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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:36

  akurt написав:А, точно, забув, дійсно сказали, що зовсім інші розцінки на все на світі для того приміщення...

....ну от, якщо щось подібне колись і брати, то ТІЛЬКИ в дуже прохідному місці!- щоб не простоювало(щоб в будь-якому випадку можна було б здати!- хоч навіть, трошки дешевше, але ЗДАТИ!) :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:існують норми з точки зору податкової - приміщення якої площі ви можете здавати в суборенду, маючи оподаткування на єдиному податку - до 50 кв. м


291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:
291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

Долярчик - поріг входження в якісну нежитлову нерухомість в прохідному місці значно вищий, ніж в житлову!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  V2 написав:поріг входження в якісну нежитлову нерухомість в прохідному місці значно вищий, ніж в житлову!

....це я в курсі.......- ще б хтось надав інфу наскільки дорожче м2 в %%, відносно м2 звичайної квартири в тій же споруді(будинку)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...отак, я ВИБРАВ пару об"єктів з оголошень, які б на мою думку були б хороші для здачі(майже готові), де віддається перевага локації(ну і +/- норм. ціна)

https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1749397/
25300дол.
===
або трохи гірша локація:
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1737552/
26000дол.
=====
або отакі в ЗДАНОМУ:
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1728418/
30000дол.
===
або https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1777214/
30000дол.
===
або це(трошки локація підхрамує)
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1697968/
29500дол.
або
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1750723/
29500дол.

....тож прошу аналізувати і.......критикувати! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:30

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Долярчик
прорахуйте вже прибутковість пропонованих вами об'єктів і киньте в студію...
Не лініться

..... та я вже якось брав калькулятора що-до них :mrgreen: - теж +/- виходить біля 10ть років
....я от хочу ще перевірити(теорія Акурта ), чи справді ГОТОВИЙ об"єкт(звичайно набагато дорожчий за котлован) вигіднішший за котлована теж для подальшої здачі в оренду...
...от ніби, на деякі об"єкти ПРИБЛИЗНУ ціну пам"ятаю і рахуючи/враховуючи ціни і терміни до здачі..... дійсно, трішечки вигіднішше ГОТОВЕ :shock:
... може хтось свій приклад приведе, пам'ятаючи ціну котловану і теперішню ціну готового? (правда, ще можна по гуглі підглянути "графік росту цін" на певні об"єкти....... але зараз немаю часу шукати...)

Я так і знав шо воно так буде, власне це і хотів вам довести... :wink:
Думаю, що реальних обрахунків ви не зробите на даний час, бо навіть ви самі пишете приклади, що у різних новобудов при однаковому старті різний рівень росту, як будівництва так і ціни.
Теж підтримую думку Akurt про те, що можна і навіть треба переглядати готові варіанти і там може бути шось цікаве. Навіть ринок вторинки треба моніторити,на мою думку, якщо вже націлились на купівлю під оренду, бо і там буває вискакують цікаві пропозиції.

П.с тим часом, подейкують, що в тому об'єкті який я показував знято з продажу пентхаузи на верхніх поверхах....
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:....тож прошу аналізувати і.......критикувати!

А що аналізувати ? дайте приблизну суму яку ви плануєте витратити на ремонт та меблі, а також орендну плату/в місяць яку ви хочете отримувати за цю квартиру !
п.с.
Краса того всього в тому, що будинки вже здані або майже здані і можна навіть порівняти актуальність своєї хотілки по оренді з пропозиціями на ОЛХ.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Перепрошую, а чому Стрийська?
для ІТішніків з Наукової?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:04

IT-ник птах особливий, стійкий, як воїн; навчився шанувати свою Батьківщину, як матір; любить повітря у видолинку особливо прозоре, наче скляне; волю першу жінки виконає, як свою; хоче, щоби далекий ліс з вікна також видавався не сірим, як раніше, а бархатно-чорним; рівний голос лудей щоби не лунав з лісу, наче з якогось приймача; найближчий ліс у парку, щоб тривожився, як велика, стомлена людина; для нього квартира в оренду - це як "Справжнє почуття", воно, як наче золотавий промінь, завжди проб’є душу своїм поривом...

Тому орієнтуватися тільки на такого птаха - то не є вірним.
IT-ник, ніби вітер, що крутить вітряки наших розумів, але його у ярмо не впрягти...
І не факт, що вони гніздяться саме на Науковій...

На цьому форумі на одній з гілок є дуже класна Інструкція з вібору кандидатів на орендаря.
Просто один з перших критеріїв - платежоспроможність.
Не секрет, що людина у віці в середньому 35 років, яка працює в цій сфері, зазвичай має заробітну плату 2 500 - 4000 $ на місяць (до речі, думайте, парнове, на яке навчання відправляти свою дитину!!! - В отсанні 2 роки недобір на бюджетні місця у державні університети на технічні спеціальності.)

Але є багато нормальних людей, що мають свій невеличкий бізнес та мають змогу - поки, наприклад, будують своє гніздечко, орендувати гарну квартиру у гарному місці.
І, як тут багато думає, центр Львова - не краще місце: ви не будете щодня ходити в Етнографічний музей або переглядати колекцію ікон в Національному музеї Шептицького.
Ви будете шанувати можливість не стояти в пробках, можливість припаркуватися, розташування будинка друзів або батьків...

А якщо врахувати, що затверджено проект будівництва нового розважально-офісно- торгового комплеса, що протягнеться паралельно Львіському іподрому - то Стрийська в наші часи має дуже привабливу інвестиційну перспективу... Як на мене, то все саме інтересне у Львові зміщується на Південь... Львова... До речі, звідси ближче всього до гірськолижного курорта "Майдан" та "Плай" - ви ж лижі нагострили?
Та й до кордону близько...

P.S. Особисто я дуже не люблю мурашники на 2 000 квартир, як на розі Стрийської та Хуторівки, вибачайте...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:21

  Долярчик написав:25300дол.

Не-не-не
Дядя Акурт сказал с ремонтом.
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1666119/
anduzenko
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