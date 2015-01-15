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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:54

akurt
....чекайте-чекайте! - а де "вступна" ціна за міні-отель?(і разом з ремонтом/обладнанням?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:14

  Долярчик написав:akurt
....чекайте-чекайте! - а де "вступна" ціна за міні-отель?(і разом з ремонтом/обладнанням?)

Пан Акурт,я так зрозумів, не приділяє уваги дрібницям, а навіщо у казках дрібниці? Так? Бо як доходить справа до реальних історій пан не знає,що і казати. П.С. Реальна історія,ще раз для тих,хто с першого разу не дуже розуміє-Східниця-готель Діана-десь 800 тис.якийсь дурепархии вклав в цей спа готель і судячи зо всього він там не одинак,там таких багато в занепадній Східниці,алеж-30% мають готелі непафосні, а де які пафосні мають,та де ж такі гроші,спитає,пан? Та й справді,нема таких,але ж дерев'я ні хатинки ніхто ж не запретив,а там ті ж самі гроші,що пан Акурт,таки чесно написав-які виводи паньство?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:17

  Львівський БатяР написав:
  akurt написав:Для ЛьвівскийБатяР (дуже пан хвилювався):
"Двушка", підготовлена під здачу, здана за 11 000... Хотілося 12 000... ну та вже хай...


Ну, що ж. Щиро бажаю орендарям та орендодавцям отримувати лише позитив в подальших відносинах !!!
Маленький підсумок бізнес моделі від akurt складений по тим уривкам, що тут проскакували і які мені вдалось скомпонувати:
- беремо 2-ох кімнатну квартиру в новобудові, десь подалі від центру бажано коло лісу по 600-700$/м2
- наймаємо дизайнера це десь від 10$/m2
- робимо ремонт десь 120$/m2
- обставляємо все меблями і канделябрами з Ікея, Блек енд Вайт, Юск. Особлива увага ліжку в спальні ???? - $
- орендаря вибираємо тільки після того як він поміститься в душову кабінку :D

І в решті ми отримаємо 11к грн., що = вартості оренди 1к. квартири в прицентральному районі з таким самим ремонтом. З єдиною поправкою, що витрати на дизайнерський ремонт 1к квартири менші ніж витрати на дизайнерський ремонт двушки.

Якщо шось забув чи пропустив поправте....

P/s Який бюджет тої двушки якщо не секрет ? По моїм підрахункам там далеко over 50k $ навіть напевно ближче до 60 ніж до 50.


Деякі нотатки, просто так, на чому око зупинилося...
- "..десь подалі від центру бажано коло лісу..." як я тут писав і впевнений і за власнимп досваідом і по тому: як йшов процес здачі в оренду оастнньої двушки: "На кожен товар є свій покупець". Ніякого поєднання "центра" з "орендою" мною особисто і не тільки мною не помічено (якщо не брати до уваги подобову здачу в орнеду на Новий рік поблизу площі Ринок у Львові). Нас оточують жмиві люде і в живих людей є власні причини до оренди. Ну. наприклад, купили ви ще рік тому квартиру у новобудові навпроти Вікторя Гарденс. Очикується здача того будинку на липень місяць (ще не факт). Скільки будете робити ремонт? місяць? Впевнені? А якщо ви - з іншого міста. наприклад. Києва? Беремо на все про все рік. Навіщо вам центр міста? Їздити по бурківці та стояти у чергах?
- "..десь подалі від центру бажано коло лісу..." Що таке "ліс"? Як такого, що "Ліс — це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище." так це мложе бути і парк Івана Франко, і парк Богдана Хмельницького, і парк Стрийський, бо реального лісу у Львові немає... Щось схоже на ліс є у Підрясному - навпроти Фуджикура - ближче не бачив... Так що це - теребеньки...
- "... наймаємо дизайнера це десь від 10$/m2". Що так дорого? Мій приятель робить проекти всього по 2 000 $+ авторский нагляд 200$ на місяць. Тут можна зекономити.
- "робимо ремонт десь 120$/m2" Погоджуюся...
- "обставляємо все меблями і канделябрами з Ікея, Блек енд Вайт, Юск. Особлива увага ліжку в спальні ???? - $" Оце: "???? - $" розшифрує швидко продавець із зазанчених магазинів. Я б собисто рекомендував:
а) у головну кімнату комплект меблів August (Polska) - повний комплект меблів звичайна ціна 36 000 гривень, акційна ціна - 18 000 гривень. б) ліжко двоспальне від 4 500 грн. (закупи зробили для "двушки" в лютому) до 11 000 ("Територія сну", це повна ціна, треба ловити акцію на мінус 40 відсотків, часто там акції бувають при купівлі разом з матрацем. Дуже рекомендую ліжко якісне, міцне, особисто перевірте, чи не хитається, чи не розпадеться. Чоловіки то зараз стали слабкіші, але жінки стали сильнішими). в) матрац беріть середньої якості - навіщо переплачувати, але не самий дешевий. При здачі в оренду орендарю так і скажете: "Тут якісний матрац!", зарзу дає гроші на 6 місяців наперед. г) телевізор купуйте тільки самі у Польщі і тільки матрки LG: по-перше, у Польші вони дешевші - діагональ 55 дюймів обійдеться десь у 14 000 гривеннь, а, по-друге, оформите Tax free та отимаєте 23 відсотка його вартості. Як варіянт: купуйте ТВ у Львові на olx.ua - реально ЗА ПОЛЬСЬКОЮ ціною, хлопці просто собі забирають оте так фрі. Рекомендую. д) побутову техніку беріть на Південному - ціни як у Польщі, або й дешевше.

Ну ось і все...

А, ні, зробіть якісні фото...
Я вас ДУЖЕ прощшу:
- при фотографуванні туалету закрийте кришку унітаза, ну правда ж бо... та приберіть початий рулон туалетного паперу...
- при фотографуванні кухні приберіть все з кухні геть - ну не ставте оті старі гидомірні чайники...
- при фотографуванні кімнат приберіть: труси, панчохи, кальсони, жіночі прокладки, зім'яті рушники та бабціні черевики...

Останнє:
".. - орендаря вибираємо тільки після того як він поміститься в душову кабінку :D "
Тільки так!
Тут на цьому форумі є 19 критеріїв, як правильно вибирати орендаря.
Автор не я.
Читав та був у захваті!
akurt
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