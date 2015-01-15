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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:08

  fis написав:Я от думаю чи потрібно ТВ. Бо сам я без тєліка вже 10 років живу.


У мене в одній квартирі для орендаря підключений ТВ LG з функцією SMART, облаштований доступ до всього контенту у світі за допомогою Wi-Fi та навіть - думаю, що не всі знають що то таке - відкрита підписка до NETFLIX.

Що ви думаєте: орендар не двиться ні перше, ні друге...
Орендар, правда, за тими критеріями, що розміщені вище, ідеальний: одинак, який уходить щодня о 10-00 та повертається о 20-00.
За кордон виїжджає не часто - раз-два у квартал.

Зараз більш цінним є якісний Інтернет.
Наприклад, у квартирах членів моєї родини за кордоном та у моїй власній квартирі за кордоном ТВ немає... Є Інтернет...
Але за нашим менталітетом ТВ повинен бути - тим більше є 31 безкоштовний канал цифрової якості...
Якщо купуєте новий - беріть тільки із функцією Smart.
Не для реклами, а як порада, перевірений продавець Андрій.
https://www.olx.ua/obyavlenie/televzor- ... b;promoted
akurt
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