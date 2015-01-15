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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:23

  Aldebaranchik написав:
  akurt написав:
  sinus написав:Гениально! Вода водой,но Акурт лучший, у него хоть литературный жанр сказки соблюден. П.С. Ничего личного, просто терпеть не могу воду в словах и делах!


Akurt, распишите, пожалуйста, литературно, что лучше брать для сдачи в аренду: хрущ/чешку/сталинку/16-рик но возле метро (выторговать конечно хорошую скидку) или новострой на отшибе? Стратегически что выгоднее?
У вас Литературно хорошо и доходчиво получается ))


Я так понял, что это "подколка"... ну да ладно... особенно про "метро" во Львове...

Но на Ваш вопрос я продумывал ответ еще позавчера.
Пришел к выводам таким:
- если покупать НОВОЕ под аренду - то лучше однушку... двушка - к.п.д. меньше. Простая математика. Не получается на 1/3 больше...
- сдача в аренду не зависит от того, это новый приличный дом в центре или новый приличный дом совсем не в центре. В 90-х годах прошлого года приятели ездили в Словакию - пригоняли оттуда на продажу автомобили советского производства - особенно ГАЗ-24 или ГАЗ-2402.
Так вот, они сказали замечательную фразу: "На каждый товар есть свой покупатель".
Общение с арендодателями Львова подтверждает этот тезис.

P.S. На всякий случай напомню: я никогда не вру. Мне нет причин.
И если пишу, что при съеме двушки ВОВСЕ не в центре еще и дали плату за 6 (шесть) месяцев вперед - кроме залога - то это обозначает именно вот это:
"...дали плату за 6 (шесть) месяцев вперед кроме залога".
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:31

  akurt написав:Я так понял, что это "подколка"... ну да ладно... особенно про "метро" во Львове...

Но на Ваш вопрос я продумывал ответ еще позавчера.
Пришел к выводам таким:
- если покупать НОВОЕ под аренду - то лучше однушку... двушка - к.п.д. меньше.

Никакого подкола небыло... Про литературные изыски - только искренне ) Про метро пишу, так как про Киев, тут это первый вопрос: метро в пешей доступности? Если нет, то второй сразу же: Сколько до него ехать и часто ли ходят маршрутки. Это ДО всех остальных типа ремонта, ну за исключением, если совок или ковры на стене, то отдельная категория.
Вы, на самом деле, так и не расписали, стоити ли покупать хрущ/чешку для аренды но в хорошем месте. Не знаю, как во Львове, может там центр как я понял из разговора и не очень по разным причинам, но любая станция метро - это мегаплюс к цене/ликвидности аренды
Aldebaranchik
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:44

Ну тогда ладно, рассказываю:
Я взял в Киеве новострой.
Я - не киевлянин, Вы лучше меня знаете - это вот где:

улица Рильского
Рядом - Левицького (раньше Маяковського)
Зоовет-институт...
Отель Европейський
Во дворах там дальше очень приятный дом...

Квартиры - дорого.
1400$ квадратный метр.
Делаем дизайнерский ремонт.
Главная цель - арендная плата 1000 (одна тысяча) долларов в месяц.
Надеюсь, ответил на Ваш вопрос...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:59

  akurt написав:Ну тогда ладно, рассказываю:
Я взял в Киеве новострой.
Я - не киевлянин, Вы лучше меня знаете - это вот где:

улица Рильского
Рядом - Левицького (раньше Маяковського)
Зоовет-институт...
Отель Европейський
Во дворах там дальше очень приятный дом...

Квартиры - дорого.
1400$ квадратный метр.
Делаем дизайнерский ремонт.
Главная цель - арендная плата 1000 (одна тысяча) долларов в месяц.
Надеюсь, ответил на Ваш вопрос...

Ну так з цього і треба було починати... :D Прєлюдія затягнулася... :P Прийміть щирі козацькі вітання!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Я так понял, что это "подколка"... ну да ладно... особенно про "метро" во Львове...


Чому ж? ;)
Львів. ТЦ №37
Джорджа Вашингтона 8
79000 Львів

Львів. ТЦ №17
вул. Городоцька 300
79040 Львів
https://www.metro.ua/stores
V2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:07

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

...бачу, що подекуди(на різних гілках) до мене "пришивають" бізнес, яким я НЕзаймаюсь!
... то ж зроблю наступне:
......ПРАВДА від Долярчика!
електрика
сантехніка
посуд
іграшки
буд. матеріали
одяг
взуття
килими/постіль
хімія
зоотовари
.... от з того десятка варіантів - ТОЧНО є й Долярчиковий бізнес! :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:14

Уважаемый,Акурт! Слово "уважаемый" я,как правило,употребляю как благодарность человеку,который уважил мое внимание.Какое значение слову "уважаемый" придает википедия или словарь Даля я не задумывался. Но опять же,исходя из того,что я услышал от вас и пока мой мозг переваривал вашу новую басню (хоть и просил же вас-выкладывайте сказки на ночь),тут позвонил кум,который должен мне денег и неоднократно,назвав меня "другом",просил подождать-в контексте всего вышесказанного я так и не смог понять "друг" это комплимент или оскорбление,потому как оказалось все очень относительно! Что касается новых сказок,кстати затягиваете в последнее время-тяжелочит абельно стало в последнее время, так вот они всё сказочнее и сказочнее-это я про то,что на вопросы,которые я задавал вам,вы не на один не ответили и увели в другое русло-вы считаете себя манипулятором? Тут позвонил сосед,который тоже считал себя манипулятором и попросил для уборщицы сдать денег на швабру,хотя все в подьезде знали,что он алкоголик и верить ему нельзя,10% жильцов таки деньги ему сдало! П.С. Вы всё прекрасно поняли и понимаете о чем я пишу-выше я написал,как вы обычно отвечаете.Прошу,раз уж вы мой друг,пишите аккурат перед сном,угождать так угождать! Премного благодарен!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24

Сдавайте деньги на швабру: и полезнее, и важнее, и приятнее.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:33

  akurt написав:Сдавайте деньги на швабру: и полезнее, и важнее, и приятнее.

Я так и понял,читая вас.Внимательно прочитали? Или опять влажное превратили в квадратное? П .С. Алкоголик никакого отношения не имеет ни к уборке, ни к швабре, но 10% жильцов на это таки повелись, призывая сдать на швабру,вы я так понял хотели сказать кто есть вы?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:46

Сдавайте деньги на швабру: и полезнее, и важнее, и приятнее.
Я так и не понял, что вы так разнервничались...
"...призывая сдать на швабру,вы я так понял хотели сказать кто есть вы?"

Я же написал: я Ваше замечание - ко мне написанное - без знаков препинания не понял - оно ни положительное, ни отрицательное.

P.S. Часть вечера уделил работе с калькулятором. Просто в познавательных целях.
Дано:
- Украина.
- Карпаты.
- мини-отель вблизи "Захар Беркут".
- номерной фонд: 7 номеров, из них 5 - 2-х местные, 1-2-х комнатный 3-х местный, 1 -2-х комнатный 4-х местный (для семьи 2+2).
- как говорит владелец: "20 человек" (я так понял, на двоих парней привозят одну школьницу-лыжницу, или лыжницу-школьницу, не знаю, как правильно).
- стандартный номер - цена 500 гривен в сутки, будем считать 250 грн. с человека. Тогда 20х250=5 000 гривен в сутки.
- длительность зимнего сезона: 60 дней (не больше); выручка за зимний сезон 60х 5000=300 000 гривен.
- длительность летнего сезона: 60 дней (не больше, учитывая каникулы экзамены и все такое). Выручка за летний сезон 60х 5000=300 000 гривен.
- длительность осенне-весеннего сезона (праздники, 8 Марта, прочие глупости типа Дней рождения или Дней потери девственности): 60 дней. Выручка за весенне-осенний сезон 60х 5000=300 000 гривен.
Итого выручка за год: 300 000х3= 900 000 гривен.
- Количество гривен, подлежащих налогообложению: 900 000 гривен.
- Количество гривен, избегающих налогообложение: 900 000 гривен.

ЗАТРАТЫ:
- отопление дровяное.
- цена 1 кубического метра буковых стволов длиной 3-4 м - 800 гривен.
- количество буковых дрова, необходимых для отопления дома: 12 куб.м (за год)
- отопительный сезон: 6 месяцев. Итого цена дров: 800х12=9 600 грн.
- цена работы по распилке буковых стволов на чушки высотой (стандарт) 40 см: 12х100=1 200 грн.
- цена работ по превращению буковых чушек в поленья: 12х200= 2 400 грн.
- цена электроэнергии: ((6х2000)+(6х400))х1,46= 21 024 грн.
- цена воды ((6х36)+(6х12))х6=648 грн.
Итого затрат: 34 872 грн.

Чистая выручка за год: 900 000 - 34 872 = 865 128 гривен или 32 000 $.
Блин, на однушку во Львове только и хватит...
Маловато будет...
akurt
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