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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 10:29

  akurt написав:Нарешті можна зробити підсумок:
- все, щоб не пропонували - погано;
- все не так;
- раджу займатися депозитом, але найкраще, це коли приятель не має депозитів, а здає вже років... багато... жебракам за 300 долярів... жебраки є, але багаті...
- нічого робити не буду...
- ляжу на канапі та чекаю на виграш у лотерею, яку не купую...

Было бы так легко лежать на канапе,уже б все лежали. Поэтому лёгких путей нигде нет-везде риск и везде почти правда,начиная от зарплаты преподавателя в 4000 грн.,имеющего счета в зарубежных банках и кучи недвижимости и заканчивая тем,что иметь счет в иностранном банке без лицензии НБУ как бы не законно. А когда правда подаётся,только не вся,то жить безусловно легко,пока не столкнешься с реальной жизнью со всей её правдой. При отрицательном приросте населения и всё большего выхода новых квартир для сдачи в аренду,не надо быть семи пядей во лбу,чтобы понять,что с давая в аренду 3 квартиры, на канапе уже не поваляться,а вот купив в Киеве или Варшаве такие шансы всё же есть.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:50

  akurt написав:Ну так... була такса, ти байдикуєш... шастаєш по кав'ярням.. співаєш пісні про цнотливість із дівчатами, за тебе працюють - підготовували Дипломний проект - 150-200 долярів.
Так і що?

Потім була такса: за тебе готують кандидатську дисертацію - 3 000 долярів.
Все керівництво Львівської залізниці стало кандидатами наук.
Так і що?
Ну, вкинули викладача вищу - інфа є за тим посиланням ЛьвіскогоБатяРа - за 370 долярів брався зробити наступне:
- звільнення від переддипломної практики - виїзд за межі Львова (порахуйте проживання та харчування у Тернополі на протізі місяця).
- підготовка Звіту про проходження Переддипломної практики та його захист.
- підготовка теми Дипломного проекту (не повинна повторюватися - це ретельно контролюється)
- підготовка не менш як чотирьох розділів Дипломного проекту.
- підготовка Пояснювальної записки до Дипломного проекту та набір тексту з формулами (окрема робота працівника у Львові).
- підготовка плакатів на форматі А1 до Пояснювальної записки (це- найдорожча робота)
- друк 10 плакатів на плоттері.
- затвердження Дипломного проекту у нормо-контролі ті відповідних кафедрах (там є частина економічна, наприклад)
- виклик довбура з хати, де він лежить із кобітою в обнімку, та навчання його щось там бекати на захисті.
Ну я знаю, хотіли за це - процес розтягнутий на пів-року - 370 долярів або по 60 долярів на місяць - це по 1400 гривень на місяць - думаю, ЛьвіськийбатяР і не взявся б за такі мізерні гроші... щось робити...
Ну, "вкинули" доцента добре люде...
Ну так сталося...
Робота там небезпечна...

Потім була такса: підключення до електроспоживання - 4 000 долярів (сам особисто платив).
Так і що?
Потім була такса "Узаконити прибудову" - 3000 долярів.
Так і що?
Сьогодні такса: підключенні до електромережі приватного будинка - 45 000 гривень.
Так і що?
Сьогодні такса підключення до газопостачання - 35 000 гривень.
Так і що?
"Товар-деньги-товар" (Карла Маркса).
Не плутайте грішне з праведним.
Я написав наступне: безглуздо радити вибирати котлован під будинком для можливої подальшої купівлі квартири в буцім-то побудованому у майбутньому будинку та здачі в аренду на тій підставі, що поруч - "три університети", де ніби то 400 жебраків-викладачів навчають 300-а жебраків-студентів-кандидатів на "рєалізаторів" на Привокзальному ринку.
Відчуйте різницю.

Що там за підключення на 45 кг , може там відповідна потужність, або стовби треба було ставити.В вересні підключав свій садовий будиночок до електрики 6 кВт 10500 в касу та 4000 за якись блискавко захист.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 14:45

То садовий будиночок... а то - реальний об'єкт...
Ну, так, щоби не соромно було перед сусідами....

А взагалі я згоден з усіма порадниками.
Люде зробили висновик, що легких шляхів не буває...
Он зранку відправив львівского легіня на заробітки до Польщі - а люде там виїзд з України перекрили - людям заважають виїжджати та через 3 години заїзджати із купою польского сиру на торгівлю на Приміському базарі - стояв бідолашний легінь зранку майже до 13-00...
Тре працювати...
Саме в ці дні наполегливо працюю...
Дуже неполегливо.
Намагаюся змішувати канапу, гроші, секс, горілку (в суботу - коньяк - раджу завітати на Стрийській у "Вина світу" - 3 зірки Закарпатський є по нормальній ціні) - у таку кепську погоду що може бути краще келиха-другого гарного коньяку...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:52

В мене садовий будиночок-170 м.кв.Але я погано сплю по ночах, бо в сусіда 250 метрв.Але боюс переводити в житловий бо раптоом субсидію втрачу на квартиру;)
П.С.Плюс податок на нерухомість впаяють.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:17

Ну, приятелі вже отримали під розписку повідомлення про необхідність сплати податку на нерухомість, але треба врахувати:
- самі живуть в 3-поверховому будинку - побудований в 2012 році... зразу після завершення будівництва пропонували 700 000 долярів... були такі ціни...
- мають 6 (шість) квартир під здачу...
Стиснули зуби та заплатили...
Ну, як чесні громадяни...
А як же...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:приятелі..
....
- мають 6 (шість) квартир під здачу...

...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!" :D :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  Долярчик написав:
  akurt написав:приятелі..
....
- мають 6 (шість) квартир під здачу...

...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!" :D :mrgreen:

Долярчик або Гривенчик, нема такого в житті,щоб зовсім відпочивати,бо то тільки на тому світі можливо,та і той хто На канапі,той,або не все розповідає про свою канапу або деградує. І в тому щастя людини , в пошуку своїх рецептів щастя,бо все індивідуальне!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:05

  sinus написав:
  Долярчик написав:
  akurt написав:приятелі..
....
- мають 6 (шість) квартир під здачу...

...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!" :D :mrgreen:

Долярчик або Гривенчик, нема такого в житті,щоб зовсім відпочивати,бо то тільки на тому світі можливо,та і той хто На канапі,той,або не все розповідає про свою канапу або деградує. І в тому щастя людини , в пошуку своїх рецептів щастя,бо все індивідуальне!

....та воно то все так........ але ж можливий такий варіант про таке "працювання", як я описав вище :D (коли на Вас працюють люди), то Вам МЕНШЕ роботи залишиться, ніж виконувати ту всю роботу самотужки!... а менше роботи, то і більше часу для ВЛАСНОГО/ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:23

  Долярчик написав:
  akurt написав:приятелі..
....
- мають 6 (шість) квартир під здачу...

...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!" :D :mrgreen:

Як раз шукаю роботу , щоб перекантуватись до весни коли зможу далі продовжити роботу з ландшафтним дизайном.Кругом понабігали кляті студіки і фігачать за супомиску.Робота мусить бути як написано в цитаті вище.Пів року офіцала, щоб я потім міг в п'ятий ,ювілейний, раз стати на біржу і рік отримувати пасивний дохід у вигляді допомги по безробіттю.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:33

  Долярчик написав:....та воно то все так........ але ж можливий такий варіант про таке "працювання", як я описав вище :D (коли на Вас працюють люди), то Вам МЕНШЕ роботи залишиться, ніж виконувати ту всю роботу самотужки!... а менше роботи, то і більше часу для ВЛАСНОГО/ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ! :roll:

Пан Долярчік мабуть ніколи не мав діла з керуванням найманними працівніками. Дуже наївне міркування.
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