Додано: Нед 04 лют, 2018 12:10

Долярчик написав: akurt написав: приятелі..

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- мають 6 (шість) квартир під здачу... приятелі......- мають 6 (шість) квартир під здачу...

...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!" ...думаю, що вони вже не працюють(нема потреби)?... ну хіба хтось з них ще має свою фірмочку, де сам собі пан(деректор) і 2-3 рази в тиждень заходить "на роботу", щоб перевірити, як справляються з задачами підлеглі..... попити кави.... вщіпнути/вдути секретутку, чи бухгалтершу....... - а потім, прийшовши додому, плюхнутись на канапу біля дружини зі словами: "... оххх, який сьогодні важкий день був.....!"

Насправді не працюють - чоловік тільки якось там рахується ("числится") на тій фірмі, де колотив "бабулєти",Для чого він там "числится" не питав - може, якісь дивіденди йдуть...Грошви приходить багато від цих та інших видів добутку папірців - нещодавно купили бетон по 850 долярів за квадрат теж під здачу, але ремонт ще не робили... просто стоїть, вистоюється...Прочитав свій гороскоп на цей тиждень:"КОЗЕРОГИФормула вашего счастья – правильный баланс "я тебе – ты мне". Именно в этом "торге" с реальностью ваш трезвый подход, помноженный на изобретательность, плюс объективная самооценка даст богатые плоды. С друзьями будьте чуткими, щедрыми, чтобы не прослыть скупердяем. Здесь судьба выставила "счета" именно вам, задолжали – платите, и не переживайте, излишки с вас не взыщут. Вы любимы, популярны, удачливы, осознайте это, и желание предъявлять претензии исчезнет.Нынче накопленная ранее агрессия "бомбит" из подсознания. У одних это проявляется в болезнях (исцеляя душу), а у других в тайных пакостях. Что недопустимо. Не дайте злу поработить вас"Прочитав та зробив дуже суттєвий львівський крок - сподіваюся "не зірветься", та можливість отрмувати пасивний дохід, лежачі на канапі, - подвоється...Зранку чистив сніг біля будику... чистив авто - засипало страх Божий як... за пів-години за мною заїдуть - їдемо десь там наз коньяком...Попитаю як раз у людей про здачу в оренду комерційної нерухомості...Повинен же йскубти грошву...Приятелі виставили на продаж квартиру у Львові - за тижденьприходили оглядали, з 4-х разів -(!!!) рази - як інвестиція під здачу в оренду.Просто для статистики...