Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:32

akurt написав: Два друга - два парня под имени Виктор... Два друга - два парня под имени Виктор...

Давайте добавим сюда третьего друга. Ради разнообразия по имени Влад. Который в 12-13 видел нарастающие дисбалансы и сидел в долларе, которые были разбросаны по разным крупным банкам (и не только на него одного) - вот такой он осторожный человек. Когда пришел 14-ый он не снял деньги, потому что не мог из-за ограничений. Все, что смог, это уменьшить эти депо, чтобы они оставались в пределах фонда. Поэтому он во многом вынужденно поимел высокие проценты. Тогда даже Ощад давал около 11% на полугодовые депо. В 16-ом, когда проценты снизились даже ниже уровня 12 года, он забрал бОльшую часть денег, поменял и вложился в котлованы, не брезгуя рассрочками и акционными кредитами под 10% годовых в гривнах. При этом деньги, которые он мог бы заплатить вместо кредита, он использовал на то, что с лета до зимы держал на валютных, а с зимы до лета на гривнедепо. К середине 18-ого он станет обладателем квартир, стоимость которых увеличилась на 35%. За счет рассрочки он получал виртуальную пока прибыль 20 с лишним процентов годовых в долларах. Так как квартиры будут с отделкой, летом 18-ого туда заедут арендаторы, которые будут платить 7% годовых от текущей стоимости. После этого он спокойно будет ждать возвращения кредитования, роста цены и, может даже, надувания пузыря на РН.Все нужно делать вовремя. 14-15 было время депозитов. 16 котлованов, потом это стало слишком опасно из-за дисбалансов строительного рынка. 17-18 игр на сезонных валютных колебаниях и гривнедепо. Надеюсь, что у на с будет все хорошо и время перемен и легких денег закончится. Мы станем нормальной страной, где 5-7% с аренды будут считаться очень хорошими процентами.