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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:47
Ну фактически вы посоветовали Виктору 1 купить уже готовое у Виктора 2!?Браво!Ну а что ещё ждать от советчика,который советует в 2015 году отнести 50 т.долларов в Приват банк на депозит? Сказки вам батенька писать надобно,сказки для взрослых на ночь! В принципе я именно вас и читаю,как сказку перед сном)))
Додано: Сер 07 лют, 2018 22:48
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 08 лют, 2018 00:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
То все треба конкретно дивитися.
У 2013 му в мене був вибір між 41м2 і 45м2 в одному під'їзді. Різниця в ціні була 7800 грн при курсі 11. Я вибрала 45м2.
Стартова ціна оренди обох приблизно однакова, але якщо зробити 2 кімнати, то можна здати за ціною 2-кімнатної.
Площа - то цікаве питання.
В нас потрохи впроваджується поняття "рентного" житла. Таке навіть будується за іншими ДБН. І то треба дивитися з точки зору орендаря. Людина, яка переїжджає з місця на місце, не возить зі собою "зайвих" речей (бувають винятки - модні дівчата), які зазвичай тримає в себе "вдома" у вітальні в "стінці"- наприклад, колекцію творів Т.Шевченка, відеомагнітофон з касетами, лижі, дрельки-молотки, пляжні парасолі і т.д. Такій особі на новому місці потрібен "мінімалізм" - де би помитися, поспати, приготувати їжу - одному, вдвох, втрьох і т.д. І залежно від розміру гаманця шукає в оренду економ-середнє-преміум.
Так-от те, що рентне, є меншої площі - тому в нас так масово будують смарт-квартири площею від 35 метрів, чи навіть 25м, а деякі забудовники до 5 поверху будують смарт для здачі, а вище - багатокімнатні для життя. Тяжко носити шмотки на поверхи коли ліфт не працює, і скоро треба зносити знов.
Важливіше площі - тільки локація!
Додано: Чет 08 лют, 2018 00:40
оренда
Я теж у шоці. 3-кім хрущівка в хорошому районі Львова 59 метрів, 5й поверх(останній) 24500$. Правда, в радянському стані. Але ж це синичка в руках, а не журавель в котловані. Куди далі падати?
То є геніальна ідея! В центрі Львова в хорошому місці продавалася минулого року квартира 1й поверх, 36 метрів загальна, кімната 22м, високі стелі, 3 великих вікна в дворик. Ціна падала з 36 десь до 28 тис$. Зробили 2 смарти, кожен здають подобово, літом було 300 грн/доба. Тіснуваті, є нюанси з водою і вентиляцією, але 15-18 тис в місяць за 36 метрів - то геніально в наш час.
Геніальніше - то надбудувати над великим гаражем з дерева 4 кімнати, і отримувати з кожної 12 тис в місяць.
Щиро бажаю Вам реалізувати таку шалену ідею!
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:46
...100% успіх там, де ним вміють ділитись!
...це я зрозумів одразу, як тільки-но почав цікавитись квартирами!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:34
Главное,чтобы когда Виктор первый придет в Приват забирать свои 50 К-очередной умный казнокрад не принял бы цедулу деньги не отдавать-по причине происхождения средств например,или приостановки выдачи вкладов в связи с необходимостью гасить госдолги или... да по любой причине. А Виктор второй спокойно выгонит свою шалаву,возмет нормальную молодую девку,которых в стране гривна ведро,но будет иметь нормальный пассивный доход и достаточно высокую вероятность пенсионного самообеспечения. Ну и новую молодую красивую бабу.
Что лучше-новая шуба старой жене или новая жена? Вот прям не знаю что и выбрать)
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