У мене в одній квартирі для орендаря підключений ТВ LG з функцією SMART, облаштований доступ до всього контенту у світі за допомогою Wi-Fi та навіть - думаю, що не всі знають що то таке - відкрита підписка до NETFLIX.
Що ви думаєте: орендар не двиться ні перше, ні друге...
Орендар, правда, за тими критеріями, що розміщені вище, ідеальний: одинак, який уходить щодня о 10-00 та повертається о 20-00.
За кордон виїжджає не часто - раз-два у квартал.
Зараз більш цінним є якісний Інтернет.
Наприклад, у квартирах членів моєї родини за кордоном та у моїй власній квартирі за кордоном ТВ немає... Є Інтернет...
Але за нашим менталітетом ТВ повинен бути - тим більше є 31 безкоштовний канал цифрової якості...
Якщо купуєте новий - беріть тільки із функцією Smart.
Не для реклами, а як порада, перевірений продавець Андрій.