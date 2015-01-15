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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:43

  whois2010 написав:
  Долярчик написав:....та воно то все так........ але ж можливий такий варіант про таке "працювання", як я описав вище :D (коли на Вас працюють люди), то Вам МЕНШЕ роботи залишиться, ніж виконувати ту всю роботу самотужки!... а менше роботи, то і більше часу для ВЛАСНОГО/ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ! :roll:

Пан Долярчік мабуть ніколи не мав діла з керуванням найманними працівніками. Дуже наївне міркування.

.....та я розумію, що не все так просто, як я тут фантазую :mrgreen:
.....а досвід в мене по керуванні людьми МІНІМАЛЬНИЙ..... - двічі мав справу з найманим "реалізатором" :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 01:03

Долярчик
прорахуйте вже прибутковість пропонованих вами об'єктів і киньте в студію...
Не лініться :D
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:07

Між тим поки я перебував у в'язниці, а ви тут базікали, на останньому криптошухері подвоїв депо на біржі! :D Казав тобі, Долярчик, стрибай з козаком у пригоди... :D

П.С. 50% заробленого вивів. Тіло й інші 50% нехай працюють далі.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:31

  Львівський БатяР написав:Долярчик
прорахуйте вже прибутковість пропонованих вами об'єктів і киньте в студію...
Не лініться :D

..... та я вже якось брав калькулятора що-до них :mrgreen: - теж +/- виходить біля 10ть років :roll:
....я от хочу ще перевірити(теорія Акурта :D), чи справді ГОТОВИЙ об"єкт(звичайно набагато дорожчий за котлован) вигіднішший за котлована теж для подальшої здачі в оренду...
...от ніби, на деякі об"єкти ПРИБЛИЗНУ ціну пам"ятаю і рахуючи/враховуючи ціни і терміни до здачі..... дійсно, трішечки вигіднішше ГОТОВЕ :shock:
... може хтось свій приклад приведе, пам'ятаючи ціну котловану і теперішню ціну готового? (правда, ще можна по гуглі підглянути "графік росту цін" на певні об"єкти....... але зараз немаю часу шукати...)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 10:07

  akurt написав:Надо смотреть на недвигу НОВУЮ с готовым ремонтом.
Есть такие предложения, есть...




дуже добра думка
також прийшов до ідентичного висновку

жодних проблем, купив-вселив і рахуєш гроші

жодних менінгітів і гемору з ремонтами-майстрами-меблями-трубами-плитками-технікою

і тільки новобуд з іо
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 12:10

  Долярчик написав:
  akurt написав:приятелі..
....
- мають 6 (шість) квартир під здачу...

...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!" :D :mrgreen:


Насправді не працюють - чоловік тільки якось там рахується ("числится") на тій фірмі, де колотив "бабулєти", вкладаючи їх всі в нерухомість.
Для чого він там "числится" не питав - може, якісь дивіденди йдуть...
Грошви приходить багато від цих та інших видів добутку папірців - нещодавно купили бетон по 850 долярів за квадрат теж під здачу, але ремонт ще не робили... просто стоїть, вистоюється...
"Запас карман не тянет..."

Прочитав свій гороскоп на цей тиждень:
"КОЗЕРОГИ
Формула вашего счастья – правильный баланс "я тебе – ты мне". Именно в этом "торге" с реальностью ваш трезвый подход, помноженный на изобретательность, плюс объективная самооценка даст богатые плоды. С друзьями будьте чуткими, щедрыми, чтобы не прослыть скупердяем. Здесь судьба выставила "счета" именно вам, задолжали – платите, и не переживайте, излишки с вас не взыщут. Вы любимы, популярны, удачливы, осознайте это, и желание предъявлять претензии исчезнет.
Нынче накопленная ранее агрессия "бомбит" из подсознания. У одних это проявляется в болезнях (исцеляя душу), а у других в тайных пакостях. Что недопустимо. Не дайте злу поработить вас"

Прочитав та зробив дуже суттєвий львівський крок - сподіваюся "не зірветься", та можливість отрмувати пасивний дохід, лежачі на канапі, - подвоється...
Зранку чистив сніг біля будику... чистив авто - засипало страх Божий як... за пів-години за мною заїдуть - їдемо десь там на снігові шашлики з коньяком...
Попитаю як раз у людей про здачу в оренду комерційної нерухомості...
Повинен же й Долярчик скубти грошву...

P.S. Приятелі виставили на продаж квартиру у Львові - за тиждень 4 рази приходили оглядали, з 4-х разів - три (!!!) рази - як інвестиція під здачу в оренду.
Просто для статистики...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Попитаю як раз у людей про здачу в оренду комерційної нерухомості...
Повинен же й Долярчик скубти грошву...

Дуже дякую!... буду чекати на детальний опис Вашої розмови про комерц. нерух. :D

п. с....... і то ж треба таке! - я теж КОЗЕРІГ! :shock: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:36

Ну, панове після "третьої" сказали, що то у Долярчика ГАРНА думка взяти, наприклад, офісне приміщення в оренду у новобудові, наприклад на розі Стрийської та Хуторівки, і здавати в оренду.
Особливості:
- Перше і головне. У Договорі оренди повинна бути передбачена можливість суборенди - інакше здача Долярчиком в оренду буде незаконна.
- існують норми з точки зору податкової - приміщення якої площі ви можете здавати в суборенду, маючи оподаткування на єдиному податку - до 50 кв. м (точність цифри не гарантую, якраз оселедець виделкою підгрібав).
- якщо площа більша - переходите на інший вид оподаткування.
- з прибутку буде платити податок державі 17 відсотків, що дуже добе, покращується наш добробут.
- Друге і не головне. Треба знайти орендаря, дурнішого за себе, щоб брав у вас взяте в оренду в субаренду.
- цей дурніший повинен платити вам шалені гроші, щоб жирувати було всім.
- можна викупити нежитлове приміщення та здавати в оренду. Тут є приємна річ: немає мінімальної ціни здавання в оренду. Тобто, Долярчик буде дивитися по клієнту та встановлювати орендну плату так: приїхав на Мерсі - 100 долярів квадратний метр. Приїхав на Ланосі - 1 копійка квадратний метр. Тут широке поле діяльності.

Взагалі, сказали, що все добре... Прогноз позитивний...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:02

...а я ж і кажу, що успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись

  akurt написав:Ну, панове після "третьої" сказали, що то у Долярчика ГАРНА думка взяти, наприклад, офісне приміщення в оренду у новобудові, наприклад на розі Стрийської та Хуторівки, і здавати в оренду.
Особливості:
- Перше і головне. У Договорі оренди повинна бути передбачена можливість суборенди - інакше здача Долярчиком в оренду буде незаконна.
- існують норми з точки зору податкової - приміщення якої площі ви можете здавати в суборенду, маючи оподаткування на єдиному податку - до 50 кв. м (точність цифри не гарантую, якраз оселедець виделкою підгрібав).
- якщо площа більша - переходите на інший вид оподаткування.
- з прибутку буде платити податок державі 17 відсотків, що дуже добе, покращується наш добробут.
- Друге і не головне. Треба знайти орендаря, дурнішого за себе, щоб брав у вас взяте в оренду в субаренду.
- цей дурніший повинен платити вам шалені гроші, щоб жирувати було всім.
- можна викупити нежитлове приміщення та здавати в оренду. Тут є приємна річ: немає мінімальної ціни здавання в оренду. Тобто, Долярчик буде дивитися по клієнту та встановлювати орендну плату так: приїхав на Мерсі - 100 долярів квадратний метр. Приїхав на Ланосі - 1 копійка квадратний метр. Тут широке поле діяльності.

Взагалі, сказали, що все добре... Прогноз позитивний...

...знову дякую! і знову плюсую! :D
....тільки я для себе розглядаю на майбутнє оте виділене вище.........(хоч тут інші пани мене вже налякали простоєм, який буде мені ДОРОГО коштувати: ЗВІРЯЧА комуналь на НЕжитлове! :shock: )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:29

А, точно, забув, дійсно сказали, що зовсім інші розцінки на все на світі для того приміщення...
akurt
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