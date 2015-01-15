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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:32

  Aldebaranchik написав:
  Козак-характерник написав:Не про те ви панове гутарите, не про те... :P

ну а про что ж еще )

Кріптопригоди дадуть вам таку дохідність, що той бетон за сотні років... :P Накриється ця тема, тоді й зароблене на бетон витрачатимемо. Якщо щось цікавіше не з'явиться до того часу, звісно... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:03

akurt
Це було риторичне питання.
А відповідь (податок при продажу нерухомості) не стосувалась навіть риторичного питання (податок від орендного доходу).
Але не переймайтесь, розумію:
  akurt написав:(позавчора разом пили горілку - добра була, потім скоштували самогон "від мами" - теж добрий був)

;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:57

Пайщики приймають участь на рівних!

  V2 написав:Це було риторичне питання.
(податок від орендного доходу).

Ви куме кажіть, кажіть та не заговорюйтеся! :P Який такий податок? налоХ...Податок сплачується, якщо держава сприяла розвитку нашої справи, допомогла нам той горщик з монетками збирати: створювала належне правове поле, інвестиційний клімат, захищала, видавала кредити на розвиток під 1-2% річних...Тут же навпаки, лише перепони, все на протидію. Так що це налоХ, кормлєніє кроля, грабьож і надуватєльство! :evil: І після того набиватися в долю? Дулю їм в носа! Не треба, куме, такі риторичні питання промовляти! Краще душіть кроля...ото дійсно, святе і богоугодне діло... :P

П.С. налоХ на депозити скасовувати треба, природньо... :P

П.С. 2. Так що я виключаю державу з числа пайщиків - аХціонерів нашого пікнічка! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:11

Гуляй душа!

  akurt написав:Але так, щобі львів'янин зустрів львів'янина в аеропорту, поселив, показав все "нормальне", порадив би та допоміг купити і на цьому - по-чесному - заробив би на вас не більше 1 відсотка - наприклад - 500 євро - ніби-то й непогано... думаю...
Попереджаю: це не комерційна нерухомість. Це - не для здачі в оренду. Це - для тих, хто не хоче свої євро нести у Приват під 2,5 відсотка річних (мінус податки). Тобто, для душі!

Люто і скажено плюсую!!!!! :P Це святе і богоугодне діло: свій до свого по своє... :P А халявщиків - партнерів, кроліка, нам не потрібно в долю! 8) Просто душевна справа... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:39

  V2 написав:Долярчик
Чим дохід від оренди житла відрізняється від доходу з продажу, наприклад, велосипеду і чому він не повинен оподатковуватись?

....Вам на це гарно відповів Кохак-характерник......- а від себе додам, що то приблизно так, як обкладати податками пенсію... :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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