Додано: Пон 12 лют, 2018 22:17

Львівський БатяР написав: akurt написав: Для ЛьвівскийБатяР (дуже пан хвилювався):

"Двушка", підготовлена під здачу, здана за 11 000... Хотілося 12 000... ну та вже хай... Для ЛьвівскийБатяР (дуже пан хвилювався):"Двушка", підготовлена під здачу, здана за 11 000... Хотілося 12 000... ну та вже хай...



Ну, що ж. Щиро бажаю орендарям та орендодавцям отримувати лише позитив в подальших відносинах !!!

Маленький підсумок бізнес моделі від akurt складений по тим уривкам, що тут проскакували і які мені вдалось скомпонувати:

- беремо 2-ох кімнатну квартиру в новобудові, десь подалі від центру бажано коло лісу по 600-700$/м2

- наймаємо дизайнера це десь від 10$/m2

- робимо ремонт десь 120$/m2

- обставляємо все меблями і канделябрами з Ікея, Блек енд Вайт, Юск. Особлива увага ліжку в спальні ???? - $

- орендаря вибираємо тільки після того як він поміститься в душову кабінку



І в решті ми отримаємо 11к грн., що = вартості оренди 1к. квартири в прицентральному районі з таким самим ремонтом. З єдиною поправкою, що витрати на дизайнерський ремонт 1к квартири менші ніж витрати на дизайнерський ремонт двушки.



Якщо шось забув чи пропустив поправте....



P/s Який бюджет тої двушки якщо не секрет ? По моїм підрахункам там далеко over 50k $ навіть напевно ближче до 60 ніж до 50. Маленький підсумок бізнес моделі відскладений по тим уривкам, що тут проскакували і які мені вдалось скомпонувати:- беремо 2-ох кімнатну квартиру в новобудові, десь подалі від центру бажано коло лісу по 600-700$/м2- наймаємо дизайнера це десь від 10$/m2- робимо ремонт десь 120$/m2- обставляємо все меблями і канделябрами з Ікея, Блек енд Вайт, Юск. Особлива увага ліжку в спальні ???? - $- орендаря вибираємо тільки після того як він поміститься в душову кабінкуІ в решті ми отримаємо 11к грн., що = вартості оренди 1к. квартири в прицентральному районі з таким самим ремонтом. З єдиною поправкою, що витрати на дизайнерський ремонт 1к квартири менші ніж витрати на дизайнерський ремонт двушки.Якщо шось забув чи пропустив поправте....P/s Який бюджет тої двушки якщо не секрет ? По моїм підрахункам там далеко over 50k $ навіть напевно ближче до 60 ніж до 50.

Деякі нотатки, просто так, на чому око зупинилося...- "..десь подалі від центру бажано коло лісу..." як я тут писав і впевнений і за власнимп досваідом і по тому: як йшов процес здачі в оренду оастнньої двушки: "На кожен товар є свій покупець". Ніякого поєднання "центра" з "орендою" мною особисто і не тільки мною не помічено (якщо не брати до уваги подобову здачу в орнеду на Новий рік поблизу площі Ринок у Львові). Нас оточують жмиві люде і в живих людей є власні причини до оренди. Ну. наприклад, купили ви ще рік тому квартиру у новобудові навпроти Вікторя Гарденс. Очикується здача того будинку на липень місяць (ще не факт). Скільки будете робити ремонт? місяць? Впевнені? А якщо ви - з іншого міста. наприклад. Києва? Беремо на все про все рік. Навіщо вам центр міста? Їздити по бурківці та стояти у чергах?- "..десь подалі від центру бажано." Що таке "ліс"? Як такого, що "Ліс — це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище." так це мложе бути і парк Івана Франко, і парк Богдана Хмельницького, і парк Стрийський, бо реального лісу у Львові немає... Щось схоже на ліс є у Підрясному - навпроти Фуджикура - ближче не бачив... Так що це - теребеньки...- "... наймаємо дизайнера це десь від 10$/m2". Що так дорого? Мій приятель робить проекти всього по 2 000 $+ авторский нагляд 200$ на місяць. Тут можна зекономити.- "робимо ремонт десь 120$/m2" Погоджуюся...- "обставляємо все меблями і канделябрами з Ікея, Блек енд Вайт, Юск. Особлива увага ліжку в спальні ???? - $" Оце: "???? - $" розшифрує швидко продавець із зазанчених магазинів. Я б собисто рекомендував:а) у головну кімнату комплект меблів August (Polska) - повний комплект меблів звичайна ціна 36 000 гривень, акційна ціна - 18 000 гривень. б) ліжко двоспальне від 4 500 грн. (закупи зробили для "двушки" в лютому) до 11 000 ("Територія сну", це повна ціна, треба ловити акцію на мінус 40 відсотків, часто там акції бувають при купівлі разом з матрацем. Дуже рекомендую ліжко якісне, міцне, особисто перевірте, чи не хитається, чи не розпадеться.). в) матрац беріть середньої якості - навіщо переплачувати, але не самий дешевий. При здачі в оренду орендарю так і скажете: "Тут якісний матрац!", зарзу дає гроші на 6 місяців наперед. г) телевізор купуйте тільки самі у Польщі і тільки матрки LG: по-перше, у Польші вони дешевші - діагональ 55 дюймів обійдеться десь у 14 000 гривеннь, а, по-друге, оформите Tax free та отимаєте 23 відсотка його вартості. Як варіянт: купуйте ТВ у Львові на olx.ua - реально ЗА ПОЛЬСЬКОЮ ціною, хлопці просто собі забирають оте так фрі. Рекомендую. д) побутову техніку беріть на Південному - ціни як у Польщі, або й дешевше.Ну ось і все...А, ні, зробіть якісні фото...Я вас ДУЖЕ прощшу:- при фотографуванні туалету закрийте кришку унітаза, ну правда ж бо... та приберіть початий рулон туалетного паперу...- при фотографуванні кухні приберіть все з кухні геть - ну не ставте оті старі гидомірні чайники...- при фотографуванні кімнат приберіть: труси, панчохи, кальсони, жіночі прокладки, зім'яті рушники та бабціні черевики...Останнє:".. - орендаря вибираємо тільки після того як він поміститься в душову кабінкуТільки так!Тут на цьому форумі є 19 критеріїв, як правильно вибирати орендаря.Автор не я.Читав та був у захваті!