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У Львові, на вулиці Стрийській, що поблизу іподрому, побудують торгово-офісний центр. Містобудівні умови та обмеження затвердили під час останнього засідання виконавчого комітету Львівської міської ради Земельна ділянка, площею1,1734 га, де планують збудувати багатофункціональний комплекс, раніше була продана з аукціону.
Забудовником є товариство з обмеженою відповідальністю «Калинка», зареєстроване у м. Львів, вул. Замарстинівська, 25.
Її засновником, за інформацією платформи Youcontrol, є Борис Любомир.
напевно доберуться таки до іподрому...
Востаннє редагувалось jump в Пон 05 лют, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:У Львові, на вулиці Стрийській, що поблизу іподрому, побудують торгово-офісний центр. Містобудівні умови та обмеження затвердили під час останнього засідання виконавчого комітету Львівської міської ради Земельна ділянка, площею1,1734 га, де планують збудувати багатофункціональний комплекс, раніше була продана з аукціону.
Забудовником є товариство з обмеженою відповідальністю «Калинка», зареєстроване у м. Львів, вул. Замарстинівська, 25.
Її засновником, за інформацією платформи Youcontrol, є Борис Любомир.
напевно доберуться таки до іподрому...
akurt ніколи "пургу" не гонить: центр життя у Львові переміщується на південь... всім вже набридли оці старенькі вузенькі задіяні наркоманами вулички десь у районі Митної- Короленка... або от там їдеш десь в районі Пасічної - ну там навіть за гроші не скажеш, що то Львів - ну щось на гатунок Новомосковська-Павлограда Дніпропетровської, що на кордоні із Донецькою областю... Сьогодні довго шукав, де припаркуватися на розі Франка-Саксаганського... Не знайшов... А тому, тільки для Долярчика (інших прошу не читати): - підготовлена 2-кімнатна квартира під оренду зовсім не в центрі і зовсім не там, де працюють доценти-жебраки (ЛьвіськийБатяР з того приводу ДУЖЕ хвилювався, відносячи валізу із грошима у банк "Львів" на депозит), вже відбивається від черги бажаючих за 12 000 на місяць... Вибирають власники серед орендарів... - із криптовалютою все ОК, на моє запитання до сина (зовсім хлопчисько) з приводу того - він відповів дуже здалека: "...даже если она упадет в 0, я вывел свои начальные инвестиции..." - мої дії з подальшого отримання "пасивного" доходу сьогодні неочикувано оцінили позитивно "сторонні особи"... Перехрещуся... рухаюся правильно... у правильному напрямку... перехрещуся... - Долярчик! Не будуйте плани на 200 років наперед. Тільки на 100 - і не більше! Ось родич сьогодні отимав приємний висновок після операції з пункції тканини легенів - думали, що рак легенів - ні! Перехрещуся: просто мікобактерія!
А що аналізувати ? дайте приблизну суму яку ви плануєте витратити на ремонт та меблі, а також орендну плату/в місяць яку ви хочете отримувати за цю квартиру ! п.с. Краса того всього в тому, що будинки вже здані або майже здані і можна навіть порівняти актуальність своєї хотілки по оренді з пропозиціями на ОЛХ.
...а що тут давати, як на попередніх гілках все дано ...беремо якусь квартиру з тих, що я кинув вище по 25-30тис.дол. + 7-8тис.дол. ремонт з меблями.....= 33-38тис.дол. а на виході, хочемо отримати 7-8тис.ГРН!(Акуртові гикнулось )
п. с..... але, кинувши цифри на калькулятор, вийшло, що жоден з варіантів(ні 33тис-ні 38ти) НЕвписується в 10р.! .... виходить 11-12р!
Акуртові гикнулось
Доповідаю: Акуртові НЕ ГИКНУЛОСЯ... Налив трохи коньяку... однаково на роботу не треба... А ви - працюйте! "Труд облагораживет человека" (Карл Маркс. Перед тим, як викрав свою наречену - дочку німецького барона)
Сколько средняя стоимость квартиры на котловане в момент старта и сколько в сданном новострое с ремонтом? Подсчёты показывают,что взяв за условные 80 тыс у.е. 3 одинарки в момент старта котлована,через 2 года можно минимум их продать по 100 тыс.,поимев 12,5% годовых в долларе. А вот купить готовые квартиры с ремонтом можно только 2 за 80 тыс. и поиметь 7,5% годовых с аренды.Отсюда вывод котлован пока что остается выгоднее все равно,чем брать готовое. Акурту икнулось...