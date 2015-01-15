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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:43

  whois2010 написав:
  Долярчик написав:....та воно то все так........ але ж можливий такий варіант про таке "працювання", як я описав вище :D (коли на Вас працюють люди), то Вам МЕНШЕ роботи залишиться, ніж виконувати ту всю роботу самотужки!... а менше роботи, то і більше часу для ВЛАСНОГО/ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ! :roll:

Пан Долярчік мабуть ніколи не мав діла з керуванням найманними працівніками. Дуже наївне міркування.

.....та я розумію, що не все так просто, як я тут фантазую :mrgreen:
.....а досвід в мене по керуванні людьми МІНІМАЛЬНИЙ..... - двічі мав справу з найманим "реалізатором" :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 01:03

Долярчик
прорахуйте вже прибутковість пропонованих вами об'єктів і киньте в студію...
Не лініться :D
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:07

Між тим поки я перебував у в'язниці, а ви тут базікали, на останньому криптошухері подвоїв депо на біржі! :D Казав тобі, Долярчик, стрибай з козаком у пригоди... :D

П.С. 50% заробленого вивів. Тіло й інші 50% нехай працюють далі.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:31

  Львівський БатяР написав:Долярчик
прорахуйте вже прибутковість пропонованих вами об'єктів і киньте в студію...
Не лініться :D

..... та я вже якось брав калькулятора що-до них :mrgreen: - теж +/- виходить біля 10ть років :roll:
....я от хочу ще перевірити(теорія Акурта :D), чи справді ГОТОВИЙ об"єкт(звичайно набагато дорожчий за котлован) вигіднішший за котлована теж для подальшої здачі в оренду...
...от ніби, на деякі об"єкти ПРИБЛИЗНУ ціну пам"ятаю і рахуючи/враховуючи ціни і терміни до здачі..... дійсно, трішечки вигіднішше ГОТОВЕ :shock:
... може хтось свій приклад приведе, пам'ятаючи ціну котловану і теперішню ціну готового? (правда, ще можна по гуглі підглянути "графік росту цін" на певні об"єкти....... але зараз немаю часу шукати...)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 891011
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