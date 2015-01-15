Додано: Нед 11 лют, 2018 21:12

Вот вам очередная сказка:

Днепр. Центр. Кажется, трешка...

Выставлена в аренду всего за 5 000+ коммунальные.

Центральное отопление.

Счёт за отопление 3 500 в месяц.

Все шарахаются.

Стоит... пропадает зря...

Уже сейчас практически невозможно отсоединиться от «центрального отопления»...

А дальше будет ещё хуже...

Простая статистика: в новых современных домах двухконтурные котлы в двущках потреблялось и в декабре, и в январе по 80 кубов газа на сумму чуть более 500 гривен.

Это и горячая вода, и отопление.

Так о чем жалеть? О чугунных батареях? О ржавых чёрных трубах? О жутких затоптанных дворах с соседями-алкашами?

Если на современную квартиру ещё и субсидию оформить, так вообще будет жир!

Если прописать ОДНОГО пенсионера, то «норма» начисления субсидии на газ составит 70 (или 74) квадратного метра.

Тогда: 70*5*6,97=2450 грн.

Субсидия может составить (2450-1800*0,15)=2180 гривен.

Жир!