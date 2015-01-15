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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лют, 2018 08:14
Львівський БатяР написав:
Долярчик
..мені - це важко уявити, як Я доручаю нанадцять тисяч дол. якісь ЗОВСІМ ЧУЖІЙ ЛЮДИНІ? - нехай, навіть, все прописано у договорі і завірено нотаріусом!.....всеодно, стрьомно, якось...
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Боїшся не роби, а робиш не бійся, говорить народна мудрість! Власники банків теж не ваші близькі родичі і в першу чергу не про вас будуть думати...
... ну, але там, хоч трішечки захищений державою/фондом
п. с..... он нераз різні "спілки" пропонують вищі %% ніж в банках, але ж я туди ні ногою!!
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Долярчик
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Додано: Чет 15 лют, 2018 08:55
airmax78 написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
Сижу, думаю, может и поторопился я с откупом прелести взад. Надо было еще торговаться.
О привет сосед снова. Пиво пьём?
Сейчас - никакого пива. Режим жесточайшей экономии. Все свободные деньги - на ремонт прелести.
=====
Да, и вы плиз отчитывайтесь подробно по смете с фото выполненных с нуля работ.А то вон Далярчик с остальной тель-а-Львивской братией то по 120 за метр в новострой вьезжают, то бизнесс-шик по 300 готовы сделать.
интересно по чём сейчас готовы вкалывать гипсари с плиточниками и какая кухня не с ОЛХа вам подойдёт и за сколько.
Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 15 лют, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Долярчик
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Додано: Чет 15 лют, 2018 08:55
Вкрав зКРЖН
Natt написав: v0f41k написав:А бывают ли многоквартирные дома где есть столовая работающая в вечернее время и по выходным.
Т.е. чтобы любой жилец мог поужинать или питаться в выходные не выходя из ЖК? Чтобы это была именно столовая, а не ресторан с офицантами где жратву надо ждать полчаса и не кофейня/кафе где нет полноценных блюд, а так посидеть/потрындеть.
Супермаркеты с отделом кулинарии бывают со столиками, но из-за расположения далеко от жилья ездить туда на завтрак/ужин не будешь.
Вот и новая концепция для смарт квартир - без кухонь вообще, питание - в столовой.
У нас в комплексе была. Работала до 21.00 и без выходных. Формат: 1) покушать на месте; 2) взять с собой; 3) доставка комплексных обедов по городу; 4) приготовление любых блюд под заказ.
Вот закрылась на прошлой неделе из-за дорогой аренды
Соседи расстроены, оказалось, пользовалась популярностью. Многие из тех, кто приезжал с работы поздно, скупались там на ужин.
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fis
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