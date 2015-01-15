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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 22:29

Дурень думкой багатіє...
Мама так казали...
Котловани... гроші... багато... куплю котлован... буду сидіти на краю... чекати...
Знаю приятелів, які в 2015 році вклалися в нерухомість у Львові по 700, щоб продати по 1000.
Знаєте, що вийшло?
Взяли по 700 в 2015 - продавали у 2017 по 820, віддали по 800... це в 2018...
Плюс 100 на квадраті... порахуйте, фахівці... прибуток (збиток)...

P.S. Рекомендую всім подивитися в інеті фільм "Оно" - перше місце серед фільмів жахів за 2017.
Не лякайтеся, жахів там немає... нікого не ріжуть... голови не відрізають... монстри не бігають...
Дуже інтересна ГОЛОВНА думка фільму...
На тему дня...
Треба жити сьогодні...
Це - не головна думка фільму... подивіться...

Ну, за котловани...
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akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 23:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:п. с..... але, кинувши цифри на калькулятор, вийшло, що жоден з варіантів(ні 33тис-ні 38ти) НЕвписується в 10р.! .... виходить 11-12р!

Я думав ви вже це прийняли !
Та все ж таки - Ви порахували ! І це добре бо зі слів воно все гарно виглядає але часом, як до діла доходить то цифри розходяться зі словами...
Тому виходить, що треба чекати поки хтось наприклад виграє грін карту і захоче скинути своє недавно придбане добро по швидкому )))))), чи гроші треба терміново в бізнес, або ще якісь причини будуть для швидкого продажу. Самі маєте розуміти шо готові об'єкти в новобудовах, як правило продають інвестори, а ті люди рахують свої гроші.
АЛЕ !!!! Проглядати треба, бо раз на рік і патик як рушниця стріляє !
Тепер уявіть приблизно як має виглядати на ті гроші ваша квартира, оберіть найбільш близький для вас варіант (з тих що ви подали) і подивіться, що пропонується на ринку в тому районі, виберіть найбільш близькі варіанти (до вашого уявного ремонту) в тій локації і поставте -5% до найнижчої ціни. Це і буде приблизно реальна ціна вашої здачі.
Я не буду казати, що є корифеєм в оренді але так завжди собі прикидую !

П.с. коло дупи завжди ноги грубші, говорить батярська мудрість :lol: і щоб akurt там не казав, а в прицентральних районах ліквідність квартири завжди буде вища :!:
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Пон 05 лют, 2018 23:42, всього редагувалось 3 разів.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 23:28

  sinus написав:Сколько средняя стоимость квартиры на котловане в момент старта и сколько в сданном новострое с ремонтом? Подсчёты показывают,что взяв за условные 80 тыс у.е. 3 одинарки в момент старта котлована,через 2 года можно минимум их продать по 100 тыс.,поимев 12,5% годовых в долларе. А вот купить готовые квартиры с ремонтом можно только 2 за 80 тыс. и поиметь 7,5% годовых с аренды.Отсюда вывод котлован пока что остается выгоднее все равно,чем брать готовое. Акурту икнулось...


Я тут підтримую akurt та whois2010, наразі котлован це лотерея, раніше теж писав чи тут чи в іншій гілці про знайомого, що теж в 2015 вклав по 700/м2 правда брав для себе і зараз в тому домі продають по 700/м але будинок майже зданий, шо правда продають не найкращі варіанти.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 02:52

попит оренди

Треба дивитися, на що є попит. :idea:
Я зробила для себе такі висновки:

- локація (як у Трампа). І тут центр міста поза конкуренцією.

- доїзд і парковка/гараж. Люди будуть платити більше, якщо машина безпечно запаркована. Гараж чи паркомісце за 10 тис$- невиправдано дорого, хоча би якось закрита територія - то велика рідкість, але орендарі нададуть перевагу такому, навіть якщо за окремі гроші.
Стрийська, Кульпарківська чи Сихів - це окремі мікрорайони - там має бути все: цнап, поліклініка, бізнес-центр і т .д. Загалом міста розвиваються циклічно і по межі міста- тобто в послідовності (умовній) Сихів-"Арена Львів" - Лапаївка - Рясна Руська - Брюховичі - Малехів - Винники. Забудовуються всі напрямки більш-менш однаково. І зі Стрийської отой "центр розвитку" зміститься в сторону Городоцької-Лапаївки-Фуджікури уже незабаром.

-простий і якісний ремонт, мінімалізм. Зробити добре важливі речі. Одна дівчина винаймала минулого року квартиру в "елітному" районі, з закритою територією, консьєржем та ін понтами за 400 баксів + комунальні. Аж поки не настала осінь, і не кинувся грибок в тій гламурній хаті(1й поверх).
Також мені розповідали про шумоізоляцію, коли чути, як сусід вилкою на кухні щось робить, чи чути розмови сусідів, чи собака в сусідів, яка постійно виє, коли господарів нема вдома - тому орендарі шукали інші квартири.

-поверх. Відкидаю все, що вище 3го поверху. Знайомий купив в екодомі на Мазепи, 8й поверх. Ліфт, ясне діло, не працював. Деякі "девелопери" запускають їх коли більшість зробить ремонти. Спершу сам волочив мішки з цементом, коли потягнув спину, а залишилося зовсім мало - найняв кріпаків. Ті за смішні гроші за кг повиносили йому на поверх тільки будматеріалів на 300$.
Інший хлопець винайняв новобуд в р-ні Наукової-Стрийської здається на 12 чи 14 поверсі. Ліфт обіцяли запустити. Не запустили. Довелося з 10 тис спустити ціну оренди.

-площа. Чим менша площа, тим вища дохідність і термін окупності.

-вид із вікна і балкон.

-комерційні площі - це для якої мети? у Форум Львів заходили? там 3й поверх пів-порожній. У Вікторії Гарденс також. Інша справа офіс "закритого типу" у квартирі десь на 1му поверсі в прохідному місці. :wink:
наприклад https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1774332/

Орендарі ще недавно шукали "тільки не совдеп", а зараз пропозицій море. Люди у квартирах ціною вище 300$ дивляться, які функції плазмового ТВ, розмір діагоналі від 40' і рік випуску, чи є посудомийна машина з повним набором посуду, чи є миючий пилосос, чи в кухні тумбочки на блюми закриваються (це механізм безшумного закривання дверцят, до 100 баксів за штуку коштує), чи матрас ортопедичний і чи день-ніч, чи є гардеробна кімната, чи ролети з затемненням блек-аути, чи є сигналізація, чи є місце для зберігання велосипедів, та й чи справді дизайнерський то є ремонт і взагалі повне хюгге. :wink:

Там, де ще кілька років тому були сотні оголошень "шукаю квартиру" зараз ніхто не шукає, всі пропонують. Ще рік-два, і котловани забудують термітниками, ситуація зміниться знову. :? Просто мої спостереження.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 05:27

Lambada - SUPER!!!
Особливо цей абзац сподобався:
Орендарі ще недавно шукали "тільки не совдеп", а зараз пропозицій море. Люди у квартирах ціною вище 300$ дивляться, які функції плазмового ТВ, розмір діагоналі від 40' і рік випуску, чи є посудомийна машина з повним набором посуду, чи є миючий пилосос, чи в кухні тумбочки на блюми закриваються (це механізм безшумного закривання дверцят, до 100 баксів за штуку коштує), чи матрас ортопедичний і чи день-ніч, чи є гардеробна кімната, чи ролети з затемненням блек-аути, чи є сигналізація, чи є місце для зберігання велосипедів, та й чи справді дизайнерський то є ремонт і взагалі повне хюгге.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:площа. Чим менша площа, тим вища дохідність і термін окупності

...плюсую і зразу хочу уточнити(для себе):....а хіба люди не шукають більшої площі в однухах для свого комфортнішого проживання? — бо я щось уявляв, що 45м2 легше і головне можна ДОРОЖЧЕ здати, ніж скажімо у сусудньому будинку, але 35(38)м2?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:19

Долярчик


Агенція Магнат
присилає
можете придивитись і собі 8)
ЗАМОВЛЕННЯ ВІД КЛІЄНТІВ НА КУПІВЛЮ ТА ОРЕНДУ:

промислова нерухомість та земля (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net):

02834. Клієнт купить у Львові цех під виробництво +/- 2 000 кв. м, кран-балка від 3 тон.

02710. Клієнт купить приміщення для СТО грузових авто, 500-1000 кв. м, h-5-7 м, в межах 30-50 сотих, бажано 50-100 кВт. Шевченка, Левандівка, Рясне, кільцева дорога, Городоцька.

02667. Фірма купить приміщення для виробництва, 1000-2000 кв. м, h-7-9 м, в межах 300 кВт, територія. Промислова зона. Санітарна зона 300 м. Львів, поблизу.

01019. Фірма купить приміщення для ремонту малогабаритного обладнання, 1000-1500 кв. м. Або земельну ділянку 10-20 сотих. р-н Пасічної, Зеленої, Сихова, Стрийської, Нового Львова.

02585. Клієнт купить виробниче приміщення +/- 150 кв. м, у Львові.

02503. Будівельна фірма, клієнт ан "Магнат", купить приміщення із земельною ділянкою, для складування будматеріалів. До 150 000 у.о. Сторона Шевченка, Левандівка, Б. Хмельницького.

02450. Фірма купить приміщення, навіс +/- 1000 кв. м із земельною ділянкою до 40 сотих, для дерев'яної продукції, від 150 кВт.

*******************************************************************

02884. Фірма візьме в оренду, у Львові, склад для керамічної плитки, 400-500 кв. м, з рампою або без.

02515. Клієнт візьме в оренду приміщення під склад будматеріалів, 500-1000 кв. м. Шевченківський, Залізничний р-н. До 40 000 грн/місяць.

02464. Фірма візьме в оренду склад з авторампою, +/- 700 кв. м. Львів (бажано р-н Городоцької).

02430. Фірма візьме в оренду приміщення під склад тканин, 200-300 кв. м, бажано авторампа. У Львові.





офісні приміщення (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net):

* Іноземна фірма купить офіс в центрі або ближній центр, площею +/- 300 кв. м.

02519. Клієнт купить приміщення для медцентру, окремо стояче або прибудова, від 100 кв. м. У Львові, житлові масиви. До 100 000 у.о.

02477. Іноземний інвестор купить будинок для готелю або готовий готель, від 500 кв. м. Львів (центр, ближній центр).

*****************************************************************************



торгові приміщення (067-747-35-53 Оксана / oxana-magnat@i.ua) :

02584. Клієнт купить магазин до 150 кв. м, р-н Пасічної, Зеленої.

02580. Медфірма візьме в оренду торгове приміщення у Львові. Вимоги: 1. висока фасадна прохідність; 2. площа 14 -30 м. кв.; 3. без сходинок на вході.

02419. Страхова компанія, купить приміщення, +/- 100 кв. м, 1 поверх, фасадний вхід, прохідне і проїзне місце.

************************************************************************************************************

02896. Фірма візьме в оренду магазин алкоголю, 1000-1500 кв. м. У Львові.

02876. Фірма візьме в оренду магазин для килимів, 200-300 кв. м, Львів, прохідне та проїзне місце.

02417. Фірма, шукає в оренду приміщення під магазин 80-100 м2, фасадний вхід і великі вітрини, в центрі міста в дуже прохідному місці.



ТОРГОВІ ПРИМІЩЕННЯ (067-747-35-53 Оксана / oxana-magnat@i.ua): завантаження.png

02822. пр. Свободи (центр), магазин, 133 кв. м + 160 кв. м підвал, ремонт, вітрини, 1.5 млн. у.о.

02820. пр. Свободи (центр), магазин, 265 кв. м, ремонт, вітрини, 1.6 млн. у.о. Торг.

02774. Грушевського (центр), 152 кв. м, ремонт, 450 000 у.о.

02712. кн. Ольги, магазин, 123 кв. м, … 150 000 у.о. Торг. фото

02579. Ст. Бандери (Привокзальна), 370 кв. м, 450 000 у.о.

0254. В. Великого, 382 кв. м, … 420 000 у.о. фото

********************************************************

02836. Лазнева (готель «Львів»), 68 кв. м, ремонт, вітрини, оренда – 30 000 грн/місяць.

02811. пр. Чорновола, 434 кв. м, … 300 грн/м (без ПДВ) план

ОФІСНО-АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИМІЩЕННЯ (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net): завантаження.png

02874. кн. Ольги (В. Великого), офісна будівля, 98 кв. м, … 107 000 у.о. план

02578. Ст. Бандери (Привокзальна), офіс, 190 кв. м, 304 000 у.о.

02541. Городоцька (Привокзальний ринок), 325.6 кв. м, … 250 000 у.о. фото

02484. с. Муроване, адміністративно-виробнича будівля, 4 поверхи, 2906 кв. м, 1 і 2 поверх можна під виробництво, 3 і 4 поверх кабінетна система, 88 сотих в користуванні. 500 000 у.о.

02442. пр. Чорновола, офіс, 332 кв. м, … 395 000 у.о. фото

02441. Зелена, діючий офісний будинок, 631 кв. м, ремонт, парковка, 350 000 у.о.

02439. Зелена, офісний будинок, 1 500 кв. м,… продаж - 300 у.о./м. фото

02437. Шота Руставелі (центр), офіс, 177 кв. м,… 150 000 у.о. фото

02432. Продається приміщення під офіс, пекарню і т. п., 190 кв. м, 1 поверх, 30 кВт, 80 000 у.о.

02431. Продається діючий офісний центр, в р-ні Левандівського моста, 2 640 кв. м, 20 сотих, 400 000 у.о.

*************************************************************************

02939. Кривчицька дорога (р-н Мікроприладу), офіс, 400 кв. м, … 1 у.о./кв. м (без ПДВ) план

02723. Левандівська, офіс, 250 кв. м, … 1 000 у.о./місяць. фото

02614. Клепарівська, 1 500 кв. м, … 160 грн/м. план



ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net): завантаження.png

02839. Шевченка (Рясне-1), цех, 3 540 кв. м, … 150 у.о./м. Торг. план

02586. Жовківська (Б. Хмельницького), 1 405 кв. м, … 405 000 у.о. фото

*************************************************************************

01072. с. Муроване (київська траса, 10 км), склад з авторампою 1 920 кв. м, … 600 000 у.о. план



КОМЕРЦІЙНА та ПРОМИСЛОВА ЗЕМЛЯ: (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net): завантаження.png

02879. с. Кожичі (кільцева дорога), приватизована земельна ділянка, 1 га, … 4 500 у.о./сотка. фото

02780. Зелена (тублікарня), 1.66 га, приватна власність, комерційна земля, фасад і виїзд на Зелену, 382 000 у.о.

02779. Богданівська (авторинок), 57 сотих в оренді, будівля, залізнична вітка, кран-балка, 120 000 у.о. Торг.
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