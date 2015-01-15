Додано: Вів 13 лют, 2018 02:31

akurt написав: - "..десь подалі від центру бажано коло лісу..." Що таке "ліс"? Як такого, що "Ліс — це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище", так це мложе бути і парк Івана Франко, і парк Богдана Хмельницького, і парк Стрийський, бо реального лісу у Львові немає... - "..десь подалі від центру бажано коло лісу..." Що таке "ліс"? Як такого, що "Ліс — це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище", так це мложе бути і парк Івана Франко, і парк Богдана Хмельницького, і парк Стрийський, бо реального лісу у Львові немає...

По першехочу подякувати, що цінуєте мій батярський гумор вище середнього, сподіваюсь він пасував до ромуПо другеНа диво, як приклад ви в першу чергу прописали якраз ті місця які я називаю ПРИ ЦЕНТРАЛЬНИМИ районами !!!! А не центром, куди ви мене з невідомих причин завертаєте.ПРИ ЦЕНТРАЛЬНИМ районом (читати 10 разів) я називаю район з якого ви не дуже швидкою ходою потрапляєте в центр міста за 10-15хв. І тут майже всі названі вами вище парки підходять під той критерій ну може хіба Стрийський бо він дуже великий і не з кожної його точки за 15хв пішки дістанешся до центру.Будучи Львівянином з народження і проживши тут все життя мушу звернути вашу увагу, що під такі критерії як парк попадає так названий Сихівський парк, пак на вул. Любінська, Казервальд, Високий замок, парк Замарстинівський, парк Погулянка, парк Залізні води, парк Горіховий гай і в решті решт Підголоско де ліс тягнеться і зєднюється з Брюховичами, здається прописав всі місця батярської славиНе сперечаюсь, що біля перечислених мною парків можуть бути теж достойні місця, але виходячи з вашої логіки район біля парку Замарстинівський і район біля парку Б. Хмельницького рівнозначні бо ліс є і там і там.Чому люди вибирають ПРИ ЦЕНТРАЛЬНІ райони ? Тому, що звідси швидко можна добратись в будь-який куток міста як правило без пересадок і так само швидко повернутись до дому. І якщо ви молоде подружжя, чи просто пара яка вирішила пожити окремо від батьків, а робота в різних куточках міста ПРИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ район стає Соломоновим рішенням для обох.По третєЩиро вдячний за детальний розпис меблів в квартирі, думаю і мені і іншим форумчанам він стане в пригоді. Хоча пошук в гуглі мебелів August BRW показав, що дана категорія знята з виробництва і зараз йде розпродаж залишків - можливо тому така цінаТому нажаль, навряд чи я встигну скористатись вашою порадою....Проте, відверто кажучи, основним мотивом в мене було скласти кошторис вашої двушки, лише з метою прорахунку прибутку на 1000$ інвестиції щоб потім порівняти зі своїм варіантом. Тому достатньо було просто суми.