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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 10:51

  anduzenko написав:
  Долярчик написав:25300дол.

Не-не-не
Дядя Акурт сказал с ремонтом.
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1666119/

....трохи дорогувато, навіть, з ремонтом..... - бо це ж Під Голоско, на горі, а інфраструктура - в долині! :mrgreen:
(мої варіанти трохи кращі, а деякі, навіть, набагато :wink:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 10:52

  Lambada написав:Перепрошую, а чому Стрийська?
для ІТішніків з Наукової?

....я надав варіанти НЕтільки Стрийської 8)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:37

  Козак-характерник написав:Між тим поки я перебував у в'язниці, а ви тут базікали, на останньому криптошухері подвоїв депо на біржі! :D Казав тобі, Долярчик, стрибай з козаком у пригоди... :D

П.С. 50% заробленого вивів. Тіло й інші 50% нехай працюють далі.



Яким чином?
усе ж валиться дикими темпами?
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:37

Державному архбудконтролю заборонили проводити перевірки новобудов у 2018 році
http://forpost.lviv.ua/novyny/9854-derz ... 2018-rotsi
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:46

У Львові, на вулиці Стрийській, що поблизу іподрому, побудують торгово-офісний центр. Містобудівні умови та обмеження затвердили під час останнього засідання виконавчого комітету Львівської міської ради
Земельна ділянка, площею1,1734 га, де планують збудувати багатофункціональний комплекс, раніше була продана з аукціону.

Забудовником є товариство з обмеженою відповідальністю «Калинка», зареєстроване у м. Львів, вул. Замарстинівська, 25.

Її засновником, за інформацією платформи Youcontrol, є Борис Любомир.


напевно доберуться таки до іподрому...
Востаннє редагувалось jump в Пон 05 лют, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:47

Інтерактивна карта забудов Львова

https://azuz.org.ua/lviv-interactive-ma ... _builder=0
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 14:40

  jump написав:У Львові, на вулиці Стрийській, що поблизу іподрому, побудують торгово-офісний центр. Містобудівні умови та обмеження затвердили під час останнього засідання виконавчого комітету Львівської міської ради
Земельна ділянка, площею1,1734 га, де планують збудувати багатофункціональний комплекс, раніше була продана з аукціону.

Забудовником є товариство з обмеженою відповідальністю «Калинка», зареєстроване у м. Львів, вул. Замарстинівська, 25.

Її засновником, за інформацією платформи Youcontrol, є Борис Любомир.


напевно доберуться таки до іподрому...


akurt ніколи "пургу" не гонить: центр життя у Львові переміщується на південь... всім вже набридли оці старенькі вузенькі задіяні наркоманами вулички десь у районі Митної- Короленка... або от там їдеш десь в районі Пасічної - ну там навіть за гроші не скажеш, що то Львів - ну щось на гатунок Новомосковська-Павлограда Дніпропетровської, що на кордоні із Донецькою областю...
Сьогодні довго шукав, де припаркуватися на розі Франка-Саксаганського... Не знайшов...
А тому, тільки для Долярчика (інших прошу не читати):
- підготовлена 2-кімнатна квартира під оренду зовсім не в центрі і зовсім не там, де працюють доценти-жебраки (ЛьвіськийБатяР з того приводу ДУЖЕ хвилювався, відносячи валізу із грошима у банк "Львів" на депозит), вже відбивається від черги бажаючих за 12 000 на місяць... Вибирають власники серед орендарів...
- із криптовалютою все ОК, на моє запитання до сина (зовсім хлопчисько) з приводу того - він відповів дуже здалека: "...даже если она упадет в 0, я вывел свои начальные инвестиции..."
- мої дії з подальшого отримання "пасивного" доходу сьогодні неочикувано оцінили позитивно "сторонні особи"... Перехрещуся... рухаюся правильно... у правильному напрямку... перехрещуся...
- Долярчик! Не будуйте плани на 200 років наперед. Тільки на 100 - і не більше! Ось родич сьогодні отимав приємний висновок після операції з пункції тканини легенів - думали, що рак легенів - ні! Перехрещуся: просто мікобактерія!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 15:05

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:....тож прошу аналізувати і.......критикувати!

А що аналізувати ? дайте приблизну суму яку ви плануєте витратити на ремонт та меблі, а також орендну плату/в місяць яку ви хочете отримувати за цю квартиру !
п.с.
Краса того всього в тому, що будинки вже здані або майже здані і можна навіть порівняти актуальність своєї хотілки по оренді з пропозиціями на ОЛХ.

...а що тут давати, як на попередніх гілках все дано :)
...беремо якусь квартиру з тих, що я кинув вище по 25-30тис.дол. + 7-8тис.дол. ремонт з меблями.....= 33-38тис.дол. а на виході, хочемо отримати 7-8тис.ГРН!(Акуртові гикнулось :D)

п. с..... але, кинувши цифри на калькулятор, вийшло, що жоден з варіантів(ні 33тис-ні 38ти) НЕвписується в 10р.! :shock:.... виходить 11-12р! :(


Акуртові гикнулось

Доповідаю: Акуртові НЕ ГИКНУЛОСЯ...
Налив трохи коньяку... однаково на роботу не треба...
А ви - працюйте!
"Труд облагораживет человека" (Карл Маркс. Перед тим, як викрав свою наречену - дочку німецького барона)
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:08

Сколько средняя стоимость квартиры на котловане в момент старта и сколько в сданном новострое с ремонтом? Подсчёты показывают,что взяв за условные 80 тыс у.е. 3 одинарки в момент старта котлована,через 2 года можно минимум их продать по 100 тыс.,поимев 12,5% годовых в долларе. А вот купить готовые квартиры с ремонтом можно только 2 за 80 тыс. и поиметь 7,5% годовых с аренды.Отсюда вывод котлован пока что остается выгоднее все равно,чем брать готовое. Акурту икнулось...
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