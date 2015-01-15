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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Два друга - два парня под имени Виктор...

Давайте добавим сюда третьего друга. Ради разнообразия по имени Влад. Который в 12-13 видел нарастающие дисбалансы и сидел в долларе, которые были разбросаны по разным крупным банкам (и не только на него одного) - вот такой он осторожный человек. Когда пришел 14-ый он не снял деньги, потому что не мог из-за ограничений. Все, что смог, это уменьшить эти депо, чтобы они оставались в пределах фонда. Поэтому он во многом вынужденно поимел высокие проценты. Тогда даже Ощад давал около 11% на полугодовые депо. В 16-ом, когда проценты снизились даже ниже уровня 12 года, он забрал бОльшую часть денег, поменял и вложился в котлованы, не брезгуя рассрочками и акционными кредитами под 10% годовых в гривнах. При этом деньги, которые он мог бы заплатить вместо кредита, он использовал на то, что с лета до зимы держал на валютных, а с зимы до лета на гривнедепо. К середине 18-ого он станет обладателем квартир, стоимость которых увеличилась на 35%. За счет рассрочки он получал виртуальную пока прибыль 20 с лишним процентов годовых в долларах. Так как квартиры будут с отделкой, летом 18-ого туда заедут арендаторы, которые будут платить 7% годовых от текущей стоимости. После этого он спокойно будет ждать возвращения кредитования, роста цены и, может даже, надувания пузыря на РН.

Все нужно делать вовремя. 14-15 было время депозитов. 16 котлованов, потом это стало слишком опасно из-за дисбалансов строительного рынка. 17-18 игр на сезонных валютных колебаниях и гривнедепо. Надеюсь, что у на с будет все хорошо и время перемен и легких денег закончится. Мы станем нормальной страной, где 5-7% с аренды будут считаться очень хорошими процентами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...Шановне панство, Акурт та Влад, - все це добре, що Ви тут ділитесь своїми(і трохи чужими) успіхами! - і звичайно, всім(напевно) це цікаво.......АЛЕ! - думаю, що тут більшість погодиться зі мною, що всі мастаки писати успіхи "заднім числом"! - А давайте, ми тут всі УВАЖНО прочитаємо Ваш наступний допис, де Ви детально опишете стратегію, хоча б на 2-3роки НАПЕРЕД(не кажу вже про більше), де конкретно буде написано план дій, де саме, куди саме і коли саме(в який час) потрібно вкладати кошти в ту, чи іншу справу!

п.с......і щоб не виглядати "халявщиком" на чужі ідеї, я перший напишу свої варіанти стратегії:
1) - далі буду більш обережнішше бавитись(як і більшість форумчан) літом в долар, і на депо, - взимку в гривню, і теж на депо :D
2) - відкрити ще якийсь інший напрямок бізнесу, крім мого теперішнього(хоч ще не дуже бачу той, чи інший напрямок.....- ще в пошуках.......хоч якоїсь "зацепки", щоб мене "зацепила" та, чи інша ідея, а я вже підхоплю/розкручу! - я такий!- буваю працьовитий і наполегливий :oops: )
3) - в найближчих 5-7р. купити ще одну квартиру(однуху) під оренду!(бо в жовтні 2017р. котлован я взяв ДЛЯ СЕБЕ!) :D

п.с.2....ще хотів додати, що я колись тримав депо в Дельті :shock:
...але мені пощастило: - я поповнював, конвертуючи гривню, доларові стовпи(менше фонда) і пізнішше отримав з нього гривню, але по хорошому курсу!(хоч поповнював по курсу 13(чи14грн) за $) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:А давайте, ми тут всі УВАЖНО прочитаємо Ваш наступний допис, де Ви детально опишете стратегію, хоча б на 2-3роки НАПЕРЕД

Я уже написал. Время больших кризисных нетрудовых доходов позади. Окна возможностей одно за одним закрылись/закрываются. Нужно держать портфель из квартир под аренду, небольшую часть можно в котловане в перспективном проекте, гривне и долларовые депо с сезонным увеличением доли то одних, то других, вложения в бизнес.
Меньше думать о легких деньгах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 08:58

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:А давайте, ми тут всі УВАЖНО прочитаємо Ваш наступний допис, де Ви детально опишете стратегію, хоча б на 2-3роки НАПЕРЕД

Я уже написал. Время больших кризисных нетрудовых доходов позади. Окна возможностей одно за одним закрылись/закрываются. Нужно держать портфель из квартир под аренду, небольшую часть можно в котловане в перспективном проекте, гривне и долларовые депо с сезонным увеличением доли то одних, то других, вложения в бизнес.
Меньше думать о легких деньгах.

Дуже дякую! - хоч це, майже те саме, що Я написав вище :) (тобто, нічого нового)
(а так все живе надія, що хтось щось напише НОВЕ, підкаже хороший бізнес/ідею.... :roll:)
... але, всеодно, вдячний і за такі відповіді!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:30

Vlad442 - поставил плюсы!
Читайте его и думайте.

"Время больших кризисных нетрудовых доходов позади. Окна возможностей одно за одним закрылись/закрываются. Нужно держать портфель из квартир под аренду, небольшую часть можно в котловане в перспективном проекте, гривне и долларовые депо с сезонным увеличением доли то одних, то других, вложения в бизнес.
Меньше думать о легких деньгах."

Каждое слово - на вес золота.
Там, конечно, есть прокол:
"При этом деньги, которые он мог бы заплатить вместо кредита, он использовал на то, что с лета до зимы держал на валютных, а с зимы до лета на гривнедепо."
Для такого расклада, безусловно, надо иметь номер телефона бабы Ванги - прорицательницы из Болгарии.
Но это единственный недостаток.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 10:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Для такого расклада, безусловно, надо иметь номер телефона бабы Ванги - прорицательницы из Болгарии.

Нет, для этого нужно всего-лишь иметь гривневый кредит. Даже 10% напрягают, когда деньги, лежащие в обеспечение кредита не обеспечивают достаточной рентабельности. Проценты по долларовым депо маленькие (примерно 4% годовых), курс растет на гривну в год (4% годовых). Человек обречен рисковать, так как если он будет пассивно сидеть в долларе, то кредит будет идти ему в минус.
В такой ситуации выход на сезонных пиках в гривну выглядит вполне логичным. Даже, если курс 50, то закрыл кредит и все равно остался в плюсе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 10:54

  Vlad442 написав:
  akurt написав:Для такого расклада, безусловно, надо иметь номер телефона бабы Ванги - прорицательницы из Болгарии.

Человек обречен рисковать, так как если он будет пассивно сидеть в долларе, то кредит будет идти ему в минус.


Правильные слова... Вот рисковать как раз и нехотятбоятсяазря...
Я именно этим тоже занимаюсь... в эти дни... пока не скажу... тьфу-тьфу-тьфу... Перекрестился...

P.S. Львов. Суббота. Утро. Помолол кофе. Сварил кофе. Выпил кофе. Отличная погода. Почистил снег перед подъездом и даже подмел. Выгулял собаку. Эх, хорошо-то как! Перекрестился...
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akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 13:42

akurt
..."ай маладец"!© - це про фотки :D...... я теж так люблю робити на морі на піску :D
... що тут скажеш: козероги! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:09

А то... Козероги...

х х х

Для ЛьвівскийБатяР (дуже пан хвилювався):
"Двушка", підготовлена під здачу, здана за 11 000... Хотілося 12 000... ну та вже хай...
Хтів дістати з багажника бінокль "Olimpus" - просто щоби глянути, де воно таке є, що "центром Львова" зветься... але там тільки множник на 40... не візьме та бінокля...
Ну й хай... Взяли завдаток за пів-року наперед, то завтра їдемо у "Захар Беркут" (ну, не працювати ж нам - ми що, збоченці???), чи то на лижі, чи горілку пити...
Сподобався сьогодні концерт Костянтина Меладзе:

"Пасивний прибуток...
Родині добуток -
Не знаю маршруток...
знайду закуток!

Ой, гроші ви гроші -
папірці прехороші!
Нехай листоноші
нам гроші несуть!"

P.S. А так взагалі - хороша субота:
- зять - той, якому перед Новим роком подарували у якості приданого до тих двох автівок, що подарували на весілля - 3-поверховий новий будинок у передмісті Львова - в цей вечір на Дні народження сусідки.
- Жінку його вдало перенесла у середу операцію - щось там гінекологічне...
- Тесть лежить, обмотавши поперек собачим поясом... І нічого в цьому житті не хоче...
- Теща у власному 4-поверховому будинку виховує дітей зятя... Їх чи троє, чи четверо... всі заплуталися... Крик дитячий, бігатня, крик...
Все, як має бути...
Субота....
Лютий...
Зимно...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:14

100% успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

  akurt написав:"Двушка", підготовлена під здачу, здана за 11 000... Хотілося 12 000... ну та вже хай...
..........
Взяли завдаток за пів-року наперед

...а що, отак "з радістю" дають завдаток на ПІВ РОКУ? :shock: ......- бо, знаю, що ПЕРЕВАЖНО, беруть за ДВА місяці(типу за 1-й і останній міс.)

...а взяла "двуху" сім"я? - чи просто - він+вона? :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 10 лют, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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