Додано: Чет 15 лют, 2018 20:41

І не "дозрівайте"!

Оті тренінги проводять жебраки-артисти, які самі нічого не добилися, а тільки дурнів збирають.

Та стрижуть гроші.

Подружка жінки "клюнула" на такий тренінг - вартує "пакет" всього 3 000 (!!!) євро.

Проводився восени на базі пустого тоді Буковеля.

Тренінг був дуже корисним: приїхала додому і влаштувалася працювати на пошту на 4 500 гривень на місяць.



Щодо ідей Козака-характерника:



- (цитата) "В обох майже однаковий по якості товар. Але в одному магазині виручка більше ніж в іншому. Чому так? В одній установі йде стандартна, звичайна торгівля, а в іншій продавець в образі клоуна, жартує, посміхається і створює людям гарний настрій. Люди вже йдуть не скільки за леденцями, скільки за настроєм."

Саме на оцей постулат Карла Маркса би звернула увагу, бо це не відповідає теорії капіталізму: ...в одному магазині виручка (!!!) більше ніж в іншому.

Звідки возьметься, що виручка більше?

Не більше і не возьметься.



За досвідом моїх наглядів за бізнесом в Європі та в США: цінується ЯКІСНЕ. Тільки так. Ніяких клонунів. Люде йдуть на якісне харчування без понтів як у нас. Якщо це ресторан китайської-в'єтнамської-тайської кухні, то там стоїть черга сісти за столик, тому що це буде: а) дуже якісне, б) частіше всього - приготовлено на ваших очах (кухня посеред залу і кліент бачить, хто і як готує). в) це буде ДУЖЕ дешево: зазвичай головне блюдо коштує просто копійки - 8 доларів і блюдо таке велике, що не можна все з'їсти. г) зазвичай відразу після закінчення пакують - додому.



Получається людина поїла просто реально за копійки - за 8 долярів 2 (два) рази!!! Це при тому, що звичайний гамбургер в Мак Дональдсі коштує теж 4 долари.

Клоуни не пляшуть.



Якщо це ресторан ІНШОЇ катеорії, де блюда коштують від 18 до 28 долярів, то там - смакота (і то не завжди). Але може бути щось оригінальне: наприклад, якщо Ви замовляєте звичайні блини (розміром з велику піццу), то можете підійти до "шведського столу" додаткв і накладати все, що завгодно і скільки завгодно - від родзинок до червоної ікри (не жартую, сам бачив).



Перебуваючи у Лас-Вегасі, перші три доби жили в новенькому бутик-готелі SLS Las Vegas, а потім - 3 доби у іншому готелі, RIO All suite де було 5 (п'ять ресторанів). Але яєшня (звичайна із кусочком хліба) моїм дітям сподобалася в першому готелі (16 долярів), то їхали через весь Лас Вегас на ту яєшню. І клоуни там не бігали.



Піццу (14 долярів) робили в піццерії на краю Сан Францисько чоловік та жінка італійці: син їхав на край міста, чекав, поки при ньому приготували і нам привозив. Витрачав на пальне майже стільки ж, скільки коштувала піцца.

Клоуни не бігали.



- сподіваюсь, це буде не Долярчик-власник, бо не відповідає бажанню отримувати "пасивний дохід": "...продавець в образі клоуна, жартує, посміхається і створює людям гарний настрій..."

"Долярчик відкрив міні - кав'ярню "У пірата Долярчика". Сам вдягений в образі пірата, на плечі папуга говоряща, на задньому плані пальми, макет корабля на фоні окіяна..."



Сьогодні із диктофоном сидів дуже довго за бокалом коньяку та канапками із власниками кафе.

Зараз віддали його в оренду.

Самі перехестилися.

З тих вони власників, що реально стояли самі за прилавком, у кухні і за столиками.

Роботи - 14 (чотирнадцять) годин на добу.

Сміялися з ідеї про "Їдальню-Столовую"... Хоча... казали: треба дуже багато персоналу і готувати ВІДРАМИ.

Здивували фразою про те, що "не важливо, скільки ти заробляєш, важливо, скільки продуктів ти викидаєш".

Розказали цілу купу "секретів" про роботу кухні, якісні товари та їжу...

Там дуже великі секрети.

Зазвичай на 90 відсотків Вам, панове, подають їжу заморожену та розморожену перед подачею в микрохвильовці...

Заморожують навіть корейську моркву...

Працюють сумлінно лозунги радянських часів:

- "При социализме ничего не должно пропадать"

- "Человек - не свинья - все съест!"



Писати мені ДУЖЕ довго. Не буду. Не хочу.

Тезісно для Долярчика:

- не варто сподіватися, що будуть приходити мешканці будинка в 500 квартир, як він мріє. Не прийдуть.

- треба бути дуже обережним із орендою - зазвичай орендодавець, якщо побачить, що відходів мало, зробить висновок, що справи йдуть добре і підвищить плату за оренду.

- Так само зроблять контролюючи органи, при цьому СанСтанцію назвали "Серпентарій".

- радили спочатку дуже ретельно прорахувати цей "проект".

- Єдиний варіант - на їх думку: "Ідальню-Столовую" варто відкрити ТІЛЬКИ в "Бізнес-центрі", поруч з яким є житловий комплекс. Тоді будуть приходити різного гатунку клієнти.

Що інтересно, таким місцем може бути згаданий тут на попередній сторінці ПЕРСПЕКТИВНИЙ район Іподрому - там за Іподромом буде будуватися величезний Бізнес-центр та ще й поруч - житлові будинки (читайте попередню сторінку).

- якщо б вони відкривали знову кафе-ресторацію, то зробили би для житлового комплексу таке: а) круасани та дешева випічка + кава. б) тут же - фреш - але при умові нового якісного устаткування, де все будуть вичавлювати при клієнтові. в) 2-3 недорогих салатика. Все!

- найбільший прибуток приносить - це мене здивувало - піцца: там просте тісто, прості інгредієнти, які під рукою і просто дістають із відкритих свіжих банок. Ідеальний варіант: піцца+пиво=супер!!!

- найбільшу небезпеку приносить не серпентарій із СанСтанції (завжди можна виконати всі їх умови або домовитися), а так звані "беззубі алкоголіки" - ці заходять і сидять весь день, зранку до вечора.

Останнє: працювати тут треба 14 (чотирнадцять) годин на добу.



P.S. Звісно, я на такий варіант ніколи не погоджуюсь, краще тихо та без зайвого клопоту заробляти на іншому трохи тисяч долярів.