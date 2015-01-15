Додано: Чет 08 лют, 2018 11:32

LuckyG написав: Aldebaranchik написав: akurt написав: ЗАБАВНАЯ ЛЬВОВСКО-КОТЛОВАННАЯ АРИФМЕТИКА





Главное,чтобы когда Виктор первый придет в Приват забирать свои 50 К-очередной умный казнокрад не принял бы цедулу деньги не отдавать-по причине происхождения средств например,или приостановки выдачи вкладов в связи с необходимостью гасить госдолги или... да по любой причине. А Виктор второй спокойно выгонит свою шалаву,возмет нормальную молодую девку,которых в стране гривна ведро,но будет иметь нормальный пассивный доход и достаточно высокую вероятность пенсионного самообеспечения. Ну и новую молодую красивую бабу.

Что лучше-новая шуба старой жене или новая жена? Вот прям не знаю что и выбрать) например,или приостановки выдачи вкладов в связи с необходимостью гасить госдолги или... да по любой причине. А Виктор второй спокойно выгонит свою шалаву,возмет нормальную молодую девку,которых в стране гривна ведро,но будет иметь нормальный пассивный доход и достаточно высокую вероятность пенсионного самообеспечения. Ну и новую молодую красивую бабу.Что лучше-новая шуба старой жене или новая жена? Вот прям не знаю что и выбрать)

- не есть помидоры - 100% разбившихся в авиакатастрофах их ели!- не есть огурцы - 99.99 % разбившихся в автоавариях их ели!- не стирать носки и трусы - 100% умерших от рака это делали!- не выходить из дому - 100% испытывавших похмелье это делали!эссе на тему "было в ДРУГОМ, а именно:НЕПРАВИЛЬНО было в 2015-2016 годах загонять деньги в котлован - реальные потери - например - как в моих РЕАЛЬНЫХ историях - не покрывают возможную виртуальную прибыль.Дешевизна вложения в котлован оказалась призрачной.Итак, без "окололитературных" изысков:- вкинутые в 2015 году деньги в бетон приводили к потере РЕАЛЬНОЙ в 12 процентов годовых по валюте. А вовсе не к 12 процентам - как тут ПРЕДПОЛОЖИЛИ - к прибыли в 12%.- год ожидания стен над котлованом привел к тому периоду, который связан с удорожанием расценок на выполняемые работниками Львова расценок в 2015/2016 году на 10 процентов, а в 2016/2017 годах на 20 процентов. Если учесть, что стоимость ремонта после строителей по моим оценкам, которые никто не оспаривает, составляла в 2016 году 100 долларов за квадрат, то сейчас - 120 долларов за квадрат.- изменилась цена всего, что сделано в Европе - евро был 30, стал 35. Изменилась стоимость дорогого сантехнического оборудования и работы с ним. Мой сантехник за точку брал в 2015 году 350 гривен - сегодня озвучивает цифру в 700 гривен. Самый дешевый унитаз стоил 1000 гривен - теперь стоит 1500 гривен... Что же сэкономили, купив котлован и ожидая стены над ним? Получается "дешева рибка, та погана юшка!"- нарушился главный принцип украинца: "Не повірю, поки не помацаю!" Мацали картинки.Не успел я своему сантехнику что-то такое сегодня заикнуться по поводу квартир - он сразу дал совет: "Пускайте квартирантів - пара копійок (так любят говорить во Львове "пара копійок") - капне..."Итак, я свою позицию не меняю (пока... а поменять имею право... чего же нет... как мудро заметили: "Что лучше - новая шуба старой жене или новая жена? Вот прям не знаю что и выбрать)) Я вообще-то уже выбрал... пока молчу...):на сегоднячем сдача в аренду жилья -С большим интересом ознакомимся с результатами "трудовой деятельности"'а по покупке цеха площадью в 30 000 кв. метро с козловым краном под сдачу в аренду.Время трудное, почти голодное. Надо жить весело!- рекомендую вечерком БЕЗ ДЕТЕЙ рядом посмотреть классный испанский фильм "Новизна" (Newness) - помогает как раз сделать выбор: новая шуба старой жене или новая жена?- в пятницу с 13-00 в Стрые в Лемковском музее перфоманс - "Женская одежда Украины - старина..." Заодно посетите цех по производству паркета (находится за мостом налево и сразу направо) - настоящий дубовый паркет!!! Делают при вас! На глазах! Посмотрите, как сортируют по сортам - очень интересно! Можно пощупать руками! В 2015 году паркет+материалы (в том числе березовая фанера)+работа+лак=800-1000 гривен за квадратный метр. Ходишь по такому стрыйскому паркету и радуешься. Рекомендую. У меня лежит везде... Точнее, не у меня лежит, а в комнатах уложен и даже на балконе...