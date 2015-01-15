Додано: Пон 05 лют, 2018 14:40

jump написав: У Львові, на вулиці Стрийській, що поблизу іподрому, побудують торгово-офісний центр. Містобудівні умови та обмеження затвердили під час останнього засідання виконавчого комітету Львівської міської ради

Земельна ділянка, площею1,1734 га, де планують збудувати багатофункціональний комплекс, раніше була продана з аукціону.



Забудовником є товариство з обмеженою відповідальністю «Калинка», зареєстроване у м. Львів, вул. Замарстинівська, 25.



Її засновником, за інформацією платформи Youcontrol, є Борис Любомир.





напевно доберуться таки до іподрому... У Львові, на вулиці Стрийській, що поблизу іподрому, побудують торгово-офісний центр. Містобудівні умови та обмеження затвердили під час останнього засідання виконавчого комітету Львівської міської радиЗемельна ділянка, площею1,1734 га, де планують збудувати багатофункціональний комплекс, раніше була продана з аукціону.Забудовником є товариство з обмеженою відповідальністю «Калинка», зареєстроване у м. Львів, вул. Замарстинівська, 25.Її засновником, за інформацією платформи Youcontrol, є Борис Любомир.напевно доберуться таки до іподрому...

ніколи "пургу" не гонить:у Львові переміщується... всім вже набридли оці старенькі вузенькі задіяні наркоманами вулички десь у районі Митної- Короленка... або от там їдеш десь в районі Пасічної - ну там навіть за гроші не скажеш, що то Львів - ну щось на гатунок Новомосковська-Павлограда Дніпропетровської, що на кордоні із Донецькою областю...Сьогодні довго шукав, де припаркуватися на розі Франка-Саксаганського... Не знайшов...А тому, тільки для(інших прошу не читати):- підготовлена 2-кімнатна квартира під оренду зовсім не в центрі і зовсім не там, де працюють доценти-жебраки (з того приводу ДУЖЕ хвилювався, відносячи валізу із грошима у банк "Львів" на депозит), вже відбивається від черги бажаючих за 12 000 на місяць... Вибирають власники серед орендарів...- із криптовалютою все ОК, на моє запитання до сина (зовсім хлопчисько) з приводу того - він відповів дуже здалека: "...даже если она упадет в 0, я вывел свои начальные инвестиции..."- мої дії з подальшого отримання "пасивного" доходу сьогодні неочикувано"сторонні особи"... Перехрещуся... рухаюся правильно... у правильному напрямку... перехрещуся...Не будуйте плани на 200 років наперед. Тільки на 100 - і не більше! Ось родич сьогодні отимав приємний висновок після операції з пункції тканини легенів - думали, що рак легенів - ні! Перехрещуся: просто мікобактерія!