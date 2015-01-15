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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:26

30 львів'ян об'єдналися у спільноту "Л.О.В.Ц.І.", яка вистежує кишенькових злодіїв, котрі "полюють" на заможних туристів
23 січня львів’янка Роксолана Лісовська заявила, що розпочинає боротьбу зі злочинністю у місті і створила об’єднання "Л.О.В.Ц.І", оскільки діяльність поліції безрезультатна

Невдовзі її ініціативу підтримали інші, повідомляє Радіо Свобода.

"Мені образливо, бо ми стаємо беззахисні перед злочинами і нас не можуть захистити. Всі стараються бути толерантними, але є межа толерантності. Толерантно ставитись до злочинності, захищати їх? Як захищати тих, хто грабує", – пояснила вона свою ініціативу.

На сторінці групи "Л.О.В.Ц.І"» у Facebook зареєструвались понад 1300 людей, серед них активними є близько 30, які щовечора, а у вихідні упродовж дня, проводять патрулювання за крадіями у центральній частині міста.

При цьому Лісовська наголошує, що спільнота не переслідує ромів і ловлять людей не за етнічними ознаками, а тому, що скоюють злочини.

"Ми не гнобимо ромів. Людей, яких ми шукаємо, це цигани, які в центрі Львова викрадають у людей гаманці та смартфони. Просто за руку ловимо, йдемо за ними, бачимо, що вони відкрили наплічник чи сумку, тримаємо за руку, щоб не втекли і не викинули вкрадену річ, одразу викликаємо поліцію. Також людину, яку пограбували, просимо залишитись і написати заяву. У день дуже багато пограбувань. Треба людей заохочувати писати заяви, щоб не боялись. Бо часто люди не вірять, що їх захистять, що роми дізнаються їхню адресу і погрожуватимуть", - говорить вона.

Найближчого тижня представники групи "Л.О.В.Ц.І" мають зустрітись з очільником Львівщини Олегом Синюткою, щоб обговорити проблему в місті і свою діяльність.
jump
 
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