Додано: Сер 14 лют, 2018 08:58

Поставив+, бо людина діло говорить...Долярчику повезло: купа порад. Серед них найкорисніша:Не смійтеся! І не ображайтеся! Цінується все креативне! Це ще те, за що в наші дня платять гроші!заробляє 20 000 гривень на місяць. Непогані гроші. Мріє про еквівалент 1000 $ (за моїми підрахунками на сьогодні це вже мало для родини в три особи).1. Рік 2015. Червень. Прийом документів у вищі України. Доня приятелів подала документи у 5 університетів разом на 15 спеціальностей (як Ви знаєте, зараз всуп до вищу полягає в тому, що ви тупо реєструєтеся на сайтах різних університетів - від сільскогосподарського до медичного). Далі абітурієнт нагадує рибалку - закинув вудочку та чекає,"риба клюнула". О, клюнула на фізико-технічному факультеті, ну, то добре: буду вчитися запускати ракети...Цього разу риба клюнула на бюджетне місце на факультет Філології. Ну, хотілося б стати стоматологом, ну то хай вже буде філологія...Ось вам і перше перетворення на "їжачка": в наші часи почали цінувати ГРАМОТНИХ людей і за грамотність платять гроші. Великі. Справа в тому, що заразв інеті - ви "" і звуть вас "". Інформація повинна бути подана грамотно фахово та красиво.Наприклад, хочеу магазині з торгівлі роверами відкрити "Рюмочну" або кафе "Молекулярної їжі" (доречі, новинка!): про це треба добре грамотно (!) фахово розповісти, щоби не було, як мудро написав "" "розкидано, наче шпроти по клавіатурі".Робота чиста, інтелигентна, пізнавальна, що зовсім добре та приємно - підвищує у оточуючих знання літературної української мови. А то сідаєш у Львові в автобус - такого наслухаєшся: "Бе! Шо! Га!".Так ось: платять непогані гроші.2. Рік 2016. Людина ніколи не писала творів. Навіть у школі не получалося... Але так буває. Так буває у людини: можливо, тобі вже 40, і ти працював продавцем штруделів у магазині "Львівська випичка" на площі Ринок (доречі, "розсобачилися" там: вчора жінка накупила у них тих шруделів - всі геть порозпадалися, повилазило з них все, викинули на суму в 150 гривень. В цьому сенсі пораджу на проспекті Червоної Калини трохи вглиб від "Сільпо" знайти "випічка" - не дешево, але дуже добре. І це - знов до речі - "їжачок" номер три).Так ось - вчора ти продавець фальшивих штруделів, а сьогодні - письменник. Вчора ти - простий Головний бухгалтер під Коломойським, як моя жінка, а на завтра пишеш картини маслом на холсті та продаєш ті картини задорого.Що получиться?А ось що. Читаємо - як раз до Дня святого Валентина: тут вам і любов, і секс, і гроші, і творчість!Читаємо, не соромимся...