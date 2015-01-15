RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:14

  Львівський БатяР написав:Долярчик
..мені - це важко уявити, як Я доручаю нанадцять тисяч дол. якісь ЗОВСІМ ЧУЖІЙ ЛЮДИНІ? - нехай, навіть, все прописано у договорі і завірено нотаріусом!.....всеодно, стрьомно, якось...
-------
Боїшся не роби, а робиш не бійся, говорить народна мудрість! Власники банків теж не ваші близькі родичі і в першу чергу не про вас будуть думати...

... ну, але там, хоч трішечки захищений державою/фондом :roll:
п. с..... он нераз різні "спілки" пропонують вищі %% ніж в банках, але ж я туди ні ногою!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 19.10.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:55

цікаво, що нас читають з "київської" гілки і миють нам кіст

airmax78 написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
Сижу, думаю, может и поторопился я с откупом прелести взад. Надо было еще торговаться.

О привет сосед снова. Пиво пьём? :mrgreen:

Сейчас - никакого пива. Режим жесточайшей экономии. Все свободные деньги - на ремонт прелести.
=====
Да, и вы плиз отчитывайтесь подробно по смете с фото выполненных с нуля работ.
А то вон Далярчик с остальной тель-а-Львивской братией то по 120 за метр в новострой вьезжают, то бизнесс-шик по 300 готовы сделать.
интересно по чём сейчас готовы вкалывать гипсари с плиточниками и какая кухня не с ОЛХа вам подойдёт и за сколько.
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 15 лют, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 19.10.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вкрав зКРЖН
Natt написав:
  v0f41k написав:А бывают ли многоквартирные дома где есть столовая работающая в вечернее время и по выходным. Т.е. чтобы любой жилец мог поужинать или питаться в выходные не выходя из ЖК? Чтобы это была именно столовая, а не ресторан с офицантами где жратву надо ждать полчаса и не кофейня/кафе где нет полноценных блюд, а так посидеть/потрындеть.
Супермаркеты с отделом кулинарии бывают со столиками, но из-за расположения далеко от жилья ездить туда на завтрак/ужин не будешь.
Вот и новая концепция для смарт квартир - без кухонь вообще, питание - в столовой.

У нас в комплексе была. Работала до 21.00 и без выходных. Формат: 1) покушать на месте; 2) взять с собой; 3) доставка комплексных обедов по городу; 4) приготовление любых блюд под заказ.
Вот закрылась на прошлой неделе из-за дорогой аренды :mrgreen:

Соседи расстроены, оказалось, пользовалась популярностью. Многие из тех, кто приезжал с работы поздно, скупались там на ужин.



Sent from my iPhone using Tapatalk
fis
 
Повідомлень: 67
З нами з: 06.12.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:59

fis
... я ж і звідти її притягнув! :D

..... там, як копіювали, то було копіювати все! п бо там далі йде відповідь, що власники їздили на дорогих машинах і що напевно, прибутки були чималі :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 19.10.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 277, 278, 279
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2783 379397
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 11:10
Ethereum
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 61419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
94 14594
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2017 19:58
Bobua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.