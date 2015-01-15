Львівський БатяР написав:Долярчик
прорахуйте вже прибутковість пропонованих вами об'єктів і киньте в студію...
Не лініться
..... та я вже якось брав калькулятора що-до них
- теж +/- виходить біля 10ть років
....я от хочу ще перевірити(теорія Акурта
), чи справді ГОТОВИЙ об"єкт(звичайно набагато дорожчий за котлован) вигіднішший за котлована теж для подальшої здачі в оренду...
...от ніби, на деякі об"єкти ПРИБЛИЗНУ ціну пам"ятаю і рахуючи/враховуючи ціни і терміни до здачі..... дійсно, трішечки вигіднішше ГОТОВЕ
... може хтось свій приклад приведе, пам'ятаючи ціну котловану і теперішню ціну готового? (правда, ще можна по гуглі підглянути "графік росту цін" на певні об"єкти....... але зараз немаю часу шукати...)