Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fis написав:Я от думаю чи потрібно ТВ. Бо сам я без тєліка вже 10 років живу.
У мене в одній квартирі для орендаря підключений ТВ LG з функцією SMART, облаштований доступ до всього контенту у світі за допомогою Wi-Fi та навіть - думаю, що не всі знають що то таке - відкрита підписка до NETFLIX.
Що ви думаєте: орендар не двиться ні перше, ні друге... Орендар, правда, за тими критеріями, що розміщені вище, ідеальний: одинак, який уходить щодня о 10-00 та повертається о 20-00. За кордон виїжджає не часто - раз-два у квартал.
Зараз більш цінним є якісний Інтернет. Наприклад, у квартирах членів моєї родини за кордоном та у моїй власній квартирі за кордоном ТВ немає... Є Інтернет... Але за нашим менталітетом ТВ повинен бути - тим більше є 31 безкоштовний канал цифрової якості... Якщо купуєте новий - беріть тільки із функцією Smart. Не для реклами, а як порада, перевірений продавець Андрій. https://www.olx.ua/obyavlenie/televzor- ... b;promoted
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 26,69 гривні.
Це підтверджує МОЮ тезу - з якою весь час шановне панство сперечається, що на сьогодні САМИЙ вигідний варіянт житття такий: - здавати нерухомість в Україні за гривні... Чим міцніша гривня, тим більше у вас валюти і - що зовсім не розуміють ні Карла Маркса, ні Фридрихіня Енгельсова - тим дорожчими та поганішими стають продукти в Україні... - жити за кордоном, насолоджуючись дешевими смачними продуктами та якістю життя.
Єдине, заради чого варто перебувати у Львові (не рахуючи улюблену роботу) - стоматологія. Жінка зараз ходить до лікаря після паноромного знімка - все, що робили у Дніпрі у стоматологічній дорогій клініці "Добрий доктор", - все зараз викидається та переробляється. Виявили навіть корені зубів, канали яких були запломбовані наполовину - це просто злочин!
akurt написав:Долярчик заробляє 20 000 гривень на місяць. Непогані гроші. Мріє про еквівалент 1000 $ (за моїми підрахунками на сьогодні це вже мало для родини в три особи).
...менше! ...все, маєте рамки від 10 до 20тис грн. .....а "мало для родини в три особи" - то можна і 50тис.грн заробляти і буде "мало для три особи"! -залежно, чим харчуватись, що одягати, і куди і скільки разів їздити відпочивати........ ....якщо, міряти по нашій СЕРЕДНІЙ зарплаті в Україні, - то за неї менш-більш нормально може прожити хіба-що холостяк!(і то так не дуже), при умові, що йому житло дісталось по спадковості...
"..(зараз більшість гуртівень дає товар/частину товару у розтермінування до місяця часу, або і на довше - по індивідуальній домовленості!)"
щоб зрозуміти, що треба тікати, закриватися і швидше...
...тікати, закриватися......- а що далі?!(сидіти на печі - їсти калачі?) - добре, що у Вас вже "все налагоджено" і ви можете собі дозволити ту фразу, що я написав у дужках!.....- але і розумію, що Вам не все зразу і не з неба звалилось на Вас.........
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 14 лют, 2018 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Львівський БатяР написав:Шукайте глибше і далі, бажано в реалі))))) такі люди є навіть у Львові - повірте !
....мені - це важко уявити, як Я доручаю нанадцять тисяч дол. якісь ЗОВСІМ ЧУЖІЙ ЛЮДИНІ? - нехай, навіть, все прописано у договорі і завірено нотаріусом!.....всеодно, стрьомно, якось...
Львівський БатяР написав:можу вам порадити лише одне, частіше вибиратись за межі неньки в більш розвинуті країни.... Там бізнес більш розвинутий і можна щось підгледіти та спроектувати сюди з врахуванням наших особливостей.
....та тут, хоча би РІДКО вибиратись з Неньки .....- коли прив"язаний до бізнесу і сім"ї!
Lambada написав:Я би подумувала про ремонти і бронювала Джамшутів-Равшанів до початку ремонтного сезону.
....на Вашу думку, коли початок і кінець сезону?(напевно, всі місяці, крім зимових?)
akurt написав:В цьому сенсі пораджу на проспекті Червоної Калини трохи вглиб від "Сільпо" знайти "Кримська випічка" - не дешево, але дуже добре.
...то вних є мережа(може ще не велика, але декілька - я вже бачив) ....але, цікаво, що навіть, ВИ написали, що дорого!