Додано: Вів 06 лют, 2018 02:52

Треба дивитися, на що є попит.Я зробила для себе такі висновки:(як у Трампа). І тут центр міста поза конкуренцією.. Люди будуть платити більше, якщо машина безпечно запаркована. Гараж чи паркомісце за 10 тис$- невиправдано дорого, хоча би якось закрита територія - то велика рідкість, але орендарі нададуть перевагу такому, навіть якщо за окремі гроші.Стрийська, Кульпарківська чи Сихів - це окремі мікрорайони - там має бути все: цнап, поліклініка, бізнес-центр і т .д. Загалом міста розвиваються циклічно і по межі міста- тобто в послідовності (умовній) Сихів-"Арена Львів" - Лапаївка - Рясна Руська - Брюховичі - Малехів - Винники. Забудовуються всі напрямки більш-менш однаково. І зі Стрийської отой "центр розвитку" зміститься в сторону Городоцької-Лапаївки-Фуджікури уже незабаром., мінімалізм. Зробити добре важливі речі. Одна дівчина винаймала минулого року квартиру в "елітному" районі, з закритою територією, консьєржем та ін понтами за 400 баксів + комунальні. Аж поки не настала осінь, і не кинувся грибок в тій гламурній хаті(1й поверх).Також мені розповідали про шумоізоляцію, коли чути, як сусід вилкою на кухні щось робить, чи чути розмови сусідів, чи собака в сусідів, яка постійно виє, коли господарів нема вдома - тому орендарі шукали інші квартири.Відкидаю все, що вище 3го поверху. Знайомий купив в екодомі на Мазепи, 8й поверх. Ліфт, ясне діло, не працював. Деякі "девелопери" запускають їх коли більшість зробить ремонти. Спершу сам волочив мішки з цементом, коли потягнув спину, а залишилося зовсім мало - найняв кріпаків. Ті за смішні гроші за кг повиносили йому на поверх тільки будматеріалів на 300$.Інший хлопець винайняв новобуд в р-ні Наукової-Стрийської здається на 12 чи 14 поверсі. Ліфт обіцяли запустити. Не запустили. Довелося з 10 тис спустити ціну оренди.. Чим менша площа, тим вища дохідність і термін окупності.- це для якої мети? у Форум Львів заходили? там 3й поверх пів-порожній. У Вікторії Гарденс також. Інша справа офіс "закритого типу" у квартирі десь на 1му поверсі в прохідному місці.наприкладОрендарі ще недавно шукали "тільки не совдеп", а зараз пропозицій море. Люди у квартирах ціною вище 300$ дивляться, які функції плазмового ТВ, розмір діагоналі від 40' і рік випуску, чи є посудомийна машина з повним набором посуду, чи є миючий пилосос, чи в кухні тумбочки на блюми закриваються (це механізм безшумного закривання дверцят, до 100 баксів за штуку коштує), чи матрас ортопедичний і чи день-ніч, чи є гардеробна кімната, чи ролети з затемненням блек-аути, чи є сигналізація, чи є місце для зберігання велосипедів, та й чи справді дизайнерський то є ремонт і взагалі повне хюгге.Там, де ще кілька років тому були сотні оголошень "шукаю квартиру" зараз ніхто не шукає, всі пропонують. Ще рік-два, і котловани забудують термітниками, ситуація зміниться знову.Просто мої спостереження.