Додано: Пон 12 лют, 2018 21:14

Уважаемый,Акурт! Слово "уважаемый" я,как правило,употребляю как благодарность человеку,который уважил мое внимание.Какое значение слову "уважаемый" придает википедия или словарь Даля я не задумывался. Но опять же,исходя из того,что я услышал от вас и пока мой мозг переваривал вашу новую басню (хоть и просил же вас-выкладывайте сказки на ночь),тут позвонил кум,который должен мне денег и неоднократно,назвав меня "другом",просил подождать-в контексте всего вышесказанного я так и не смог понять "друг" это комплимент или оскорбление,потому как оказалось все очень относительно! Что касается новых сказок,кстати затягиваете в последнее время-тяжелочит абельно стало в последнее время, так вот они всё сказочнее и сказочнее-это я про то,что на вопросы,которые я задавал вам,вы не на один не ответили и увели в другое русло-вы считаете себя манипулятором? Тут позвонил сосед,который тоже считал себя манипулятором и попросил для уборщицы сдать денег на швабру,хотя все в подьезде знали,что он алкоголик и верить ему нельзя,10% жильцов таки деньги ему сдало! П.С. Вы всё прекрасно поняли и понимаете о чем я пишу-выше я написал,как вы обычно отвечаете.Прошу,раз уж вы мой друг,пишите аккурат перед сном,угождать так угождать! Премного благодарен!