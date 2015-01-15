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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:57

Територію, обмежену просп. В. Чорновола, вул. В. Липинського, вул. Замарстинівською та вул. Хімічною, хочуть забудувати найбільшим у Львові готелем, торговим центром, житловими будинками та рядом інших об'єктів.
детальний план території обмеженої проспектом В. Чорновола, вул. Липинського, вул. Замарстинівською, вул. Хімічною у Львові передбачає також і будівництво 21-поверхового готелю на 350 номерів, багатоквартирну житлову забудову, офісну будівлю на 14 поверхів, торговий центр, садочок та інші споруди.
https://varianty.lviv.ua/50096-u-lvovi- ... 21-poverkh
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 12:58

Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 14:04

... успіх там, де ним вміють ділитись!

  Ethereum написав:Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.

ОДНОЗНАЧНО - продавати! - а за виручені кошти, купити "однуху" в НОВОБУДОВІ В ХОРОШОМУ РАЙОНІ!
...на мою думку "хрущики" та "панельки" вже НІКОЛИ не повернуться(із-за ЦО і старості) до НОРМАЛЬНОЇ ціни! - а навпаки, будуть ЩЕ БІЛЬШЕ падати в ціні, бо довкола стільки "молодиць", які з кожним роком ростуть, як гриби після дощу! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:19

Молодиць? Та ж доля шо і в хрущах,бо країну пруть!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:28

Вот это убогое старьё с «центральним опаленням» надо давно продать...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:36

  akurt написав:Вот это убогое старьё с «центральним опаленням» надо давно продать...

Надо,но кто ж его купит? Видимо те кто покупает молодиць? А чем оно лучше? Наивные вы ребята-покупать надо тогда,когда их молодиць не конвеєром печатают,а делают,как эксклюзив и не в этой стране.
Востаннє редагувалось sinus в Нед 11 лют, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.

Цель продажи? Если купить авто или съездить на Мальдивы, тогда эта идея имеет право на жизнь. Если переложиться в другой актив, то тут нужно смотреть в комплкесе, куда, зачем и с какими перспективами. Если в биткойн или аналоги, то не стоит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:40

  Vlad442 написав:
  Ethereum написав:Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.

Цель продажи? Если купить авто или съездить на Мальдивы, тогда эта идея имеет право на жизнь. Если переложиться в другой актив, то тут нужно смотреть в комплкесе, куда, зачем и с какими перспективами. Если в биткойн или аналоги, то не стоит.

Гениально! Вода водой,но Акурт лучший, у него хоть литературный жанр сказки соблюден. П.С. Ничего личного, просто терпеть не могу воду в словах и делах!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:12

Вот вам очередная сказка:
Днепр. Центр. Кажется, трешка...
Выставлена в аренду всего за 5 000+ коммунальные.
Центральное отопление.
Счёт за отопление 3 500 в месяц.
Все шарахаются.
Стоит... пропадает зря...
Уже сейчас практически невозможно отсоединиться от «центрального отопления»...
А дальше будет ещё хуже...
Простая статистика: в новых современных домах двухконтурные котлы в двущках потреблялось и в декабре, и в январе по 80 кубов газа на сумму чуть более 500 гривен.
Это и горячая вода, и отопление.
Так о чем жалеть? О чугунных батареях? О ржавых чёрных трубах? О жутких затоптанных дворах с соседями-алкашами?
Если на современную квартиру ещё и субсидию оформить, так вообще будет жир!
Если прописать ОДНОГО пенсионера, то «норма» начисления субсидии на газ составит 70 (или 74) квадратного метра.
Тогда: 70*5*6,97=2450 грн.
Субсидия может составить (2450-1800*0,15)=2180 гривен.
Жир!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:40

  akurt написав:Вот вам очередная сказка:
Днепр. Центр. Кажется, трешка...
Выставлена в аренду всего за 5 000+ коммунальные.
Центральное отопление.
Счёт за отопление 3 500 в месяц.
Все шарахаются.
Стоит... пропадает зря...
Уже сейчас практически невозможно отсоединиться от «центрального отопления»...
А дальше будет ещё хуже...
Простая статистика: в новых современных домах двухконтурные котлы в двущках потреблялось и в декабре, и в январе по 80 кубов газа на сумму чуть более 500 гривен.
Это и горячая вода, и отопление.
Так о чем жалеть? О чугунных батареях? О ржавых чёрных трубах? О жутких затоптанных дворах с соседями-алкашами?
Если на современную квартиру ещё и субсидию оформить, так вообще будет жир!
Если прописать ОДНОГО пенсионера, то «норма» начисления субсидии на газ составит 70 (или 74) квадратного метра.
Тогда: 70*5*6,97=2450 грн.
Субсидия может составить (2450-1800*0,15)=2180 гривен.
Жир!

Вы путаете влажное с квадратным-ибо владение недвижимостью в любой стране это подвешивание за яйца гражданина ей владеющего.Всё очень просто.Сколько там новостроев ввели? Все подсчитано.А тут уже на что фантазии хватит как руки выкрутить владельцам.Вопрос на засыпку-если комуналку довести до 200 евро за одинарку,сколько стоить будет аренда чистыми? Подсчитали? А в Австрии за 35 квадратов 400 евро вместе с налогом выходит в месяц-есть куда расти,правда? Не теште себя иилюзиями и других -работать таки надо,хотя бы головой!
sinus
 
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