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akurt написав:Шойно перевірив: у нього 10 номерів в готелі, всі 10 - вільні...
Не розумію кому той перевал був-би потрібен навіть у лютому 2013 року. У знайомого родичі живуть у Алушті, десь недалеко від набережної, у незалежні часи здача хати давала відчутний шмат у сімейний бюджет. Зараз кажуть голяк-голий, якщо "прАффсАюзныЯ здравницы" рАссеяне ще так-сяк завантажують то доля дрібного частника незавидна...
Все вірно говорите... Але там у Анатолія було завжди - до весни 2014 - все зайнято майже цілий рік, мінімальна вартість була 50 доларів на добу... Тепер вільно і на на 1 травня, і з 15 червня: голяк повний, от у хлопа "криша" й поїхала... Реально йому давали в 2007 чи 2008 році 1 500 000 долярів... Думав, що буде жити вічно... Ось свіже фото його "правої руки" - син Андрій, 35 років, вчився в Запоріжжі...
Долярчик написав:.... дякую, останнім часом над тим і думаю....... але, всі мої друзі і друзі друзів - приблизно одного рівня, де бізнес не стоїть у питанні - "нема грошей на розширення бізнесу", а питання - "де збути? - нема клієнтури!" (зараз більшість гуртівень дає товар/частину товару у розтермінування до місяця часу, або і на довше - по індивідуальній домовленості!)
Шукайте глибше і далі, бажано в реалі))))) такі люди є навіть у Львові - повірте !
Долярчик написав:п. с ... та Я вже шукаю і пасивний і АКТИВНИЙ вид прибутку, але НОРМАЛЬНОГО!!!(на даний момент, для мене це ≈1тис.дол/міс.)
ну тут можу вам порадити лише одне, частіше вибиратись за межі неньки в більш розвинуті країни.... Там бізнес більш розвинутий і можна щось підгледіти та спроектувати сюди з врахуванням наших особливостей.
Долярчик написав:щось, накшталт, якби, наприклад, Акурт(чи інший форумчанин) написав таке: є дуже прибутковий бізнес - відкривай магазин паркету, а бери його з відти-то....... попит - шалений! ..... чи щось таке подібне....
Зібрались якось зграя мишей одна миша каже: - ми такі бідні та нещасні, всі нас б'ють і зневажають бо ми такі маленькі ! Щось з тим треба робити!!! інша відповідає: - йдемо до філіна він, вже купу років прожив, багато всього знає - має точно щось порадити... вирішили, тай пішли. Приходять, філін сидить мовчки на гілці, закривши очі. миші кажуть йому: - філін, філін, ми такі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ??? філін навіть оком не моргнув, сидить ніби нічого йому не казали. Тоді миші закричали ще голосніше... - філін, філін, ми таі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ??? філін далі сидить і навіть очей не відкриває. Минула спочатку година, а миші все пробували до нього докричатись, а потім минув і цілий день. Ставало темно і одна з мишей каже: - мабуть він вже від старості оглух і нас не чує, йдемо з відси... і тільки вони зібрались йти, як філін відкрив очі і сказав: - М И Ш І, щоб вас не рухали, вам треба стати їжаками !!! миші почувши це закричали - справді, геніально, в їжаків є колючі голки і тому їх ніхто не рухає.... Ура !!! і почалося свято... і тут, коли свято було в розпалі, одна миша сказала: - чекайте, а як нам тепер стати їжаками ? всі затихли.... - а й справді, загомоніли миші, ми про таке не думали. Давайте спитаємо мудрого філіна !!! - філін, філін, а як нам стати їжаками ? але філін сидів знову з закритими очима і мовчав . Так минула ніч і під ранок, коли розчаровані миші дуже втомились від прохань, філін відкрив очі і сказав: - ідіть до дупи приставучі миші!!!! Я не тактик, Я стратег !!!!