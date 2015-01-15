...а що, отак "з радістю" дають завдаток на ПІВ РОКУ? ......- бо, знаю, що ПЕРЕВАЖНО, беруть за ДВА місяці(типу за 1-й і останній міс.)
...а взяла "двуху" сім"я? - чи просто - він+вона?
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Додано: Суб 10 лют, 2018 20:14
100% успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
...а що, отак "з радістю" дають завдаток на ПІВ РОКУ? ......- бо, знаю, що ПЕРЕВАЖНО, беруть за ДВА місяці(типу за 1-й і останній міс.)
...а взяла "двуху" сім"я? - чи просто - він+вона?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 10 лют, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:03
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:54
Vadim V: Кроме матюков что-то своим детям сможете передать?
Нет?
Жаль...
Тогда "банкуем" мы:
"Я хочу втікти в дрімучі ліси,
Я втомився від міської, асфальтної краси.
Мене задовбали трамваї і колії.
Кондуктори, дебіли і профілакторії.
В мене на канапі лежали дівчата,
Вони хотіли кохання у мене забрати.
А на столі лежить старенький килимок,
Я проглядаю його крізь сигаретний димок.
А там олЕні, Олені не бриті і не голені
Дивні створіння в них з мозгів стирчать коріння.
ОлЕні, Олені не бриті і не голені, – олЕні..."
Долярчик! Квартира не моя - я ж писав - я тільки казав, що про підсумок скажу...
Мені самому інтересно було...
Тому більш докладної інфи не дам... справа-то особиста... приватна... але не слухайте дурниць "про центр" і про місце, де поруч 3 університети з доцентами-жебраками... із заробітною платою, як у моєму ОСББ зам. завгоспа отримує...
Ні знімуть вони нічого... і ніколи...
Скажу Вам, що стояла майже черга, але орендодавець занадто прискіпливо - як на мене - перебирав "харчами"...
Ну а так бачите, люде торгують матюками... більше-то нічим...
Отаке...
Гарної неділі!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 лют, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:11
Матюки перетворюють нас на москалів. Пів Львова тих москалей, абарзєлі!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:15
Ну, не пів... але трохе бігають...
Сьогодні анекдота розказали...
Рік 2018... Лютий місяць...
Вуйко націлився влучити у сільраду... як колись... гвинтівку відкопав... ще та... справжня...
Прицілився з лісу...
А сльози з глаз течуть: мороз... та й старість вже... очі вже не ті...
Вуйко каже: "Дід вже не той..."
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:28
akurt Одне неприємне враження лише від Львова - москальскі матюки з галицькою промовою. Бєсовщіна. Унутрях все перетрясає. Взяв би гвинтівку, як той дід і заплакав... Над рідною мовою...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 10 лют, 2018 23:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Доєднаюся. Скоро здадуть мій будинок за Залізничній. Купив однокімнатну на 41 метр, 7 поверх. За скільки гадаєте зможу здавати? Без ремонту вона мені в 21к обійшлася.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 07:56
А ось і чекаємо, що скажуть "знавці"...
А то ногами битися добре получається...
У нашому ОСББ навіть не дивлячись на квартиру відразу говорять: 1-кімнатна? 7-9...
За досвідом останніх тижнів та спілкування з орендарями:
- цінують якісний свіжий ремонт. Без золота та страз, але щоби було чистенько, акуратно, охайно... Не радянських часів меблі... Добре получається, якщо застосовані меблі з "Jysk" або " Black Red White" - в останньому бувають ну дуже приємні знижки на диван-кроваті дуже якісного виробництва - зверніть увагу - можна піймати акцію в 50 відсотків. Оскільки - ви не повірите - секс складає важливу частину життя - майже в першу чергу дивляться на якість двоспального ліжка; тут варто звернути увагу на магазин "Теріторія сну". Бувають дуже приємні акції на матраци та ліжка! До речі, якщо принесете ксерокопію паспорта когось із родичів, де буде видно, що скоро день народження - відразу знижка в 10 відсотків - ось Вам і зниження витрат на орендаря просто впало з неба! А якщо розплатитесь карткою Приватбанку - додаткові 5 відсотків.
Взагалі у мене враження, що у орендаря не занадто високі вимоги: необхідний якісний комфорт. Були випадки, коли погоджуються зафіксуівти ціну в доларах - підтримую. Оосбливо зараз, коли курс стабілізувався...
- цінується паркувальне місце... Інтернет...
- цінують те, що за сусіди... Зверніть увагу на якість замків дверей, знаю випадки, коли орендаря пограбували... Орендар викликав орендодавця та разом думали, що робити... Нашо той клопіт?
- ЗОВСІМ не уловив я хоч якийсь зв'язок із центром але наявністью поруч Музея етнографії: у кожного свої причини... то родичі поруч, то робота, то бізнес-інтерес, то зовсім не важливо, яке розташування, бо людина працює вдома і це зовсім ні на що не впливає...
P.S. Кумедні випадки останнього місяця про орендарів:
- Двушка, зроблена з "однушки" площею 50 квадратів. Старт ціни - 12 000 гривень. Приходить тендітна пані - дивиться... квартира зроблена НЕ ДОРОГО, але виглядає дуже привабливо. Все продумано достить добре. Заходить у спальню: там дизайнер спробував створити інтересний затишний вигляд, та застосував шпалери із буквами (літерами) латинської абетки. Букви і малі, і великі - "розкидані" по стіні так, що хіба що на підпитку складеш якесь слово, або під час бурного сексу. Пані "фиркнула": "А це що за букви? Навіщо?" Повернулася і пішла... Орендар зробив висновок, що пані зовсім не обізнана в позі №618 "наїзниця", або неграмотна...
- Іноземець-орендар, говорить тільки англійською. Сам, але дитина орендодавця під час спілкування помічає у розмові з іноземцем, що він не один, а разом із "cat". Орендар думав, що то пан іноземець із радісткою Кет, а дитина врятувала орендаря, знаючи англійську: той хотів заселитися із некастрованим котом... Хай Бог милує...
- орендарю все сподобалося, готовий на 12 000 гривень. Чоловік жінки-орендодавця із жахом дивится на орендаря - той точно має масу тіла в 120 кг, або й більше. Чоловік заводить потенційного орендаря в санвузол, підводить до душової кабіни 90х90 см і говорить: "Ви можете заселитися при умові, що на наших очах зможете зайти в цю душову кабіну". Не зміг...
Хай щастить!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 лют, 2018 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 лют, 2018 08:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я дума все з Ікеї привести. А ремонт в швецькому мінімалізмі-все біленьким помалювати. 7-9 тис, я навіть на таку суму не розраховував. Думав звідки такі гроші в людей.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 08:51
Ну, хазяїн-барин, про IKEA... я не фахівець... Головне, щоб двоспальне ліжко не розвалилося...
Але зверніть увагу і на те, що я писав...
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