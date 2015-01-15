Додано: Пон 05 лют, 2018 09:04

IT-ник птах особливий, стійкий, як воїн; навчився шанувати свою Батьківщину, як матір; любить повітря у видолинку особливо прозоре, наче скляне; волю першу жінки виконає, як свою; хоче, щоби далекий ліс з вікна також видавався не сірим, як раніше, а бархатно-чорним; рівний голос лудей щоби не лунав з лісу, наче з якогось приймача; найближчий ліс у парку, щоб тривожився, як велика, стомлена людина; для нього квартира в оренду - це як "Справжнє почуття", воно, як наче золотавий промінь, завжди проб’є душу своїм поривом...



Тому орієнтуватися тільки на такого птаха - то не є вірним.

IT-ник, ніби вітер, що крутить вітряки наших розумів, але його у ярмо не впрягти...

І не факт, що вони гніздяться саме на Науковій...



На цьому форумі на одній з гілок є дуже класна Інструкція з вібору кандидатів на орендаря.

Просто один з перших критеріїв - платежоспроможність.

Не секрет, що людина у віці в середньому 35 років, яка працює в цій сфері, зазвичай має заробітну плату 2 500 - 4000 $ на місяць (до речі, думайте, парнове, на яке навчання відправляти свою дитину!!! - В отсанні 2 роки недобір на бюджетні місця у державні університети на технічні спеціальності.)



Але є багато нормальних людей, що мають свій невеличкий бізнес та мають змогу - поки, наприклад, будують своє гніздечко, орендувати гарну квартиру у гарному місці.

І, як тут багато думає, центр Львова - не краще місце: ви не будете щодня ходити в Етнографічний музей або переглядати колекцію ікон в Національному музеї Шептицького.

Ви будете шанувати можливість не стояти в пробках, можливість припаркуватися, розташування будинка друзів або батьків...



А якщо врахувати, що затверджено проект будівництва нового розважально-офісно- торгового комплеса, що протягнеться паралельно Львіському іподрому - то Стрийська в наші часи має дуже привабливу інвестиційну перспективу... Як на мене, то все саме інтересне у Львові зміщується на Південь... Львова... До речі, звідси ближче всього до гірськолижного курорта "Майдан" та "Плай" - ви ж лижі нагострили?

Та й до кордону близько...



P.S. Особисто я дуже не люблю мурашники на 2 000 квартир, як на розі Стрийської та Хуторівки, вибачайте...