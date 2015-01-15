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akurt По перше хочу подякувати, що цінуєте мій батярський гумор вище середнього, сподіваюсь він пасував до рому
По друге
akurt написав:- "..десь подалі від центру бажано коло лісу..." Що таке "ліс"? Як такого, що "Ліс — це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище", так це мложе бути і парк Івана Франко, і парк Богдана Хмельницького, і парк Стрийський, бо реального лісу у Львові немає...
На диво, як приклад ви в першу чергу прописали якраз ті місця які я називаю ПРИ ЦЕНТРАЛЬНИМИ районами !!!! А не центром, куди ви мене з невідомих причин завертаєте. ПРИ ЦЕНТРАЛЬНИМ районом (читати 10 разів) я називаю район з якого ви не дуже швидкою ходою потрапляєте в центр міста за 10-15хв. І тут майже всі названі вами вище парки підходять під той критерій ну може хіба Стрийський бо він дуже великий і не з кожної його точки за 15хв пішки дістанешся до центру. Будучи Львівянином з народження і проживши тут все життя мушу звернути вашу увагу, що під такі критерії як парк попадає так названий Сихівський парк, пак на вул. Любінська, Казервальд, Високий замок, парк Замарстинівський, парк Погулянка, парк Залізні води, парк Горіховий гай і в решті решт Підголоско де ліс тягнеться і зєднюється з Брюховичами, здається прописав всі місця батярської слави Не сперечаюсь, що біля перечислених мною парків можуть бути теж достойні місця, але виходячи з вашої логіки район біля парку Замарстинівський і район біля парку Б. Хмельницького рівнозначні бо ліс є і там і там. Чому люди вибирають ПРИ ЦЕНТРАЛЬНІ райони ? Тому, що звідси швидко можна добратись в будь-який куток міста як правило без пересадок і так само швидко повернутись до дому. І якщо ви молоде подружжя, чи просто пара яка вирішила пожити окремо від батьків, а робота в різних куточках міста ПРИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ район стає Соломоновим рішенням для обох.
По третє Щиро вдячний за детальний розпис меблів в квартирі, думаю і мені і іншим форумчанам він стане в пригоді. Хоча пошук в гуглі мебелів August BRW показав, що дана категорія знята з виробництва і зараз йде розпродаж залишків - можливо тому така ціна Тому нажаль, навряд чи я встигну скористатись вашою порадою.... Проте, відверто кажучи, основним мотивом в мене було скласти кошторис вашої двушки, лише з метою прорахунку прибутку на 1000$ інвестиції щоб потім порівняти зі своїм варіантом. Тому достатньо було просто суми.
Козак-характерник написав:Не поспішай нічого купляти і не виїдай свій моск. Тягни свій міні - бізнес і відкладай доляри під грушу. Навіть здача в оренду однушки - це нерви. Немає ніде легкого пасивного прибутку, крім мішка з живими грошима. Гроші витратити - не проблема, а назбирати їх дуже важко. Поки ти назбираєш на другу хату, то можливо краще буде діставати по соточці - дві і спокійно кайфувати.
Долярчик написав:....перетягну це сюди, бо на іншій гілці уперто труть! - а бізнес-ідея, як на мене - досить не погана! ...тож я просто прокоментував чужу ідею:
...про столовку! - так, так, - саме про СТОЛОВКУ у велокому ЖК!....і тільки в економ, або стандарт-класі!
На мою думку це дурня прив'язуватися до ЖК. Прив'язуватися треба до великої кількості платоспроможних людей. Тобто якщо поруч є якісь бізнесцентри, учбові заклади то можна пробувати.
Маю досвід харчування в такому закладі -просто бувша столовка заводу в промзоні, ні бізнесцентрами ні ЖК там і не пахне-ходять працівники з округи обідати- зараз обід по типу борщик, картоха-пюре з відбивною, салатик, сік коштує десь 35-40 грн. Все дуже швидко і смачно, не гірше ніж вдома. Думаю, за день проходять десь 300-400 чоловік +організовують поминки, свадьби, дні народження і т.п.
Не знаю що вони заробляють, але хозяйка цього закладу їздить на новенькій іномарці та декілька разів на рік відпочиває за кордоном.
Тобто на мою думку столовку можна розглядати як бізнес-ідею. Головне щоб в обідній час навкруги було побільше людей і забезпечити якісний і недорогий сервіс...
....невже ніхто не зтикався з тим, що приходиш втомлений з роботи разом із дружиною(чи без) а тут ще й треба щось приготувати...... - а так, все готовеньке розігрів і ВСЕ! ...і так, як в тій столовці, яку Ви описали вище...... - має бути СМАЧНО І НЕ ДРРОГО! - це має бути ДОСТУПНА їжа для пересічних(тож питання платоспроможності має відпасти саме собою, бо харчуються ВСІ!) ... взагалі, зараз молодь лінива...... а тут на тобі - все готовеньке на блюдечку! .... і так, це має бути вітрина, накшталт заводської, чи учбової столовки, але БЕЗ великого залу, бо люди будуть брати додому їжу, щоб поцямкати перед теликом, чи компом!
akurt написав:19 критеріїв, як правильно вибирати орендаря
Цікаво почитати. Був би дуже вдячний за посилання!
Автори - форумчане Tribeca та Vlad442 Мені ДУЖЕ сподобалося!
Копіюю їх роздуми:
"...а какие критерии нормального арендатора (арендаторов)? Кто наиболее предпочтителен? На что обращать внимание при знакомстве? По разным сегментам? Для ЭКОНОМА, Например - влияет ли фактор наличия машины? Мне кажется что да, потому что значит, что человек не полный голодранец, ну и плюс если денег не будет хватать - то может подтаксовать.
Если человек сам заработал это немного другой тип человека. Если папик имеется в виду не родители, то это вполне приемлемый вариант. Считай, что девушка это работающий человек. Чтобы найти такую работу тоже нужны определенные качества - порядочность, неконфликтность, акуратность. Только договариваться нужно с "папиком", чтобы у него лично были моральные обязательства, а не через третьи руки. - человек сам зарабатывает на аренду (а не оплачивают родители). Хотя если оплачивает например папик - разве это плохо?
- нет животных (собак/котов)
Для свежего ремонта это обязательное условие. Если ремонт подубит и нужно делать новый, то разрешить домашнее животное позволит выжать последние соки и старого ремонта. Можно накидывать +500 гривен к обычной цене и прямо так и говорить "за повышенный износ, явные последствия устраняете сами или из залога".
-есть прописка
- пара лучше чем одиночка (хотя если пара распадется..?) Работающий одиночка это самый идеальный вариант.
- с детьми - лучше или хуже? с какого возраста? Если ремонт и однушка, то дети с 7-8 лет. Если убитая, можно с любого возраста, но тоже нужна надбавка, так как повышенный износ. Начиная, что мама с ребенком будет целый день сидеть дома, заканчивая грибком от излишней влажности.
- работа. ИМХО лучше офисная, а если он ЧПшник?
- наличие хоть каких-нибудь своих пожитков (матрас, посуда) - это важно или нет?
Посуду я не предоставляю - зачем иметь головную боль вилки пересчитывать. Матрац это копейки. Общий принцип - чем у человека больше своего, тем дешевле он будет снимать, так как опытный профессиональный арендатор, но и дольше и беспроблемней жить.
- важно ли откуда квартирант? если из Донецка? если с Закарпатья? Если из небольшого городка? Если из села? -смотрите ли вы профиль в соцсетях? можно попробовать еще до знакомства по номеру телефона поискать аккаунт? или нет?
- пришел с риелтором или без? я тут читал мнение что лучше с риелтором. и что-бы не пробовал его "кинуть". Снял через риелтора, значит щедрый лох. Вариант хороший, но, к сожалению, таких не так много. Если делать на это упор, круг потенциальных арендаторов сузится в три раза.