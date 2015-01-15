Додано: Вів 13 лют, 2018 20:50

Долярчик написав: .... дякую, останнім часом над тим і думаю....... але, всі мої друзі і друзі друзів - приблизно одного рівня, де бізнес не стоїть у питанні - "нема грошей на розширення бізнесу", а питання - "де збути? - нема клієнтури!" (зараз більшість гуртівень дає товар/частину товару у розтермінування до місяця часу, або і на довше - по індивідуальній домовленості!) .... дякую, останнім часом над тим і думаю....... але, всі мої друзі і друзі друзів - приблизно одного рівня, де бізнес не стоїть у питанні - "нема грошей на розширення бізнесу", а питання - "де збути? - нема клієнтури!" (зараз більшість гуртівень дає товар/частину товару у розтермінування до місяця часу, або і на довше - по індивідуальній домовленості!)

Долярчик написав: п. с

... та Я вже шукаю і пасивний і АКТИВНИЙ вид прибутку, але НОРМАЛЬНОГО!!!(на даний момент, для мене це ≈1тис.дол/міс.) п. с... та Я вже шукаю і пасивний і АКТИВНИЙ вид прибутку, але НОРМАЛЬНОГО!!!(на даний момент, для мене це ≈1тис.дол/міс.)

Долярчик написав: щось, накшталт, якби, наприклад, Акурт(чи інший форумчанин) написав таке: є дуже прибутковий бізнес - відкривай магазин паркету, а бери його з відти-то....... попит - шалений! ..... чи щось таке подібне.... щось, накшталт, якби, наприклад,(чи інший форумчанин) написав таке: є дуже прибутковий бізнес - відкривай магазин паркету, а бери його з відти-то....... попит - шалений! ..... чи щось таке подібне....

Шукайте глибше і далі, бажано в реалі))))) такі люди є навіть у Львові - повірте !ну тут можу вам порадити лише одне, частіше вибиратись за межі неньки в більш розвинуті країни.... Там бізнес більш розвинутий і можна щось підгледіти та спроектувати сюди з врахуванням наших особливостей.Зібрались якось зграя мишейодна миша каже:- ми такі бідні та нещасні, всі нас б'ють і зневажають бо ми такі маленькі ! Щось з тим треба робити!!!інша відповідає:- йдемо до філіна він, вже купу років прожив, багато всього знає - має точно щось порадити...вирішили, тай пішли. Приходять, філін сидить мовчки на гілці, закривши очі.миші кажуть йому:- філін, філін, ми такі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ???філін навіть оком не моргнув, сидить ніби нічого йому не казали. Тоді миші закричали ще голосніше...- філін, філін, ми таі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ???філін далі сидить і навіть очей не відкриває. Минула спочатку година, а миші все пробували до нього докричатись, а потім минув і цілий день. Ставало темно і одна з мишей каже:- мабуть він вже від старості оглух і нас не чує, йдемо з відси...і тільки вони зібрались йти, як філін відкрив очі і сказав:- М И Ш І, щоб вас не рухали, вам треба стати їжаками !!!миші почувши це закричали - справді, геніально, в їжаків є колючі голки і тому їх ніхто не рухає.... Ура !!! і почалося свято...і тут, коли свято було в розпалі, одна миша сказала:- чекайте, а як нам тепер стати їжаками ?всі затихли....- а й справді, загомоніли миші, ми про таке не думали. Давайте спитаємо мудрого філіна !!!- філін, філін, а як нам стати їжаками ?але філін сидів знову з закритими очима і мовчав . Так минула ніч і під ранок, коли розчаровані миші дуже втомились від прохань, філін відкрив очі і сказав:- ідіть до дупи приставучі миші!!!! Я не тактик, Я стратег !!!!