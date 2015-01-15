Додано: Пон 12 лют, 2018 00:50

Ethereum написав: Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради. Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.

fis написав: Я дума все з Ікеї привести. А ремонт в швецькому мінімалізмі-все біленьким помалювати. 7-9 тис, я навіть на таку суму не розраховував. Думав звідки такі гроші в людей. Я дума все з Ікеї привести. А ремонт в швецькому мінімалізмі-все біленьким помалювати. 7-9 тис, я навіть на таку суму не розраховував. Думав звідки такі гроші в людей.

akurt написав: Простая статистика: в новых современных домах двухконтурные котлы в двущках потреблялось и в декабре, и в январе по 80 кубов газа на сумму чуть более 500 гривен.

Это и горячая вода, и отопление. Простая статистика: в новых современных домах двухконтурные котлы в двущках потреблялось и в декабре, и в январе по 80 кубов газа на сумму чуть более 500 гривен.Это и горячая вода, и отопление.

Цікаве питання. Чи є зміст міняти 3-кімнатну на 1-кім?Знайомий навесні продав 3-кім (приблизно 60-70 м2) з дуже хорошим ремонтом в Кечівському (для військових) будинку на Стрийській за 42 тис. Купив 1-кімнатну в новобудові. Тішиться, бо ціни після того ще більше впали.Тобто якщо Ваша без ремонту, то візьмете дешевше.Треба конкретніше дивитися - якщо не встигли від'єднатися від ЦО, то може, є можливість сусідам самим контролювати котельню через ОСББ щоби не переплачувати. Але то дійсно складно.Залежно від стану (середнього) і району, її можна і здати наприклад покімнатно, але навряд чи вийде більше 6 тис/міс+кп. І мороки трохи є.Сонячні панелі не замінять опалення на участку, тільки підігрів води. А в новобудові ще треба ремонт. Втрати часу. Чи варта?Електромобілі нові на польських номерах хтось возить?Ікеа і Jysk конуренти з тою різницею, що другий має свої магазини у нас і інколи і в чомусь трохи дешевший. В Ікеа зараз є вибір кухонь, в Jysk добрі матраси і текстиль, але ліжка і дивани краще брати на замовлення і з дерева. У мене ліжко з Black Red White ламається після кожної пари молодят. Якимось дивним чином на олх перепродують багато меблів цієї фірми. Мабуть якісні.На сьогодні скандинавський чи мінімалістичний стилі в тренді. Але до того часу, як отримаєте здану квартиру і почнете обирати декор, модніше може стати ф'южин чи ще щось нове, що потягне на 8-10 тис.- А яка площа двушки?- скільки осіб мешкає?- діти є?- ЯКА ТЕМПЕРАТУРА у квартирі?А тепер простою мовою: в Петра було 10 яблук, а в Вови 0, тоді в середньому в них є 5 яблук. Депутати їдять м'ясо, а ми капусту, то в середньому ми їмо голубці. Жінка директора колгоспу Юля спить зі всіма, а доярка Маша ні з ким, то в середньому вони двоє шль**ри... статистика...