Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:....та воно то все так........ але ж можливий такий варіант про таке "працювання", як я описав вище (коли на Вас працюють люди), то Вам МЕНШЕ роботи залишиться, ніж виконувати ту всю роботу самотужки!... а менше роботи, то і більше часу для ВЛАСНОГО/ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ!
Пан Долярчік мабуть ніколи не мав діла з керуванням найманними працівніками. Дуже наївне міркування.
.....та я розумію, що не все так просто, як я тут фантазую .....а досвід в мене по керуванні людьми МІНІМАЛЬНИЙ..... - двічі мав справу з найманим "реалізатором"
Між тим поки я перебував у в'язниці, а ви тут базікали, на останньому криптошухері подвоїв депо на біржі! Казав тобі, Долярчик, стрибай з козаком у пригоди...
П.С. 50% заробленого вивів. Тіло й інші 50% нехай працюють далі.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Львівський БатяР написав:Долярчик прорахуйте вже прибутковість пропонованих вами об'єктів і киньте в студію... Не лініться
..... та я вже якось брав калькулятора що-до них - теж +/- виходить біля 10ть років ....я от хочу ще перевірити(теорія Акурта ), чи справді ГОТОВИЙ об"єкт(звичайно набагато дорожчий за котлован) вигіднішший за котлована теж для подальшої здачі в оренду... ...от ніби, на деякі об"єкти ПРИБЛИЗНУ ціну пам"ятаю і рахуючи/враховуючи ціни і терміни до здачі..... дійсно, трішечки вигіднішше ГОТОВЕ ... може хтось свій приклад приведе, пам'ятаючи ціну котловану і теперішню ціну готового? (правда, ще можна по гуглі підглянути "графік росту цін" на певні об"єкти....... але зараз немаю часу шукати...)
akurt написав:приятелі.. .... - мають 6 (шість) квартир під здачу...
...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!"
Насправді не працюють - чоловік тільки якось там рахується ("числится") на тій фірмі, де колотив "бабулєти",вкладаючи їх всі в нерухомість. Для чого він там "числится" не питав - може, якісь дивіденди йдуть... Грошви приходить багато від цих та інших видів добутку папірців - нещодавно купили бетон по 850 долярів за квадрат теж під здачу, але ремонт ще не робили... просто стоїть, вистоюється... "Запас карман не тянет..."
Прочитав свій гороскоп на цей тиждень: "КОЗЕРОГИ Формула вашего счастья – правильный баланс "я тебе – ты мне". Именно в этом "торге" с реальностью ваш трезвый подход, помноженный на изобретательность, плюс объективная самооценка даст богатые плоды. С друзьями будьте чуткими, щедрыми, чтобы не прослыть скупердяем. Здесь судьба выставила "счета" именно вам, задолжали – платите, и не переживайте, излишки с вас не взыщут. Вы любимы, популярны, удачливы, осознайте это, и желание предъявлять претензии исчезнет. Нынче накопленная ранее агрессия "бомбит" из подсознания. У одних это проявляется в болезнях (исцеляя душу), а у других в тайных пакостях. Что недопустимо. Не дайте злу поработить вас"
Прочитав та зробив дуже суттєвий львівський крок - сподіваюся "не зірветься", та можливість отрмувати пасивний дохід, лежачі на канапі, - подвоється... Зранку чистив сніг біля будику... чистив авто - засипало страх Божий як... за пів-години за мною заїдуть - їдемо десь там на снігові шашлики з коньяком... Попитаю як раз у людей про здачу в оренду комерційної нерухомості... Повинен же й Долярчикскубти грошву...
P.S. Приятелі виставили на продаж квартиру у Львові - за тиждень 4 рази приходили оглядали, з 4-х разів - три (!!!) рази - як інвестиція під здачу в оренду. Просто для статистики...
Ну, панове після "третьої" сказали, що то у Долярчика ГАРНА думка взяти, наприклад, офісне приміщення в оренду у новобудові, наприклад на розі Стрийської та Хуторівки, і здавати в оренду. Особливості: - Перше і головне. У Договорі оренди повинна бути передбачена можливість суборенди - інакше здача Долярчиком в оренду буде незаконна. - існують норми з точки зору податкової - приміщення якої площі ви можете здавати в суборенду, маючи оподаткування на єдиному податку - до 50 кв. м (точність цифри не гарантую, якраз оселедець виделкою підгрібав). - якщо площа більша - переходите на інший вид оподаткування. - з прибутку буде платити податок державі 17 відсотків, що дуже добе, покращується наш добробут. - Друге і не головне. Треба знайти орендаря, дурнішого за себе, щоб брав у вас взяте в оренду в субаренду. - цей дурніший повинен платити вам шалені гроші, щоб жирувати було всім. - можна викупити нежитлове приміщення та здавати в оренду. Тут є приємна річ: немає мінімальної ціни здавання в оренду. Тобто, Долярчик буде дивитися по клієнту та встановлювати орендну плату так: приїхав на Мерсі - 100 долярів квадратний метр. Приїхав на Ланосі - 1 копійка квадратний метр. Тут широке поле діяльності.
Взагалі, сказали, що все добре... Прогноз позитивний...
akurt написав:Ну, панове після "третьої" сказали, що то у Долярчика ГАРНА думка взяти, наприклад, офісне приміщення в оренду у новобудові, наприклад на розі Стрийської та Хуторівки, і здавати в оренду. Особливості: - Перше і головне. У Договорі оренди повинна бути передбачена можливість суборенди - інакше здача Долярчиком в оренду буде незаконна. - існують норми з точки зору податкової - приміщення якої площі ви можете здавати в суборенду, маючи оподаткування на єдиному податку - до 50 кв. м (точність цифри не гарантую, якраз оселедець виделкою підгрібав). - якщо площа більша - переходите на інший вид оподаткування. - з прибутку буде платити податок державі 17 відсотків, що дуже добе, покращується наш добробут. - Друге і не головне. Треба знайти орендаря, дурнішого за себе, щоб брав у вас взяте в оренду в субаренду. - цей дурніший повинен платити вам шалені гроші, щоб жирувати було всім. - можна викупити нежитлове приміщення та здавати в оренду. Тут є приємна річ: немає мінімальної ціни здавання в оренду. Тобто, Долярчик буде дивитися по клієнту та встановлювати орендну плату так: приїхав на Мерсі - 100 долярів квадратний метр. Приїхав на Ланосі - 1 копійка квадратний метр. Тут широке поле діяльності.
Взагалі, сказали, що все добре... Прогноз позитивний...
...знову дякую! і знову плюсую! ....тільки я для себе розглядаю на майбутнє оте виділене вище.........(хоч тут інші пани мене вже налякали простоєм, який буде мені ДОРОГО коштувати: ЗВІРЯЧА комуналь на НЕжитлове! )