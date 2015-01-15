Додано: Нед 11 лют, 2018 07:56

fis написав: Доєднаюся. Скоро здадуть мій будинок за Залізничній. Купив однокімнатну на 41 метр, 7 поверх. За скільки гадаєте зможу здавати? Без ремонту вона мені в 21к обійшлася.

Доєднаюся. Скоро здадуть мій будинок за Залізничній. Купив однокімнатну на 41 метр, 7 поверх. За скільки гадаєте зможу здавати? Без ремонту вона мені в 21к обійшлася.

А ось і чекаємо, що скажуть "знавці"...А то ногами битися добре получається...У нашому ОСББ навіть не дивлячись на квартиру відразу говорять: 1-кімнатна?За досвідом останніх тижнів та спілкування з орендарями:- цінують якісний свіжий ремонт. Без золота та страз, але щоби було чистенько, акуратно, охайно... Не радянських часів меблі... Добре получається, якщо застосовані меблі з "Jysk" або " Black Red White" - в останньому бувають ну дуже приємні знижки на диван-кроваті дуже якісного виробництва - зверніть увагу - можна піймати акцію в 50 відсотків. Оскільки - ви не повірите - секс складає важливу частину життя - майже в першу чергу дивляться на якість двоспального ліжка; тут варто звернути увагу на магазин "Теріторія сну". Бувають дуже приємні акції на матраци та ліжка! До речі, якщо принесете ксерокопію паспорта когось із родичів, де буде видно, що скоро день народження - відразу знижка в 10 відсотків - ось Вам і зниження витрат на орендаря просто впало з неба! А якщо розплатитесь карткою Приватбанку - додаткові 5 відсотків.Взагалі у мене враження, що у орендаря не занадто високі вимоги: необхідний якісний комфорт. Були випадки, коли погоджуються зафіксуівти ціну в доларах - підтримую. Оосбливо зараз, коли курс стабілізувався...- цінується паркувальне місце... Інтернет...- цінують те, що за сусіди... Зверніть увагу на якість замків дверей, знаю випадки, коли орендаря пограбували... Орендар викликав орендодавця та разом думали, що робити... Нашо той клопіт?- ЗОВСІМ не уловив я хоч якийсь зв'язок із центром але наявністью поруч Музея етнографії: у кожного свої причини... то родичі поруч, то робота, то бізнес-інтерес, то зовсім не важливо, яке розташування, бо людина працює вдома і це зовсім ні на що не впливає...Кумедні випадки останнього місяця про орендарів:- Двушка, зроблена з "однушки" площею 50 квадратів. Старт ціни - 12 000 гривень. Приходить тендітна пані - дивиться... квартира зроблена НЕ ДОРОГО, але виглядає дуже привабливо. Все продумано достить добре. Заходить у спальню: там дизайнер спробував створити інтересний затишний вигляд, та застосував шпалери із буквами (літерами) латинської абетки. Букви і малі, і великі - "розкидані" по стіні так, що хіба що на підпитку складеш якесь слово, або під час бурного сексу. Пані "фиркнула": "А це що за букви? Навіщо?" Повернулася і пішла... Орендар зробив висновок, що пані зовсім не обізнана в позі №618 "наїзниця", або неграмотна...- Іноземець-орендар, говорить тільки англійською. Сам, але дитина орендодавця під час спілкування помічає у розмові з іноземцем, що він не один, а разом із "cat". Орендар думав, що то пан іноземець із радісткою Кет, а дитина врятувала орендаря, знаючи англійську: той хотів заселитися із некастрованим котом... Хай Бог милує...- орендарю все сподобалося, готовий на 12 000 гривень. Чоловік жінки-орендодавця із жахом дивится на орендаря - той точно має масу тіла в 120 кг, або й більше. Чоловік заводить потенційного орендаря в санвузол, підводить до душової кабіни 90х90 см і говорить: "Ви можете заселитися при умові, що на наших очах зможете зайти в цю душову кабіну". Не зміг...Хай щастить!