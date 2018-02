Додано: Суб 10 лют, 2018 23:30

Доєднаюся. Скоро здадуть мій будинок за Залізничній. Купив однокімнатну на 41 метр, 7 поверх. За скільки гадаєте зможу здавати? Без ремонту вона мені в 21к обійшлася.





