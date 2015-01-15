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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:47
Ну фактически вы посоветовали Виктору 1 купить уже готовое у Виктора 2!?Браво!Ну а что ещё ждать от советчика,который советует в 2015 году отнести 50 т.долларов в Приват банк на депозит? Сказки вам батенька писать надобно,сказки для взрослых на ночь! В принципе я именно вас и читаю,как сказку перед сном)))
Додано: Сер 07 лют, 2018 22:48
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 08 лют, 2018 00:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
То все треба конкретно дивитися.
У 2013 му в мене був вибір між 41м2 і 45м2 в одному під'їзді. Різниця в ціні була 7800 грн при курсі 11. Я вибрала 45м2.
Стартова ціна оренди обох приблизно однакова, але якщо зробити 2 кімнати, то можна здати за ціною 2-кімнатної.
Площа - то цікаве питання.
В нас потрохи впроваджується поняття "рентного" житла. Таке навіть будується за іншими ДБН. І то треба дивитися з точки зору орендаря. Людина, яка переїжджає з місця на місце, не возить зі собою "зайвих" речей (бувають винятки - модні дівчата), які зазвичай тримає в себе "вдома" у вітальні в "стінці"- наприклад, колекцію творів Т.Шевченка, відеомагнітофон з касетами, лижі, дрельки-молотки, пляжні парасолі і т.д. Такій особі на новому місці потрібен "мінімалізм" - де би помитися, поспати, приготувати їжу - одному, вдвох, втрьох і т.д. І залежно від розміру гаманця шукає в оренду економ-середнє-преміум.
Так-от те, що рентне, є меншої площі - тому в нас так масово будують смарт-квартири площею від 35 метрів, чи навіть 25м, а деякі забудовники до 5 поверху будують смарт для здачі, а вище - багатокімнатні для життя. Тяжко носити шмотки на поверхи коли ліфт не працює, і скоро треба зносити знов.
Важливіше площі - тільки локація!
Додано: Чет 08 лют, 2018 00:40
оренда
Я теж у шоці. 3-кім хрущівка в хорошому районі Львова 59 метрів, 5й поверх(останній) 24500$. Правда, в радянському стані. Але ж це синичка в руках, а не журавель в котловані. Куди далі падати?
То є геніальна ідея! В центрі Львова в хорошому місці продавалася минулого року квартира 1й поверх, 36 метрів загальна, кімната 22м, високі стелі, 3 великих вікна в дворик. Ціна падала з 36 десь до 28 тис$. Зробили 2 смарти, кожен здають подобово, літом було 300 грн/доба. Тіснуваті, є нюанси з водою і вентиляцією, але 15-18 тис в місяць за 36 метрів - то геніально в наш час.
Геніальніше - то надбудувати над великим гаражем з дерева 4 кімнати, і отримувати з кожної 12 тис в місяць.
Щиро бажаю Вам реалізувати таку шалену ідею!
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:46
...100% успіх там, де ним вміють ділитись!
...це я зрозумів одразу, як тільки-но почав цікавитись квартирами!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:34
Главное,чтобы когда Виктор первый придет в Приват забирать свои 50 К-очередной умный казнокрад не принял бы цедулу деньги не отдавать-по причине происхождения средств например,или приостановки выдачи вкладов в связи с необходимостью гасить госдолги или... да по любой причине. А Виктор второй спокойно выгонит свою шалаву,возмет нормальную молодую девку,которых в стране гривна ведро,но будет иметь нормальный пассивный доход и достаточно высокую вероятность пенсионного самообеспечения. Ну и новую молодую красивую бабу.
Что лучше-новая шуба старой жене или новая жена? Вот прям не знаю что и выбрать)
Додано: Чет 08 лют, 2018 11:32
Главное:
- не есть помидоры - 100% разбившихся в авиакатастрофах их ели!
- не есть огурцы - 99.99 % разбившихся в автоавариях их ели!
- не стирать носки и трусы - 100% умерших от рака это делали!
- не выходить из дому - 100% испытывавших похмелье это делали!
Главная моя идея эссе на тему "Львовско-котлованной арифметики" было в ДРУГОМ, а именно:
НЕПРАВИЛЬНО было в 2015-2016 годах загонять деньги в котлован - реальные потери - например - как в моих РЕАЛЬНЫХ историях - не покрывают возможную виртуальную прибыль.
Дешевизна вложения в котлован оказалась призрачной.
Итак, без "окололитературных" изысков:
- вкинутые в 2015 году деньги в бетон приводили к потере РЕАЛЬНОЙ в 12 процентов годовых по валюте. А вовсе не к 12 процентам - как тут ПРЕДПОЛОЖИЛИ - к прибыли в 12%.
- год ожидания стен над котлованом привел к тому периоду, который связан с удорожанием расценок на выполняемые работниками Львова расценок в 2015/2016 году на 10 процентов, а в 2016/2017 годах на 20 процентов. Если учесть, что стоимость ремонта после строителей по моим оценкам, которые никто не оспаривает, составляла в 2016 году 100 долларов за квадрат, то сейчас - 120 долларов за квадрат.
- изменилась цена всего, что сделано в Европе - евро был 30, стал 35. Изменилась стоимость дорогого сантехнического оборудования и работы с ним. Мой сантехник за точку брал в 2015 году 350 гривен - сегодня озвучивает цифру в 700 гривен. Самый дешевый унитаз стоил 1000 гривен - теперь стоит 1500 гривен... Что же сэкономили, купив котлован и ожидая стены над ним? Получается "дешева рибка, та погана юшка!"
- нарушился главный принцип украинца: "Не повірю, поки не помацаю!" Мацали картинки.
Не успел я своему сантехнику что-то такое сегодня заикнуться по поводу квартир - он сразу дал совет: "Пускайте квартирантів - пара копійок (так любят говорить во Львове "пара копійок") - капне..."
Итак, я свою позицию не меняю (пока... а поменять имею право... чего же нет... как мудро заметили: "Что лучше - новая шуба старой жене или новая жена? Вот прям не знаю что и выбрать)) Я вообще-то уже выбрал... пока молчу...):
на сегодня лучше и безпроблемнее варианта получать пассивный доход, чем сдача в аренду жилья - НЕТ!
С большим интересом ознакомимся с результатами "трудовой деятельности" Долярчик'а по покупке цеха площадью в 30 000 кв. метро с козловым краном под сдачу в аренду.
P.S. Время трудное, почти голодное. Надо жить весело!
- рекомендую вечерком БЕЗ ДЕТЕЙ рядом посмотреть классный испанский фильм "Новизна" (Newness) - помогает как раз сделать выбор: новая шуба старой жене или новая жена?
- в пятницу с 13-00 в Стрые в Лемковском музее перфоманс - "Женская одежда Украины - старина..." Заодно посетите цех по производству паркета (находится за мостом налево и сразу направо) - настоящий дубовый паркет!!! Делают при вас! На глазах! Посмотрите, как сортируют по сортам - очень интересно! Можно пощупать руками! В 2015 году паркет+материалы (в том числе березовая фанера)+работа+лак=800-1000 гривен за квадратный метр. Ходишь по такому стрыйскому паркету и радуешься. Рекомендую. У меня лежит везде... Точнее, не у меня лежит, а в комнатах уложен и даже на балконе...
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:31
Заинтересовался темой смарт-квартир в Киеве и пригороде. Можно как-то с Вами пообщаться? Может сможем взаимовыгодно скооперироваться.
(форум пока не дает отправлять личные сообщения, к сожаленью).
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:51
У Львові чотири квартири отримали прокурори
Чотири квартири у Львові, на просп. Червоної Калини, 58-А, надали прокуратурі Львівської області.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 9 лютого, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради
«Прокуратурі Львівської області провести закріплення вказаних квартир згідно з вимогами законодавства України», – йдеться у рішенні.
Як зазначається, квартири правоохоронцям передали після звернення прокуратури Львівської області у міську раду.
Ці квартири матимуть статус службових.
Згадане житло розсташоване у ЖК, який побудувала будівельна компанія «Еко-Дім».
улюблена і постійна практика садіка - роздавати квартири прокурорам в обмін на недоторканість. усіх гарненько підмазує
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
....стільки років ця вся "схема" тянеться......тянеться.......і кінця і краю цюму нема!- і що, найгірше, й невидно "світла в кінці тунелю!".....ЯК ЖЕ ЦЮ СХЕМУ ПЕРЕРВАТИ?.....
(прикро, що немає якоїсь "команди з народу", щоб прорвалась спочатку в міську.....а потім і у ВР.......- тоді б хоч промінчик надії з"явився!)
...а так, сумно б...дь!(с)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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