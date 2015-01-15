Кріптопригоди дадуть вам таку дохідність, що той бетон за сотні років... Накриється ця тема, тоді й зароблене на бетон витрачатимемо. Якщо щось цікавіше не з'явиться до того часу, звісно...
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Додано: Вів 06 лют, 2018 18:32
Кріптопригоди дадуть вам таку дохідність, що той бетон за сотні років... Накриється ця тема, тоді й зароблене на бетон витрачатимемо. Якщо щось цікавіше не з'явиться до того часу, звісно...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:03
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:57
Пайщики приймають участь на рівних!
Ви куме кажіть, кажіть та не заговорюйтеся! Який такий податок? налоХ...Податок сплачується, якщо держава сприяла розвитку нашої справи, допомогла нам той горщик з монетками збирати: створювала належне правове поле, інвестиційний клімат, захищала, видавала кредити на розвиток під 1-2% річних...Тут же навпаки, лише перепони, все на протидію. Так що це налоХ, кормлєніє кроля, грабьож і надуватєльство! І після того набиватися в долю? Дулю їм в носа! Не треба, куме, такі риторичні питання промовляти! Краще душіть кроля...ото дійсно, святе і богоугодне діло...
П.С. налоХ на депозити скасовувати треба, природньо...
П.С. 2. Так що я виключаю державу з числа пайщиків - аХціонерів нашого пікнічка!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:11
Гуляй душа!
Люто і скажено плюсую!!!!! Це святе і богоугодне діло: свій до свого по своє... А халявщиків - партнерів, кроліка, нам не потрібно в долю! Просто душевна справа...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:39
....Вам на це гарно відповів Кохак-характерник......- а від себе додам, що то приблизно так, як обкладати податками пенсію...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:45
Останні крихти з рота забирають... А самі харчуються добре...Чом я маю білково голодати? Де ж справедливість, я питаю? Не з того, не з того треба починати...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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