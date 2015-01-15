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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:10

  akurt написав:Шойно перевірив: у нього 10 номерів в готелі, всі 10 - вільні...

Не розумію кому той перевал був-би потрібен навіть у лютому 2013 року.
У знайомого родичі живуть у Алушті, десь недалеко від набережної, у незалежні часи здача хати давала відчутний шмат у сімейний бюджет. Зараз кажуть голяк-голий, якщо "прАффсАюзныЯ здравницы" рАссеяне ще так-сяк завантажують то доля дрібного частника незавидна...
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:26

Все вірно говорите...
Але там у Анатолія було завжди - до весни 2014 - все зайнято майже цілий рік, мінімальна вартість була 50 доларів на добу...
Тепер вільно і на на 1 травня, і з 15 червня: голяк повний, от у хлопа "криша" й поїхала...
Реально йому давали в 2007 чи 2008 році 1 500 000 долярів...
Думав, що буде жити вічно...
Ось свіже фото його "правої руки" - син Андрій, 35 років, вчився в Запоріжжі...
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akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:50

Долярчик
  Долярчик написав:.... дякую, останнім часом над тим і думаю....... але, всі мої друзі і друзі друзів - приблизно одного рівня, де бізнес не стоїть у питанні - "нема грошей на розширення бізнесу", а питання - "де збути? - нема клієнтури!" (зараз більшість гуртівень дає товар/частину товару у розтермінування до місяця часу, або і на довше - по індивідуальній домовленості!)


Шукайте глибше і далі, бажано в реалі))))) такі люди є навіть у Львові - повірте !

  Долярчик написав:п. с
... та Я вже шукаю і пасивний і АКТИВНИЙ вид прибутку, але НОРМАЛЬНОГО!!!(на даний момент, для мене це ≈1тис.дол/міс.)


ну тут можу вам порадити лише одне, частіше вибиратись за межі неньки в більш розвинуті країни.... Там бізнес більш розвинутий і можна щось підгледіти та спроектувати сюди з врахуванням наших особливостей.

  Долярчик написав:щось, накшталт, якби, наприклад, Акурт(чи інший форумчанин) написав таке: є дуже прибутковий бізнес - відкривай магазин паркету, а бери його з відти-то....... попит - шалений! ..... чи щось таке подібне....


Зібрались якось зграя мишей
одна миша каже:
- ми такі бідні та нещасні, всі нас б'ють і зневажають бо ми такі маленькі ! Щось з тим треба робити!!!
інша відповідає:
- йдемо до філіна він, вже купу років прожив, багато всього знає - має точно щось порадити...
вирішили, тай пішли. Приходять, філін сидить мовчки на гілці, закривши очі.
миші кажуть йому:
- філін, філін, ми такі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ???
філін навіть оком не моргнув, сидить ніби нічого йому не казали. Тоді миші закричали ще голосніше...
- філін, філін, ми таі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ???
філін далі сидить і навіть очей не відкриває. Минула спочатку година, а миші все пробували до нього докричатись, а потім минув і цілий день. Ставало темно і одна з мишей каже:
- мабуть він вже від старості оглух і нас не чує, йдемо з відси...
і тільки вони зібрались йти, як філін відкрив очі і сказав:
- М И Ш І, щоб вас не рухали, вам треба стати їжаками !!!
миші почувши це закричали - справді, геніально, в їжаків є колючі голки і тому їх ніхто не рухає.... Ура !!! і почалося свято...
і тут, коли свято було в розпалі, одна миша сказала:
- чекайте, а як нам тепер стати їжаками ?
всі затихли....
- а й справді, загомоніли миші, ми про таке не думали. Давайте спитаємо мудрого філіна !!!
- філін, філін, а як нам стати їжаками ?
але філін сидів знову з закритими очима і мовчав . Так минула ніч і під ранок, коли розчаровані миші дуже втомились від прохань, філін відкрив очі і сказав:
- ідіть до дупи приставучі миші!!!! Я не тактик, Я стратег !!!!
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:07

akurt
  akurt написав:Я відразху якось зрозумів: теща пана на прізвище ЛьвівськийБатяР..

Ви ж знаєте, що теща ЛьвівськийБатяР то є кохана дружина пана на прізвище akur.... :D Тому ваш допис виглядає як би ви після самогону шпроти по клаві розсипали :lol:
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 57
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