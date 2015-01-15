Алени
Не смог найти подходящего смайла а писать матюки правила форума запрещают...
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Додано: Суб 10 лют, 2018 21:03
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:54
Кроме матюков что-то своим детям сможете передать?
Долярчик! Квартира не моя - я ж писав - я тільки казав, що про підсумок скажу...
Мені самому інтересно було...
Тому більш докладної інфи не дам... справа-то особиста... приватна... але не слухайте дурниць "про центр" і про місце, де поруч 3 університети з доцентами-жебраками... із заробітною платою, як у моєму ОСББ зам. завгоспа отримує...
Ні знімуть вони нічого... і ніколи...
Скажу Вам, що стояла майже черга, але орендодавець занадто прискіпливо - як на мене - перебирав "харчами"...
Ну а так бачите, люде торгують матюками... більше-то нічим...
Отаке...
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