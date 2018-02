Додано: Вів 13 лют, 2018 22:51

Долярчику, вчіть англійську і Азов в айті. Пройдіть курси тестерів, це не складно. За рік два будете мати свою штуку баксів. І головне, якщо голова є то з тими знаннями можна жити в любій країні.





Sent from my iPhone using Tapatalk