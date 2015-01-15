....ну от, якщо щось подібне колись і брати, то ТІЛЬКИ в дуже прохідному місці!- щоб не простоювало(щоб в будь-якому випадку можна було б здати!- хоч навіть, трошки дешевше, але ЗДАТИ!)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лют, 2018 21:36
....ну от, якщо щось подібне колись і брати, то ТІЛЬКИ в дуже прохідному місці!- щоб не простоювало(щоб в будь-якому випадку можна було б здати!- хоч навіть, трошки дешевше, але ЗДАТИ!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:
291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
Долярчик - поріг входження в якісну нежитлову нерухомість в прохідному місці значно вищий, ніж в житлову!
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
....це я в курсі.......- ще б хтось надав інфу наскільки дорожче м2 в %%, відносно м2 звичайної квартири в тій же споруді(будинку)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...отак, я ВИБРАВ пару об"єктів з оголошень, які б на мою думку були б хороші для здачі(майже готові), де віддається перевага локації(ну і +/- норм. ціна)
25300дол.
===
або трохи гірша локація:
26000дол.
=====
або отакі в ЗДАНОМУ:
30000дол.
===
або
30000дол.
===
або це(трошки локація підхрамує)
29500дол.
або
29500дол.
....тож прошу аналізувати і.......критикувати!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:30
Я так і знав шо воно так буде, власне це і хотів вам довести...
Думаю, що реальних обрахунків ви не зробите на даний час, бо навіть ви самі пишете приклади, що у різних новобудов при однаковому старті різний рівень росту, як будівництва так і ціни.
Теж підтримую думку Akurt про те, що можна і навіть треба переглядати готові варіанти і там може бути шось цікаве. Навіть ринок вторинки треба моніторити,на мою думку, якщо вже націлились на купівлю під оренду, бо і там буває вискакують цікаві пропозиції.
П.с тим часом, подейкують, що в тому об'єкті який я показував знято з продажу пентхаузи на верхніх поверхах....
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А що аналізувати ? дайте приблизну суму яку ви плануєте витратити на ремонт та меблі, а також орендну плату/в місяць яку ви хочете отримувати за цю квартиру !
п.с.
Краса того всього в тому, що будинки вже здані або майже здані і можна навіть порівняти актуальність своєї хотілки по оренді з пропозиціями на ОЛХ.
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Перепрошую, а чому Стрийська?
для ІТішніків з Наукової?
Додано: Пон 05 лют, 2018 09:04
IT-ник птах особливий, стійкий, як воїн; навчився шанувати свою Батьківщину, як матір; любить повітря у видолинку особливо прозоре, наче скляне; волю першу жінки виконає, як свою; хоче, щоби далекий ліс з вікна також видавався не сірим, як раніше, а бархатно-чорним; рівний голос лудей щоби не лунав з лісу, наче з якогось приймача; найближчий ліс у парку, щоб тривожився, як велика, стомлена людина; для нього квартира в оренду - це як "Справжнє почуття", воно, як наче золотавий промінь, завжди проб’є душу своїм поривом...
Тому орієнтуватися тільки на такого птаха - то не є вірним.
IT-ник, ніби вітер, що крутить вітряки наших розумів, але його у ярмо не впрягти...
І не факт, що вони гніздяться саме на Науковій...
На цьому форумі на одній з гілок є дуже класна Інструкція з вібору кандидатів на орендаря.
Просто один з перших критеріїв - платежоспроможність.
Не секрет, що людина у віці в середньому 35 років, яка працює в цій сфері, зазвичай має заробітну плату 2 500 - 4000 $ на місяць (до речі, думайте, парнове, на яке навчання відправляти свою дитину!!! - В отсанні 2 роки недобір на бюджетні місця у державні університети на технічні спеціальності.)
Але є багато нормальних людей, що мають свій невеличкий бізнес та мають змогу - поки, наприклад, будують своє гніздечко, орендувати гарну квартиру у гарному місці.
І, як тут багато думає, центр Львова - не краще місце: ви не будете щодня ходити в Етнографічний музей або переглядати колекцію ікон в Національному музеї Шептицького.
Ви будете шанувати можливість не стояти в пробках, можливість припаркуватися, розташування будинка друзів або батьків...
А якщо врахувати, що затверджено проект будівництва нового розважально-офісно- торгового комплеса, що протягнеться паралельно Львіському іподрому - то Стрийська в наші часи має дуже привабливу інвестиційну перспективу... Як на мене, то все саме інтересне у Львові зміщується на Південь... Львова... До речі, звідси ближче всього до гірськолижного курорта "Майдан" та "Плай" - ви ж лижі нагострили?
Та й до кордону близько...
P.S. Особисто я дуже не люблю мурашники на 2 000 квартир, як на розі Стрийської та Хуторівки, вибачайте...
Додано: Пон 05 лют, 2018 09:21
Не-не-не
Дядя Акурт сказал с ремонтом.
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