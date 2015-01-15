Ну, що ж. Щиро бажаю орендарям та орендодавцям отримувати лише позитив в подальших відносинах !!!
Маленький підсумок бізнес моделі від akurt складений по тим уривкам, що тут проскакували і які мені вдалось скомпонувати:
- беремо 2-ох кімнатну квартиру в новобудові, десь подалі від центру бажано коло лісу по 600-700$/м2
- наймаємо дизайнера це десь від 10$/m2
- робимо ремонт десь 120$/m2
- обставляємо все меблями і канделябрами з Ікея, Ред енд Вайт, Юск. Особлива увага ліжку в спальні ???? - $
- орендаря вибираємо тільки після того як він поміститься в душову кабінку
І в решті ми отримаємо 11к грн., що = вартості оренди 1к. квартири в прицентральному районі з таким самим ремонтом. З єдиною поправкою, що витрати на дизайнерський ремонт 1к квартири менші ніж витрати на дизайнерський ремонт двушки.
Якщо шось забув чи пропустив поправте....
P/s Який бюджет тої двушки якщо не секрет ? По моїм підрахункам там десь over 50k $