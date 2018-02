Додано: Чет 15 лют, 2018 08:55

Natt написав: v0f41k написав: А бывают ли многоквартирные дома где есть столовая работающая в вечернее время и по выходным. Т.е. чтобы любой жилец мог поужинать или питаться в выходные не выходя из ЖК? Чтобы это была именно столовая, а не ресторан с офицантами где жратву надо ждать полчаса и не кофейня/кафе где нет полноценных блюд, а так посидеть/потрындеть.

Супермаркеты с отделом кулинарии бывают со столиками, но из-за расположения далеко от жилья ездить туда на завтрак/ужин не будешь.

У нас в комплексе была. Работала до 21.00 и без выходных. Формат: 1) покушать на месте; 2) взять с собой; 3) доставка комплексных обедов по городу; 4) приготовление любых блюд под заказ.

Вот закрылась на прошлой неделе из-за дорогой аренды



