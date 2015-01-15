Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:45

"заднім числом"

де конкретно буде написано план дій, де саме, куди саме і коли саме(в який час) потрібно вкладати кошти в ту, чи іншу справу!

більш обережнішше

...Шановне панство, Акурт та Влад, - все це добре, що Ви тут ділитесь своїми(і трохи чужими) успіхами! - і звичайно, всім(напевно) це цікаво.......АЛЕ! - думаю, що тут більшість погодиться зі мною, що всі мастаки писати успіхи! - А давайте, ми тут всі УВАЖНО прочитаємо Ваш наступний допис, де Ви детально опишете стратегію, хоча б на 2-3роки НАПЕРЕД(не кажу вже про більше),п.с......і щоб не виглядати "халявщиком" на чужі ідеї, я перший напишу свої варіанти стратегії:1) - далі будубавитись(як і більшість форумчан) літом в долар, і на депо, - взимку в гривню, і теж на депо2) - відкрити ще якийсь інший напрямок бізнесу, крім мого теперішнього(хоч ще не дуже бачу той, чи інший напрямок.....- ще в пошуках.......хоч якоїсь "зацепки", щоб мене "зацепила" та, чи інша ідея, а я вже підхоплю/розкручу! - я такий!- буваю працьовитий і наполегливий3) - в найближчих 5-7р. купити ще одну квартиру(однуху) під оренду!(бо в жовтні 2017р. котлован я взяв ДЛЯ СЕБЕ!)п.с.2....ще хотів додати, що я колись тримав депо в Дельті...але мені пощастило: - я поповнював, конвертуючи гривню, доларові стовпи(менше фонда) і пізнішше отримав з нього гривню, але по хорошому курсу!(хоч поповнював по курсу 13(чи14грн) за $)