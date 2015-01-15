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akurt написав:Шойно перевірив: у нього 10 номерів в готелі, всі 10 - вільні...
Не розумію кому той перевал був-би потрібен навіть у лютому 2013 року. У знайомого родичі живуть у Алушті, десь недалеко від набережної, у незалежні часи здача хати давала відчутний шмат у сімейний бюджет. Зараз кажуть голяк-голий, якщо "прАффсАюзныЯ здравницы" рАссеяне ще так-сяк завантажують то доля дрібного частника незавидна...
Все вірно говорите... Але там у Анатолія було завжди - до весни 2014 - все зайнято майже цілий рік, мінімальна вартість була 50 доларів на добу... Тепер вільно і на на 1 травня, і з 15 червня: голяк повний, от у хлопа "криша" й поїхала... Реально йому давали в 2007 чи 2008 році 1 500 000 долярів... Думав, що буде жити вічно... Ось свіже фото його "правої руки" - син Андрій, 35 років, вчився в Запоріжжі...
Долярчик написав:.... дякую, останнім часом над тим і думаю....... але, всі мої друзі і друзі друзів - приблизно одного рівня, де бізнес не стоїть у питанні - "нема грошей на розширення бізнесу", а питання - "де збути? - нема клієнтури!" (зараз більшість гуртівень дає товар/частину товару у розтермінування до місяця часу, або і на довше - по індивідуальній домовленості!)
Шукайте глибше і далі, бажано в реалі))))) такі люди є навіть у Львові - повірте !
Долярчик написав:п. с ... та Я вже шукаю і пасивний і АКТИВНИЙ вид прибутку, але НОРМАЛЬНОГО!!!(на даний момент, для мене це ≈1тис.дол/міс.)
ну тут можу вам порадити лише одне, частіше вибиратись за межі неньки в більш розвинуті країни.... Там бізнес більш розвинутий і можна щось підгледіти та спроектувати сюди з врахуванням наших особливостей.
Долярчик написав:щось, накшталт, якби, наприклад, Акурт(чи інший форумчанин) написав таке: є дуже прибутковий бізнес - відкривай магазин паркету, а бери його з відти-то....... попит - шалений! ..... чи щось таке подібне....
Зібрались якось зграя мишей одна миша каже: - ми такі бідні та нещасні, всі нас б'ють і зневажають бо ми такі маленькі ! Щось з тим треба робити!!! інша відповідає: - йдемо до філіна він, вже купу років прожив, багато всього знає - має точно щось порадити... вирішили, тай пішли. Приходять, філін сидить мовчки на гілці, закривши очі. миші кажуть йому: - філін, філін, ми такі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ??? філін навіть оком не моргнув, сидить ніби нічого йому не казали. Тоді миші закричали ще голосніше... - філін, філін, ми таі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ??? філін далі сидить і навіть очей не відкриває. Минула спочатку година, а миші все пробували до нього докричатись, а потім минув і цілий день. Ставало темно і одна з мишей каже: - мабуть він вже від старості оглух і нас не чує, йдемо з відси... і тільки вони зібрались йти, як філін відкрив очі і сказав: - М И Ш І, щоб вас не рухали, вам треба стати їжаками !!! миші почувши це закричали - справді, геніально, в їжаків є колючі голки і тому їх ніхто не рухає.... Ура !!! і почалося свято... і тут, коли свято було в розпалі, одна миша сказала: - чекайте, а як нам тепер стати їжаками ? всі затихли.... - а й справді, загомоніли миші, ми про таке не думали. Давайте спитаємо мудрого філіна !!! - філін, філін, а як нам стати їжаками ? але філін сидів знову з закритими очима і мовчав . Так минула ніч і під ранок, коли розчаровані миші дуже втомились від прохань, філін відкрив очі і сказав: - ідіть до дупи приставучі миші!!!! Я не тактик, Я стратег !!!!
fis написав:Я от думаю чи потрібно ТВ. Бо сам я без тєліка вже 10 років живу.
Тєлік, мікрохвильовка і прасувальна дошка - це останнє, про що можна думати, якщо хати ще не здали. Я би подумувала про ремонти і бронювала Джамшутів-Равшанів до початку ремонтного сезону.
whois2010 написав:Долярчик До речі, Ваша ідея з стравами "з собою" дуже не погана.
Для того, щоби їсти смачно вдома, і не перевантажувати кохану марудними приготуваннями, не обов'язково відкривати їдальню. В соцмережах є безліч осіб-фрілансерів, які можуть спекти тортика, наліпити вареників, домашніх голубців, приготувати всі 12 страв на Різдвяну вечерю на визначену кількість осіб, чи хоч міні-кейтерінг на сімейне свято і то все доставити на Вашу адресу одноразово або регулярно. У них смачно, все свіже, готують в себе вдома на кухні і не витрачаються на зайве. Новизна може бути в тому, щоби об'єднати їх в окрему онлайн-мережу.
Біля житлових комплексів вже намагаються будувати такі харчо-блоки, наприклад ЖК Вільне місто робить "булочну" в одному з під'їздів, Belleville у Бартатові цілу мережу сервісів - але там будують (якщо ще будують) серед поля, то воно і зрозуміло, що треба робити інфраструктуру аби привабити клієнта. От тільки прибутковість таких проектів сумнівна - в деяких ЖК біля торгових центрів закриваються звичайні магазини продуктів, не кажучи про їдальні. Процвітають "будматеріали".
Але таки-так, люди завжди хочуть їсти, тому цей вид бізнесу завжди буде актуальним.
es77 написав:Якщо без приколів ,наскільки я знаю, на західній Україні розвивається фруктово-ягідний бізнес. Таж малина. Гектари насаджень, заморозка, експорт в Європу. Суниця, ожина, яблука/груші/сливи
Здавала подруга в травні квартиру в р-ні Мазепи за 10 тис+кп. Дала оголошення "від власника". Дзвонять їй клієнти: - Ви власник? - Так. - О, то добре, а то ті маклери замахали. Слухайте так-во: ми підприємці, займаємося ягодами, я з жінкою, ми з Жовкви, платоспроможні, шукаємо квартиру на літо, до осені. Цілий день на роботі, приходити будемо тільки ввечері, на вихідні поїдемо додому. За скільки здасьте? - 10 тис+кп.... - Ну... ми початківці-підприємці. Можемо платити 2000 грн+кп, ну і ми ж займаємося ягодами - у вас завжди буде відро свіжих вишень, черешень, трускавок... Побажала успішних пошуків.
Інша справа заморожування вже готових ягід. Але треба мати спеціальне холодильне обладнання, знати що як заморожувати, і канали збуту. Тоді профіт 100%.
Долярчику повезло: купа порад. Серед них найкорисніша: стати їжачком!
Не смійтеся! І не ображайтеся! Цінується все креативне! Це ще те, за що в наші дня платять гроші!
Долярчик заробляє 20 000 гривень на місяць. Непогані гроші. Мріє про еквівалент 1000 $ (за моїми підрахунками на сьогодні це вже мало для родини в три особи).
ДВІ ЛЬВІВСЬКІ ПОРАДИ, ЯК СТАТИ ЇЖАЧКОМ
1. Рік 2015. Червень. Прийом документів у вищі України. Доня приятелів подала документи у 5 університетів разом на 15 спеціальностей (як Ви знаєте, зараз всуп до вищу полягає в тому, що ви тупо реєструєтеся на сайтах різних університетів - від сільскогосподарського до медичного). Далі абітурієнт нагадує рибалку - закинув вудочку та чекає, де "риба клюнула". О, клюнула на фізико-технічному факультеті, ну, то добре: буду вчитися запускати ракети... Цього разу риба клюнула на бюджетне місце на факультет Філології. Ну, хотілося б стати стоматологом, ну то хай вже буде філологія... Ось вам і перше перетворення на "їжачка": в наші часи почали цінувати ГРАМОТНИХ людей і за грамотність платять гроші. Великі. Справа в тому, що зараз без інформації про вас в інеті - ви "ніхто" і звуть вас "ніяк". Інформація повинна бути подана грамотно фахово та красиво. Наприклад, хоче Долярчик у магазині з торгівлі роверами відкрити "Рюмочну" або кафе "Молекулярної їжі" (доречі, новинка!): про це треба добре грамотно (!) фахово розповісти, щоби не було, як мудро написав "ЛьвівськийБатяР" "розкидано, наче шпроти по клавіатурі". Робота чиста, інтелигентна, пізнавальна, що зовсім добре та приємно - підвищує у оточуючих знання літературної української мови. А то сідаєш у Львові в автобус - такого наслухаєшся: "Бе! Шо! Га!". Так ось: платять непогані гроші.
2. Рік 2016. Людина ніколи не писала творів. Навіть у школі не получалося... Але так буває. Так буває у людини: можливо, тобі вже 40, і ти працював продавцем штруделів у магазині "Львівська випичка" на площі Ринок (доречі, "розсобачилися" там: вчора жінка накупила у них тих шруделів - всі геть порозпадалися, повилазило з них все, викинули на суму в 150 гривень. В цьому сенсі пораджу на проспекті Червоної Калини трохи вглиб від "Сільпо" знайти "Кримська випічка" - не дешево, але дуже добре. І це - знов до речі - "їжачок" номер три). Так ось - вчора ти продавець фальшивих штруделів, а сьогодні - письменник. Вчора ти - простий Головний бухгалтер під Коломойським, як моя жінка, а на завтра пишеш картини маслом на холсті та продаєш ті картини задорого.
Тепер поєднаємо їжачка першого та їжачка другого. Що получиться? А ось що. Читаємо - як раз до Дня святого Валентина: тут вам і любов, і секс, і гроші, і творчість!