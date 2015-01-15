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akurt написав:Вот вам очередная сказка: Днепр. Центр. Кажется, трешка... Выставлена в аренду всего за 5 000+ коммунальные. Центральное отопление. Счёт за отопление 3 500 в месяц. Все шарахаются. Стоит... пропадает зря... Уже сейчас практически невозможно отсоединиться от «центрального отопления»... А дальше будет ещё хуже... Простая статистика: в новых современных домах двухконтурные котлы в двущках потреблялось и в декабре, и в январе по 80 кубов газа на сумму чуть более 500 гривен. Это и горячая вода, и отопление. Так о чем жалеть? О чугунных батареях? О ржавых чёрных трубах? О жутких затоптанных дворах с соседями-алкашами? Если на современную квартиру ещё и субсидию оформить, так вообще будет жир! Если прописать ОДНОГО пенсионера, то «норма» начисления субсидии на газ составит 70 (или 74) квадратного метра. Тогда: 70*5*6,97=2450 грн. Субсидия может составить (2450-1800*0,15)=2180 гривен. Жир!
Вы путаете влажное с квадратным-ибо владение недвижимостью в любой стране это подвешивание за яйца гражданина ей владеющего.Всё очень просто.Сколько там новостроев ввели? Все подсчитано.А тут уже на что фантазии хватит как руки выкрутить владельцам.Вопрос на засыпку-если комуналку довести до 200 евро за одинарку,сколько стоить будет аренда чистыми? Подсчитали? А в Австрии за 35 квадратов 400 евро вместе с налогом выходит в месяц-есть куда расти,правда? Не теште себя иилюзиями и других -работать таки надо,хотя бы головой!
akurt написав:Для ЛьвівскийБатяР (дуже пан хвилювався): "Двушка", підготовлена під здачу, здана за 11 000... Хотілося 12 000... ну та вже хай...
Ну, що ж. Щиро бажаю орендарям та орендодавцям отримувати лише позитив в подальших відносинах !!!
Маленький підсумок бізнес моделі від akurt складений по тим уривкам, що тут проскакували і які мені вдалось скомпонувати: - беремо 2-ох кімнатну квартиру в новобудові, десь подалі від центру бажано коло лісу по 600-700$/м2 - наймаємо дизайнера це десь від 10$/m2 - робимо ремонт десь 120$/m2 - обставляємо все меблями і канделябрами з Ікея, Блек енд Вайт, Юск. Особлива увага ліжку в спальні ???? - $ - орендаря вибираємо тільки після того як він поміститься в душову кабінку
І в решті ми отримаємо 11к грн., що = вартості оренди 1к. квартири в прицентральному районі з таким самим ремонтом. З єдиною поправкою, що витрати на дизайнерський ремонт 1к квартири менші ніж витрати на дизайнерський ремонт двушки.
Якщо шось забув чи пропустив поправте....
P/s Який бюджет тої двушки якщо не секрет ? По моїм підрахункам там далеко over 50k $ навіть напевно ближче до 60 ніж до 50.
sinus написав:Надо,но кто ж его купит? Видимо те кто покупает молодиць? А чем оно лучше?
Кілька місяців назад, 2к - 47м2 в цегляному хрущі- чешка, ц/о, з хорошим ремонтом 4ох річної давнини, меблями, в одній з найзеленіших і спокійних частин Франківського району, 25хв пішки до центру, продано за 48 к дол
sinus написав:А в Австрии за 35 квадратов 400 евро вместе с налогом выходит в месяц-есть куда расти,правда?
Не знаю про яке місто Австрії ви кажете. В Німеччині м. Дрезден 1к квартира (аналог нашої двушки) тобто вітальня та спальня, з меблями і технікою, далеко від центру, але зручна транспортна розв'язка 800Є/міс + комунальні. В центрі такого плану квартири стартують від 1200Є+комунальні
Ethereum написав:Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.
Цель продажи? Если купить авто или съездить на Мальдивы, тогда эта идея имеет право на жизнь. Если переложиться в другой актив, то тут нужно смотреть в комплкесе, куда, зачем и с какими перспективами. Если в биткойн или аналоги, то не стоит.
Гениально! Вода водой,но Акурт лучший, у него хоть литературный жанр сказки соблюден. П.С. Ничего личного, просто терпеть не могу воду в словах и делах!
Ціль проста. Куплю сонячні панелі на участок,електромобіль та квартирку меншу під здачу. Запас є. Просто сумніваюсь чи правильно.
Львівський БатяР написав:в цегляному хрущі- чешка,
?
Хрущ - це одне, чешка - інше. Як Ви в одному будинку їх поєднали?
Так мені сказав колишній власник, що то типу хрущ але якесь спец планування для військових по чеському проекту, типу більша кухня ітд.. я х.з. Погуглив, щоб для себе розібратись , дійсно - судячи зі всього мова йде про цегляний хрущ, можливо з якимись змінами у внутрішньому плануванні.. Даруйте
Ethereum написав:Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.
Цікаве питання. Чи є зміст міняти 3-кімнатну на 1-кім?
Знайомий навесні продав 3-кім (приблизно 60-70 м2) з дуже хорошим ремонтом в Кечівському (для військових) будинку на Стрийській за 42 тис. Купив 1-кімнатну в новобудові. Тішиться, бо ціни після того ще більше впали. Тобто якщо Ваша без ремонту, то візьмете дешевше. Треба конкретніше дивитися - якщо не встигли від'єднатися від ЦО, то може, є можливість сусідам самим контролювати котельню через ОСББ щоби не переплачувати. Але то дійсно складно. Залежно від стану (середнього) і району, її можна і здати наприклад покімнатно, але навряд чи вийде більше 6 тис/міс+кп. І мороки трохи є.
Сонячні панелі не замінять опалення на участку, тільки підігрів води. А в новобудові ще треба ремонт. Втрати часу. Чи варта? Електромобілі нові на польських номерах хтось возить?
fis написав:Я дума все з Ікеї привести. А ремонт в швецькому мінімалізмі-все біленьким помалювати. 7-9 тис, я навіть на таку суму не розраховував. Думав звідки такі гроші в людей.
Ікеа і Jysk конуренти з тою різницею, що другий має свої магазини у нас і інколи і в чомусь трохи дешевший. В Ікеа зараз є вибір кухонь, в Jysk добрі матраси і текстиль, але ліжка і дивани краще брати на замовлення і з дерева. У мене ліжко з Black Red White ламається після кожної пари молодят. Якимось дивним чином на олх перепродують багато меблів цієї фірми. Мабуть якісні. На сьогодні скандинавський чи мінімалістичний стилі в тренді. Але до того часу, як отримаєте здану квартиру і почнете обирати декор, модніше може стати ф'южин чи ще щось нове, що потягне на 8-10 тис.
akurt написав:Простая статистика: в новых современных домах двухконтурные котлы в двущках потреблялось и в декабре, и в январе по 80 кубов газа на сумму чуть более 500 гривен. Это и горячая вода, и отопление.
- А яка площа двушки? - скільки осіб мешкає? - діти є? - ЯКА ТЕМПЕРАТУРА у квартирі?
А тепер простою мовою: в Петра було 10 яблук, а в Вови 0, тоді в середньому в них є 5 яблук. Депутати їдять м'ясо, а ми капусту, то в середньому ми їмо голубці. Жінка директора колгоспу Юля спить зі всіма, а доярка Маша ні з ким, то в середньому вони двоє шль**ри... статистика...
Всю зарплату на житло: оренда квартир в Україні виявилася найдорожчою в світі Українські міста-мільйонники очолили світовий рейтинг співвідношення заробітної плати і цін на оренду житла. Українці, які проживають у великих містах, віддають за квартиру майже все зароблене – 80% від зарплати, повідомляє “Сьогодні”.
В Одесі Ольга Китик разом з сестрою орендує “двійку” за 10 тисяч гривень.
“Навіть половина вартості оренди – це 60% моєї зарплати”, – нарікає Ольга.
У Львові квартири теж дорогі. Молода сім’я Романчак у Львові змушена знімати квартиру. За двокімнатну без євроремонту і з голими стінами Олег і Олена віддають майже половину заробітку – 4950 грн. Але кажуть, що це ще не дорого, адже в центрі міста ціни значно вищі.
“Більшість ріелторів нам говорили: ціни зросли через те, що стало багато айтішників у Львові. Попит на якісне житло зріс, тому ціни на квартири в принципі високі”, – розповідає Олена.
Виконавчий комітет Львівської міськради збільшив тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Згідно з прийнятим у п'ятницю, 9 лютого, рішенням виконкому ЛМР в середньому по місту тарифи зростуть на 12 %, повідомляє Zaxid.net.
Йдеться про тарифи на прибирання сходових кліток, прибудинкової території, обслуговування систем водопостачання, вентиляції, каналізації, освітлення – тобто квартплату. Такі тарифи встановлюються на кожен будинок окремо.
У тексті рішення виконкому вказано, що перегляд тарифів зумовлений збільшенням мінімальної зарплати.
«У діючому тарифі передбачена мінімальна зарплата 3200 грн. У зв'язку з прийняттям закону про державний бюджет України передбачена зарплата 3723 грн, то в ж цій частині пропонується внести зміни», – пояснила під час засідання виконкому директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.
Окрім того, за словами заступника міського голови Сергія Бабака, коригування тарифів зумовлене ще й подорожчанням паливно-мастильних матеріалів.
Нові тарифи наберуть чинності з 1 березня 2018 року.