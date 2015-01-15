Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Територію, обмежену просп. В. Чорновола, вул. В. Липинського, вул. Замарстинівською та вул. Хімічною, хочуть забудувати найбільшим у Львові готелем, торговим центром, житловими будинками та рядом інших об'єктів. детальний план території обмеженої проспектом В. Чорновола, вул. Липинського, вул. Замарстинівською, вул. Хімічною у Львові передбачає також і будівництво 21-поверхового готелю на 350 номерів, багатоквартирну житлову забудову, офісну будівлю на 14 поверхів, торговий центр, садочок та інші споруди. https://varianty.lviv.ua/50096-u-lvovi- ... 21-poverkh
Ethereum написав:Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.
ОДНОЗНАЧНО - продавати! - а за виручені кошти, купити "однуху" в НОВОБУДОВІ В ХОРОШОМУ РАЙОНІ! ...на мою думку "хрущики" та "панельки" вже НІКОЛИ не повернуться(із-за ЦО і старості) до НОРМАЛЬНОЇ ціни! - а навпаки, будуть ЩЕ БІЛЬШЕ падати в ціні, бо довкола стільки "молодиць", які з кожним роком ростуть, як гриби після дощу!
Ethereum написав:Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.
Цель продажи? Если купить авто или съездить на Мальдивы, тогда эта идея имеет право на жизнь. Если переложиться в другой актив, то тут нужно смотреть в комплкесе, куда, зачем и с какими перспективами. Если в биткойн или аналоги, то не стоит.
Ethereum написав:Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.
Цель продажи? Если купить авто или съездить на Мальдивы, тогда эта идея имеет право на жизнь. Если переложиться в другой актив, то тут нужно смотреть в комплкесе, куда, зачем и с какими перспективами. Если в биткойн или аналоги, то не стоит.
Гениально! Вода водой,но Акурт лучший, у него хоть литературный жанр сказки соблюден. П.С. Ничего личного, просто терпеть не могу воду в словах и делах!
Вот вам очередная сказка: Днепр. Центр. Кажется, трешка... Выставлена в аренду всего за 5 000+ коммунальные. Центральное отопление. Счёт за отопление 3 500 в месяц. Все шарахаются. Стоит... пропадает зря... Уже сейчас практически невозможно отсоединиться от «центрального отопления»... А дальше будет ещё хуже... Простая статистика: в новых современных домах двухконтурные котлы в двущках потреблялось и в декабре, и в январе по 80 кубов газа на сумму чуть более 500 гривен. Это и горячая вода, и отопление. Так о чем жалеть? О чугунных батареях? О ржавых чёрных трубах? О жутких затоптанных дворах с соседями-алкашами? Если на современную квартиру ещё и субсидию оформить, так вообще будет жир! Если прописать ОДНОГО пенсионера, то «норма» начисления субсидии на газ составит 70 (или 74) квадратного метра. Тогда: 70*5*6,97=2450 грн. Субсидия может составить (2450-1800*0,15)=2180 гривен. Жир!
akurt написав:Вот вам очередная сказка: Днепр. Центр. Кажется, трешка... Выставлена в аренду всего за 5 000+ коммунальные. Центральное отопление. Счёт за отопление 3 500 в месяц. Все шарахаются. Стоит... пропадает зря... Уже сейчас практически невозможно отсоединиться от «центрального отопления»... А дальше будет ещё хуже... Простая статистика: в новых современных домах двухконтурные котлы в двущках потреблялось и в декабре, и в январе по 80 кубов газа на сумму чуть более 500 гривен. Это и горячая вода, и отопление. Так о чем жалеть? О чугунных батареях? О ржавых чёрных трубах? О жутких затоптанных дворах с соседями-алкашами? Если на современную квартиру ещё и субсидию оформить, так вообще будет жир! Если прописать ОДНОГО пенсионера, то «норма» начисления субсидии на газ составит 70 (или 74) квадратного метра. Тогда: 70*5*6,97=2450 грн. Субсидия может составить (2450-1800*0,15)=2180 гривен. Жир!
Вы путаете влажное с квадратным-ибо владение недвижимостью в любой стране это подвешивание за яйца гражданина ей владеющего.Всё очень просто.Сколько там новостроев ввели? Все подсчитано.А тут уже на что фантазии хватит как руки выкрутить владельцам.Вопрос на засыпку-если комуналку довести до 200 евро за одинарку,сколько стоить будет аренда чистыми? Подсчитали? А в Австрии за 35 квадратов 400 евро вместе с налогом выходит в месяц-есть куда расти,правда? Не теште себя иилюзиями и других -работать таки надо,хотя бы головой!