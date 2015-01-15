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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Для ЛьвівскийБатяР (дуже пан хвилювався):
"Двушка", підготовлена під здачу, здана за 11 000... Хотілося 12 000... ну та вже хай...


Ну, що ж. Щиро бажаю орендарям та орендодавцям отримувати лише позитив в подальших відносинах !!!

Маленький підсумок бізнес моделі від akurt складений по тим уривкам, що тут проскакували і які мені вдалось скомпонувати:
- беремо 2-ох кімнатну квартиру в новобудові, десь подалі від центру бажано коло лісу по 600-700$/м2
- наймаємо дизайнера це десь від 10$/m2
- робимо ремонт десь 120$/m2
- обставляємо все меблями і канделябрами з Ікея, Ред енд Вайт, Юск. Особлива увага ліжку в спальні ???? - $
- орендаря вибираємо тільки після того як він поміститься в душову кабінку :D

І в решті ми отримаємо 11к грн., що = вартості оренди 1к. квартири в прицентральному районі з таким самим ремонтом. З єдиною поправкою, що витрати на дизайнерський ремонт 1к квартири менші ніж витрати на дизайнерський ремонт двушки.

Якщо шось забув чи пропустив поправте....

P/s Який бюджет тої двушки якщо не секрет ? По моїм підрахункам там десь over 50k $
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 19202122
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