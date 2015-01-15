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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:10

  akurt написав:Шойно перевірив: у нього 10 номерів в готелі, всі 10 - вільні...

Не розумію кому той перевал був-би потрібен навіть у лютому 2013 року.
У знайомого родичі живуть у Алушті, десь недалеко від набережної, у незалежні часи здача хати давала відчутний шмат у сімейний бюджет. Зараз кажуть голяк-голий, якщо "прАффсАюзныЯ здравницы" рАссеяне ще так-сяк завантажують то доля дрібного частника незавидна...
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:26

Все вірно говорите...
Але там у Анатолія було завжди - до весни 2014 - все зайнято майже цілий рік, мінімальна вартість була 50 доларів на добу...
Тепер вільно і на на 1 травня, і з 15 червня: голяк повний, от у хлопа "криша" й поїхала...
Реально йому давали в 2007 чи 2008 році 1 500 000 долярів...
Думав, що буде жити вічно...
Ось свіже фото його "правої руки" - син Андрій, 35 років, вчився в Запоріжжі...
Зображення
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:50

Долярчик
  Долярчик написав:.... дякую, останнім часом над тим і думаю....... але, всі мої друзі і друзі друзів - приблизно одного рівня, де бізнес не стоїть у питанні - "нема грошей на розширення бізнесу", а питання - "де збути? - нема клієнтури!" (зараз більшість гуртівень дає товар/частину товару у розтермінування до місяця часу, або і на довше - по індивідуальній домовленості!)


Шукайте глибше і далі, бажано в реалі))))) такі люди є навіть у Львові - повірте !

  Долярчик написав:п. с
... та Я вже шукаю і пасивний і АКТИВНИЙ вид прибутку, але НОРМАЛЬНОГО!!!(на даний момент, для мене це ≈1тис.дол/міс.)


ну тут можу вам порадити лише одне, частіше вибиратись за межі неньки в більш розвинуті країни.... Там бізнес більш розвинутий і можна щось підгледіти та спроектувати сюди з врахуванням наших особливостей.

  Долярчик написав:щось, накшталт, якби, наприклад, Акурт(чи інший форумчанин) написав таке: є дуже прибутковий бізнес - відкривай магазин паркету, а бери його з відти-то....... попит - шалений! ..... чи щось таке подібне....


Зібрались якось зграя мишей
одна миша каже:
- ми такі бідні та нещасні, всі нас б'ють і зневажають бо ми такі маленькі ! Щось з тим треба робити!!!
інша відповідає:
- йдемо до філіна він, вже купу років прожив, багато всього знає - має точно щось порадити...
вирішили, тай пішли. Приходять, філін сидить мовчки на гілці, закривши очі.
миші кажуть йому:
- філін, філін, ми такі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ???
філін навіть оком не моргнув, сидить ніби нічого йому не казали. Тоді миші закричали ще голосніше...
- філін, філін, ми таі маленькі, такі бідненькі, такі нещасні, з нами ніхто не рахується всі нас ображають, скажи нам, що робити ???
філін далі сидить і навіть очей не відкриває. Минула спочатку година, а миші все пробували до нього докричатись, а потім минув і цілий день. Ставало темно і одна з мишей каже:
- мабуть він вже від старості оглух і нас не чує, йдемо з відси...
і тільки вони зібрались йти, як філін відкрив очі і сказав:
- М И Ш І, щоб вас не рухали, вам треба стати їжаками !!!
миші почувши це закричали - справді, геніально, в їжаків є колючі голки і тому їх ніхто не рухає.... Ура !!! і почалося свято...
і тут, коли свято було в розпалі, одна миша сказала:
- чекайте, а як нам тепер стати їжаками ?
всі затихли....
- а й справді, загомоніли миші, ми про таке не думали. Давайте спитаємо мудрого філіна !!!
- філін, філін, а як нам стати їжаками ?
але філін сидів знову з закритими очима і мовчав . Так минула ніч і під ранок, коли розчаровані миші дуже втомились від прохань, філін відкрив очі і сказав:
- ідіть до дупи приставучі миші!!!! Я не тактик, Я стратег !!!!
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:07

akurt
  akurt написав:Я відразху якось зрозумів: теща пана на прізвище ЛьвівськийБатяР..

Ви ж знаєте, що теща ЛьвівськийБатяР то є кохана дружина пана на прізвище akur.... :D Тому ваш допис виглядає як би ви після самогону шпроти по клаві розсипали :lol:
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчику, вчіть англійську і Азов в айті. Пройдіть курси тестерів, це не складно. За рік два будете мати свою штуку баксів. І головне, якщо голова є то з тими знаннями можна жити в любій країні.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Агов*, т9 дістало


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fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Але ми відволіклись. В кого є ще приглади як облаштувати однушку під оренду?


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fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я от думаю чи потрібно ТВ. Бо сам я без тєліка вже 10 років живу.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 02:35

business

  fis написав:Я от думаю чи потрібно ТВ. Бо сам я без тєліка вже 10 років живу.

Тєлік, мікрохвильовка і прасувальна дошка - це останнє, про що можна думати, якщо хати ще не здали. Я би подумувала про ремонти і бронювала Джамшутів-Равшанів до початку ремонтного сезону.
  whois2010 написав:Долярчик
До речі, Ваша ідея з стравами "з собою" дуже не погана.

Для того, щоби їсти смачно вдома, і не перевантажувати кохану марудними приготуваннями, не обов'язково відкривати їдальню. В соцмережах є безліч осіб-фрілансерів, які можуть спекти тортика, наліпити вареників, домашніх голубців, приготувати всі 12 страв на Різдвяну вечерю на визначену кількість осіб, чи хоч міні-кейтерінг на сімейне свято і то все доставити на Вашу адресу одноразово або регулярно. У них смачно, все свіже, готують в себе вдома на кухні і не витрачаються на зайве.
Новизна може бути в тому, щоби об'єднати їх в окрему онлайн-мережу.

Біля житлових комплексів вже намагаються будувати такі харчо-блоки, наприклад ЖК Вільне місто робить "булочну" в одному з під'їздів, Belleville у Бартатові цілу мережу сервісів - але там будують (якщо ще будують) серед поля, то воно і зрозуміло, що треба робити інфраструктуру аби привабити клієнта. От тільки прибутковість таких проектів сумнівна - в деяких ЖК біля торгових центрів закриваються звичайні магазини продуктів, не кажучи про їдальні. Процвітають "будматеріали".

Але таки-так, люди завжди хочуть їсти, тому цей вид бізнесу завжди буде актуальним.

  es77 написав:Якщо без приколів ,наскільки я знаю, на західній Україні розвивається фруктово-ягідний бізнес. Таж малина. Гектари насаджень, заморозка, експорт в Європу. Суниця, ожина, яблука/груші/сливи

Здавала подруга в травні квартиру в р-ні Мазепи за 10 тис+кп. Дала оголошення "від власника". Дзвонять їй клієнти:
- Ви власник?
- Так.
- О, то добре, а то ті маклери замахали. Слухайте так-во: ми підприємці, займаємося ягодами, я з жінкою, ми з Жовкви, платоспроможні, шукаємо квартиру на літо, до осені. Цілий день на роботі, приходити будемо тільки ввечері, на вихідні поїдемо додому. За скільки здасьте?
- 10 тис+кп....
- Ну... ми початківці-підприємці. Можемо платити 2000 грн+кп, ну і ми ж займаємося ягодами - у вас завжди буде відро свіжих вишень, черешень, трускавок...
Побажала успішних пошуків. :?

Інша справа заморожування вже готових ягід. Але треба мати спеціальне холодильне обладнання, знати що як заморожувати, і канали збуту. Тоді профіт 100%.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:58

Поставив Lambada +, бо людина діло говорить...

Долярчику повезло: купа порад. Серед них найкорисніша: стати їжачком!

Не смійтеся! І не ображайтеся! Цінується все креативне! Це ще те, за що в наші дня платять гроші!

Долярчик заробляє 20 000 гривень на місяць. Непогані гроші. Мріє про еквівалент 1000 $ (за моїми підрахунками на сьогодні це вже мало для родини в три особи).

ДВІ ЛЬВІВСЬКІ ПОРАДИ, ЯК СТАТИ ЇЖАЧКОМ

1. Рік 2015. Червень. Прийом документів у вищі України. Доня приятелів подала документи у 5 університетів разом на 15 спеціальностей (як Ви знаєте, зараз всуп до вищу полягає в тому, що ви тупо реєструєтеся на сайтах різних університетів - від сільскогосподарського до медичного). Далі абітурієнт нагадує рибалку - закинув вудочку та чекає, де "риба клюнула". О, клюнула на фізико-технічному факультеті, ну, то добре: буду вчитися запускати ракети...
Цього разу риба клюнула на бюджетне місце на факультет Філології. Ну, хотілося б стати стоматологом, ну то хай вже буде філологія...
Ось вам і перше перетворення на "їжачка": в наші часи почали цінувати ГРАМОТНИХ людей і за грамотність платять гроші. Великі. Справа в тому, що зараз без інформації про вас в інеті - ви "ніхто" і звуть вас "ніяк". Інформація повинна бути подана грамотно фахово та красиво.
Наприклад, хоче Долярчик у магазині з торгівлі роверами відкрити "Рюмочну" або кафе "Молекулярної їжі" (доречі, новинка!): про це треба добре грамотно (!) фахово розповісти, щоби не було, як мудро написав "ЛьвівськийБатяР" "розкидано, наче шпроти по клавіатурі".
Робота чиста, інтелигентна, пізнавальна, що зовсім добре та приємно - підвищує у оточуючих знання літературної української мови. А то сідаєш у Львові в автобус - такого наслухаєшся: "Бе! Шо! Га!".
Так ось: платять непогані гроші.

2. Рік 2016. Людина ніколи не писала творів. Навіть у школі не получалося... Але так буває. Так буває у людини: можливо, тобі вже 40, і ти працював продавцем штруделів у магазині "Львівська випичка" на площі Ринок (доречі, "розсобачилися" там: вчора жінка накупила у них тих шруделів - всі геть порозпадалися, повилазило з них все, викинули на суму в 150 гривень. В цьому сенсі пораджу на проспекті Червоної Калини трохи вглиб від "Сільпо" знайти "Кримська випічка" - не дешево, але дуже добре. І це - знов до речі - "їжачок" номер три).
Так ось - вчора ти продавець фальшивих штруделів, а сьогодні - письменник. Вчора ти - простий Головний бухгалтер під Коломойським, як моя жінка, а на завтра пишеш картини маслом на холсті та продаєш ті картини задорого.

Тепер поєднаємо їжачка першого та їжачка другого.
Що получиться?
А ось що. Читаємо - як раз до Дня святого Валентина: тут вам і любов, і секс, і гроші, і творчість!

Львів, дощі, таємниці. Читаємо, не соромимся...
https://vsiknygy.net.ua/interview/50976/
akurt
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