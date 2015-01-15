Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Нарешті можна зробити підсумок: - все, щоб не пропонували - погано; - все не так; - раджу займатися депозитом, але найкраще, це коли приятель не має депозитів, а здає вже років... багато... жебракам за 300 долярів... жебраки є, але багаті... - нічого робити не буду... - ляжу на канапі та чекаю на виграш у лотерею, яку не купую...
Было бы так легко лежать на канапе,уже б все лежали. Поэтому лёгких путей нигде нет-везде риск и везде почти правда,начиная от зарплаты преподавателя в 4000 грн.,имеющего счета в зарубежных банках и кучи недвижимости и заканчивая тем,что иметь счет в иностранном банке без лицензии НБУ как бы не законно. А когда правда подаётся,только не вся,то жить безусловно легко,пока не столкнешься с реальной жизнью со всей её правдой. При отрицательном приросте населения и всё большего выхода новых квартир для сдачи в аренду,не надо быть семи пядей во лбу,чтобы понять,что с давая в аренду 3 квартиры, на канапе уже не поваляться,а вот купив в Киеве или Варшаве такие шансы всё же есть.
akurt написав:Ну так... була такса, ти байдикуєш... шастаєш по кав'ярням.. співаєш пісні про цнотливість із дівчатами, за тебе працюють - підготовували Дипломний проект - 150-200 долярів. Так і що?
Потім була такса: за тебе готують кандидатську дисертацію - 3 000 долярів. Все керівництво Львівської залізниці стало кандидатами наук. Так і що? Ну, вкинули викладача вищу - інфа є за тим посиланням ЛьвіскогоБатяРа - за 370 долярів брався зробити наступне: - звільнення від переддипломної практики - виїзд за межі Львова (порахуйте проживання та харчування у Тернополі на протізі місяця). - підготовка Звіту про проходження Переддипломної практики та його захист. - підготовка теми Дипломного проекту (не повинна повторюватися - це ретельно контролюється) - підготовка не менш як чотирьох розділів Дипломного проекту. - підготовка Пояснювальної записки до Дипломного проекту та набір тексту з формулами (окрема робота працівника у Львові). - підготовка плакатів на форматі А1 до Пояснювальної записки (це- найдорожча робота) - друк 10 плакатів на плоттері. - затвердження Дипломного проекту у нормо-контролі ті відповідних кафедрах (там є частина економічна, наприклад) - виклик довбура з хати, де він лежить із кобітою в обнімку, та навчання його щось там бекати на захисті. Ну я знаю, хотіли за це - процес розтягнутий на пів-року - 370 долярів або по 60 долярів на місяць - це по 1400 гривень на місяць - думаю, ЛьвіськийбатяР і не взявся б за такі мізерні гроші... щось робити... Ну, "вкинули" доцента добре люде... Ну так сталося... Робота там небезпечна...
Потім була такса: підключення до електроспоживання - 4 000 долярів (сам особисто платив). Так і що? Потім була такса "Узаконити прибудову" - 3000 долярів. Так і що? Сьогодні такса: підключенні до електромережі приватного будинка - 45 000 гривень. Так і що? Сьогодні такса підключення до газопостачання - 35 000 гривень. Так і що? "Товар-деньги-товар" (Карла Маркса). Не плутайте грішне з праведним. Я написав наступне: безглуздо радити вибирати котлован під будинком для можливої подальшої купівлі квартири в буцім-то побудованому у майбутньому будинку та здачі в аренду на тій підставі, що поруч - "три університети", де ніби то 400 жебраків-викладачів навчають 300-а жебраків-студентів-кандидатів на "рєалізаторів" на Привокзальному ринку. Відчуйте різницю.
Що там за підключення на 45 кг , може там відповідна потужність, або стовби треба було ставити.В вересні підключав свій садовий будиночок до електрики 6 кВт 10500 в касу та 4000 за якись блискавко захист.
То садовий будиночок... а то - реальний об'єкт... Ну, так, щоби не соромно було перед сусідами....
А взагалі я згоден з усіма порадниками. Люде зробили висновик, що легких шляхів не буває... Он зранку відправив львівского легіня на заробітки до Польщі - а люде там виїзд з України перекрили - людям заважають виїжджати та через 3 години заїзджати із купою польского сиру на торгівлю на Приміському базарі - стояв бідолашний легінь зранку майже до 13-00... Тре працювати... Саме в ці дні наполегливо працюю... Дуже неполегливо. Намагаюся змішувати канапу, гроші, секс, горілку (в суботу - коньяк - раджу завітати на Стрийській у "Вина світу" - 3 зірки Закарпатський є по нормальній ціні) - у таку кепську погоду що може бути краще келиха-другого гарного коньяку...
Ну, приятелі вже отримали під розписку повідомлення про необхідність сплати податку на нерухомість, але треба врахувати: - самі живуть в 3-поверховому будинку - побудований в 2012 році... зразу після завершення будівництва пропонували 700 000 долярів... були такі ціни... - мають 6 (шість) квартир під здачу... Стиснули зуби та заплатили... Ну, як чесні громадяни... А як же...
akurt написав:приятелі.. .... - мають 6 (шість) квартир під здачу...
...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!"
akurt написав:приятелі.. .... - мають 6 (шість) квартир під здачу...
...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!"
Долярчик або Гривенчик, нема такого в житті,щоб зовсім відпочивати,бо то тільки на тому світі можливо,та і той хто На канапі,той,або не все розповідає про свою канапу або деградує. І в тому щастя людини , в пошуку своїх рецептів щастя,бо все індивідуальне!
akurt написав:приятелі.. .... - мають 6 (шість) квартир під здачу...
...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!"
Долярчик або Гривенчик, нема такого в житті,щоб зовсім відпочивати,бо то тільки на тому світі можливо,та і той хто На канапі,той,або не все розповідає про свою канапу або деградує. І в тому щастя людини , в пошуку своїх рецептів щастя,бо все індивідуальне!
....та воно то все так........ але ж можливий такий варіант про таке "працювання", як я описав вище (коли на Вас працюють люди), то Вам МЕНШЕ роботи залишиться, ніж виконувати ту всю роботу самотужки!... а менше роботи, то і більше часу для ВЛАСНОГО/ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ!
akurt написав:приятелі.. .... - мають 6 (шість) квартир під здачу...
...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!"
Як раз шукаю роботу , щоб перекантуватись до весни коли зможу далі продовжити роботу з ландшафтним дизайном.Кругом понабігали кляті студіки і фігачать за супомиску.Робота мусить бути як написано в цитаті вище.Пів року офіцала, щоб я потім міг в п'ятий ,ювілейний, раз стати на біржу і рік отримувати пасивний дохід у вигляді допомги по безробіттю.
Долярчик написав:....та воно то все так........ але ж можливий такий варіант про таке "працювання", як я описав вище (коли на Вас працюють люди), то Вам МЕНШЕ роботи залишиться, ніж виконувати ту всю роботу самотужки!... а менше роботи, то і більше часу для ВЛАСНОГО/ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ!
Пан Долярчік мабуть ніколи не мав діла з керуванням найманними працівніками. Дуже наївне міркування.