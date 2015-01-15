Долярчик
Агенція Магнат
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ЗАМОВЛЕННЯ ВІД КЛІЄНТІВ НА КУПІВЛЮ ТА ОРЕНДУ:
промислова нерухомість та земля (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net
):
02834. Клієнт купить у Львові цех під виробництво +/- 2 000 кв. м, кран-балка від 3 тон.
02710. Клієнт купить приміщення для СТО грузових авто, 500-1000 кв. м, h-5-7 м, в межах 30-50 сотих, бажано 50-100 кВт. Шевченка, Левандівка, Рясне, кільцева дорога, Городоцька.
02667. Фірма купить приміщення для виробництва, 1000-2000 кв. м, h-7-9 м, в межах 300 кВт, територія. Промислова зона. Санітарна зона 300 м. Львів, поблизу.
01019. Фірма купить приміщення для ремонту малогабаритного обладнання, 1000-1500 кв. м. Або земельну ділянку 10-20 сотих. р-н Пасічної, Зеленої, Сихова, Стрийської, Нового Львова.
02585. Клієнт купить виробниче приміщення +/- 150 кв. м, у Львові.
02503. Будівельна фірма, клієнт ан "Магнат", купить приміщення із земельною ділянкою, для складування будматеріалів. До 150 000 у.о. Сторона Шевченка, Левандівка, Б. Хмельницького.
02450. Фірма купить приміщення, навіс +/- 1000 кв. м із земельною ділянкою до 40 сотих, для дерев'яної продукції, від 150 кВт.
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02884. Фірма візьме в оренду, у Львові, склад для керамічної плитки, 400-500 кв. м, з рампою або без.
02515. Клієнт візьме в оренду приміщення під склад будматеріалів, 500-1000 кв. м. Шевченківський, Залізничний р-н. До 40 000 грн/місяць.
02464. Фірма візьме в оренду склад з авторампою, +/- 700 кв. м. Львів (бажано р-н Городоцької).
02430. Фірма візьме в оренду приміщення під склад тканин, 200-300 кв. м, бажано авторампа. У Львові.
офісні приміщення (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net
):
* Іноземна фірма купить офіс в центрі або ближній центр, площею +/- 300 кв. м.
02519. Клієнт купить приміщення для медцентру, окремо стояче або прибудова, від 100 кв. м. У Львові, житлові масиви. До 100 000 у.о.
02477. Іноземний інвестор купить будинок для готелю або готовий готель, від 500 кв. м. Львів (центр, ближній центр).
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торгові приміщення (067-747-35-53 Оксана / oxana-magnat@i.ua
) :
02584. Клієнт купить магазин до 150 кв. м, р-н Пасічної, Зеленої.
02580. Медфірма візьме в оренду торгове приміщення у Львові. Вимоги: 1. висока фасадна прохідність; 2. площа 14 -30 м. кв.; 3. без сходинок на вході.
02419. Страхова компанія, купить приміщення, +/- 100 кв. м, 1 поверх, фасадний вхід, прохідне і проїзне місце.
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02896. Фірма візьме в оренду магазин алкоголю, 1000-1500 кв. м. У Львові.
02876. Фірма візьме в оренду магазин для килимів, 200-300 кв. м, Львів, прохідне та проїзне місце.
02417. Фірма, шукає в оренду приміщення під магазин 80-100 м2, фасадний вхід і великі вітрини, в центрі міста в дуже прохідному місці.
ТОРГОВІ ПРИМІЩЕННЯ (067-747-35-53 Оксана / oxana-magnat@i.ua
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02822. пр. Свободи (центр), магазин, 133 кв. м + 160 кв. м підвал, ремонт, вітрини, 1.5 млн. у.о.
02820. пр. Свободи (центр), магазин, 265 кв. м, ремонт, вітрини, 1.6 млн. у.о. Торг.
02774. Грушевського (центр), 152 кв. м, ремонт, 450 000 у.о.
02712. кн. Ольги, магазин, 123 кв. м, … 150 000 у.о. Торг. фото
02579. Ст. Бандери (Привокзальна), 370 кв. м, 450 000 у.о.
0254. В. Великого, 382 кв. м, … 420 000 у.о. фото
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02836. Лазнева (готель «Львів»), 68 кв. м, ремонт, вітрини, оренда – 30 000 грн/місяць.
02811. пр. Чорновола, 434 кв. м, … 300 грн/м (без ПДВ) план
ОФІСНО-АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИМІЩЕННЯ (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net
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02874. кн. Ольги (В. Великого), офісна будівля, 98 кв. м, … 107 000 у.о. план
02578. Ст. Бандери (Привокзальна), офіс, 190 кв. м, 304 000 у.о.
02541. Городоцька (Привокзальний ринок), 325.6 кв. м, … 250 000 у.о. фото
02484. с. Муроване, адміністративно-виробнича будівля, 4 поверхи, 2906 кв. м, 1 і 2 поверх можна під виробництво, 3 і 4 поверх кабінетна система, 88 сотих в користуванні. 500 000 у.о.
02442. пр. Чорновола, офіс, 332 кв. м, … 395 000 у.о. фото
02441. Зелена, діючий офісний будинок, 631 кв. м, ремонт, парковка, 350 000 у.о.
02439. Зелена, офісний будинок, 1 500 кв. м,… продаж - 300 у.о./м. фото
02437. Шота Руставелі (центр), офіс, 177 кв. м,… 150 000 у.о. фото
02432. Продається приміщення під офіс, пекарню і т. п., 190 кв. м, 1 поверх, 30 кВт, 80 000 у.о.
02431. Продається діючий офісний центр, в р-ні Левандівського моста, 2 640 кв. м, 20 сотих, 400 000 у.о.
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02939. Кривчицька дорога (р-н Мікроприладу), офіс, 400 кв. м, … 1 у.о./кв. м (без ПДВ) план
02723. Левандівська, офіс, 250 кв. м, … 1 000 у.о./місяць. фото
02614. Клепарівська, 1 500 кв. м, … 160 грн/м. план
ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net
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02839. Шевченка (Рясне-1), цех, 3 540 кв. м, … 150 у.о./м. Торг. план
02586. Жовківська (Б. Хмельницького), 1 405 кв. м, … 405 000 у.о. фото
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01072. с. Муроване (київська траса, 10 км), склад з авторампою 1 920 кв. м, … 600 000 у.о. план
КОМЕРЦІЙНА та ПРОМИСЛОВА ЗЕМЛЯ: (067-680-97-60 Любомир / magnat-an@ukr.net
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02879. с. Кожичі (кільцева дорога), приватизована земельна ділянка, 1 га, … 4 500 у.о./сотка. фото
02780. Зелена (тублікарня), 1.66 га, приватна власність, комерційна земля, фасад і виїзд на Зелену, 382 000 у.о.
02779. Богданівська (авторинок), 57 сотих в оренді, будівля, залізнична вітка, кран-балка, 120 000 у.о. Торг.