддипломної практики та його захист.- підготовка теми Дипломного проекту (не повинна повторюватися - це ретельно контролюється)- підготовка не менш як чотирьох розділів Дипломного проекту.- підготовка Пояснювальної записки до Дипломного проекту та набір тексту з формулами (окрема робота працівника у Львові).- підготовка плакатів на форматі А1 до Пояснювальної записки (це- найдорожча робота)- друк 10 плакатів на плоттері.- затвердження Дипломного проекту у нормо-контролі ті відповідних кафедрах (там є частина економічна, наприклад)- виклик довбура з хати,та навчання його щось там бекати на захисті.Ну я знаю, хотіли за це - процес розтягнутий на пів-року - 370 долярів або по 60 долярів на місяць - це по 1400 гривень на місяць - думаю,і не взявся бщось робити...Ну, "вкинули" доцента добре люде...Ну так сталося...Робота там небезпечна...Потім була такса: підключення до електроспоживання - 4 000 долярів (сам особисто платив).Так і що?Потім була такса "Узаконити прибудову" - 3000 долярів.Так і що?такса: підключенні до електромережі приватного будинка - 45 000 гривень.Так і що?Сьогодні такса підключення до газопостачання - 35 000 гривень.Так і що?"Товар-деньги-товар" (Карла Маркса).Не плутайте грішне з праведним.Я написав наступне: безглуздо радити вибирати котлован під будинком для можливої подальшої купівлі квартири в буцім-то побудованому у майбутньому будинку та здачі в аренду на тій підставі, що поруч - "три університети", де ніби то 400 жебраків-викладачів навчають 300-а жебраків-студентів-кандидатів на "рєалізаторів" на Привокзальному ринку.Відчуйте різницю.