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akurt написав:Два друга - два парня под имени Виктор...
Давайте добавим сюда третьего друга. Ради разнообразия по имени Влад. Который в 12-13 видел нарастающие дисбалансы и сидел в долларе, которые были разбросаны по разным крупным банкам (и не только на него одного) - вот такой он осторожный человек. Когда пришел 14-ый он не снял деньги, потому что не мог из-за ограничений. Все, что смог, это уменьшить эти депо, чтобы они оставались в пределах фонда. Поэтому он во многом вынужденно поимел высокие проценты. Тогда даже Ощад давал около 11% на полугодовые депо. В 16-ом, когда проценты снизились даже ниже уровня 12 года, он забрал бОльшую часть денег, поменял и вложился в котлованы, не брезгуя рассрочками и акционными кредитами под 10% годовых в гривнах. При этом деньги, которые он мог бы заплатить вместо кредита, он использовал на то, что с лета до зимы держал на валютных, а с зимы до лета на гривнедепо. К середине 18-ого он станет обладателем квартир, стоимость которых увеличилась на 35%. За счет рассрочки он получал виртуальную пока прибыль 20 с лишним процентов годовых в долларах. Так как квартиры будут с отделкой, летом 18-ого туда заедут арендаторы, которые будут платить 7% годовых от текущей стоимости. После этого он спокойно будет ждать возвращения кредитования, роста цены и, может даже, надувания пузыря на РН.
Все нужно делать вовремя. 14-15 было время депозитов. 16 котлованов, потом это стало слишком опасно из-за дисбалансов строительного рынка. 17-18 игр на сезонных валютных колебаниях и гривнедепо. Надеюсь, что у на с будет все хорошо и время перемен и легких денег закончится. Мы станем нормальной страной, где 5-7% с аренды будут считаться очень хорошими процентами.
...Шановне панство, Акурт та Влад, - все це добре, що Ви тут ділитесь своїми(і трохи чужими) успіхами! - і звичайно, всім(напевно) це цікаво.......АЛЕ! - думаю, що тут більшість погодиться зі мною, що всі мастаки писати успіхи "заднім числом"! - А давайте, ми тут всі УВАЖНО прочитаємо Ваш наступний допис, де Ви детально опишете стратегію, хоча б на 2-3роки НАПЕРЕД(не кажу вже про більше), де конкретно буде написано план дій, де саме, куди саме і коли саме(в який час) потрібно вкладати кошти в ту, чи іншу справу!
п.с......і щоб не виглядати "халявщиком" на чужі ідеї, я перший напишу свої варіанти стратегії: 1) - далі буду більш обережнішше бавитись(як і більшість форумчан) літом в долар, і на депо, - взимку в гривню, і теж на депо 2) - відкрити ще якийсь інший напрямок бізнесу, крім мого теперішнього(хоч ще не дуже бачу той, чи інший напрямок.....- ще в пошуках.......хоч якоїсь "зацепки", щоб мене "зацепила" та, чи інша ідея, а я вже підхоплю/розкручу! - я такий!- буваю працьовитий і наполегливий ) 3) - в найближчих 5-7р. купити ще одну квартиру(однуху) під оренду!(бо в жовтні 2017р. котлован я взяв ДЛЯ СЕБЕ!)
п.с.2....ще хотів додати, що я колись тримав депо в Дельті ...але мені пощастило: - я поповнював, конвертуючи гривню, доларові стовпи(менше фонда) і пізнішше отримав з нього гривню, але по хорошому курсу!(хоч поповнював по курсу 13(чи14грн) за $)
Долярчик написав:А давайте, ми тут всі УВАЖНО прочитаємо Ваш наступний допис, де Ви детально опишете стратегію, хоча б на 2-3роки НАПЕРЕД
Я уже написал. Время больших кризисных нетрудовых доходов позади. Окна возможностей одно за одним закрылись/закрываются. Нужно держать портфель из квартир под аренду, небольшую часть можно в котловане в перспективном проекте, гривне и долларовые депо с сезонным увеличением доли то одних, то других, вложения в бизнес. Меньше думать о легких деньгах.
Долярчик написав:А давайте, ми тут всі УВАЖНО прочитаємо Ваш наступний допис, де Ви детально опишете стратегію, хоча б на 2-3роки НАПЕРЕД
Я уже написал. Время больших кризисных нетрудовых доходов позади. Окна возможностей одно за одним закрылись/закрываются. Нужно держать портфель из квартир под аренду, небольшую часть можно в котловане в перспективном проекте, гривне и долларовые депо с сезонным увеличением доли то одних, то других, вложения в бизнес. Меньше думать о легких деньгах.
Дуже дякую! - хоч це, майже те саме, що Я написав вище (тобто, нічого нового) (а так все живе надія, що хтось щось напише НОВЕ, підкаже хороший бізнес/ідею.... ) ... але, всеодно, вдячний і за такі відповіді!
"Время больших кризисных нетрудовых доходов позади. Окна возможностей одно за одним закрылись/закрываются. Нужно держать портфель из квартир под аренду, небольшую часть можно в котловане в перспективном проекте, гривне и долларовые депо с сезонным увеличением доли то одних, то других, вложения в бизнес. Меньше думать о легких деньгах."
Каждое слово - на вес золота. Там, конечно, есть прокол: "При этом деньги, которые он мог бы заплатить вместо кредита, он использовал на то, что с лета до зимы держал на валютных, а с зимы до лета на гривнедепо." Для такого расклада, безусловно, надо иметь номер телефона бабы Ванги - прорицательницы из Болгарии. Но это единственный недостаток.
akurt написав:Для такого расклада, безусловно, надо иметь номер телефона бабы Ванги - прорицательницы из Болгарии.
Нет, для этого нужно всего-лишь иметь гривневый кредит. Даже 10% напрягают, когда деньги, лежащие в обеспечение кредита не обеспечивают достаточной рентабельности. Проценты по долларовым депо маленькие (примерно 4% годовых), курс растет на гривну в год (4% годовых). Человек обречен рисковать, так как если он будет пассивно сидеть в долларе, то кредит будет идти ему в минус. В такой ситуации выход на сезонных пиках в гривну выглядит вполне логичным. Даже, если курс 50, то закрыл кредит и все равно остался в плюсе.
Для ЛьвівскийБатяР (дуже пан хвилювався): "Двушка", підготовлена під здачу, здана за 11 000... Хотілося 12 000... ну та вже хай... Хтів дістати з багажника бінокль "Olimpus" - просто щоби глянути, де воно таке є, що "центром Львова" зветься... але там тільки множник на 40... не візьме та бінокля... Ну й хай... Взяли завдаток за пів-року наперед, то завтра їдемо у "Захар Беркут" (ну, не працювати ж нам - ми що, збоченці???), чи то на лижі, чи горілку пити... Сподобався сьогодні концерт Костянтина Меладзе:
"Пасивний прибуток... Родині добуток - Не знаю маршруток... знайду закуток!
Ой, гроші ви гроші - папірці прехороші! Нехай листоноші нам гроші несуть!"
P.S. А так взагалі - хороша субота: - зять - той, якому перед Новим роком подарували у якості приданого до тих двох автівок, що подарували на весілля - 3-поверховий новий будинок у передмісті Львова - в цей вечір на Дні народження сусідки. - Жінку його вдало перенесла у середу операцію - щось там гінекологічне... - Тесть лежить, обмотавши поперек собачим поясом... І нічого в цьому житті не хоче... - Теща у власному 4-поверховому будинку виховує дітей зятя... Їх чи троє, чи четверо... всі заплуталися... Крик дитячий, бігатня, крик... Все, як має бути... Субота.... Лютий... Зимно...