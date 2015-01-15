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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:59

Ну, не каждая квартира легко и просто сдается в аренду...
Надо знать места...
Моя статистика:
- выставил однушку 20 апреля 2017 - клиент заехал 27 апреля, оплата пошла с 1 мая... 8 000 гривен + коммунальные (коммунальные были смешные: примерно 350-400 грн в месяц). Клиент не платил за интернет (он работал сразу на несколько квартир, Аркада-Х) и квартплату в ОСББ (117 грн.)
- выставил двушку в аренду 28 января 2018 - клиент отдал деньги через 4 (четыре) дня. Заезд с 15 февраля. 10 500 в месяц+ коммунальные.

Все - через olx.

Для Вас - Депозит. Пользуйтесь.

Так, вечір, страви ми вже приготували...
Їдальню відкрили...
Депозити огранізували...
Де ж воно ще грошви набрати?
Агов! А ось!
Так, 8 лютого - тобто тиждень тому - купляємо акції компаніі Applіed materials по 45.75$ за 1 акцию.
Зображення
Припустимо, на ту ж сумму, що зазначена вище - 112 000 $: 112 000/45.75=2 448 акций.
Так, дивимося календар: о, 16 лютого.
Яка там ціна продажу?
О! 55.60$.
Тобто, продавши всі акції 45 секунд тому, маємо:
(2 448х55.60)-112 000= 24 108 $
Чи вистачить купити однушку за гроші, що впали з неба?
24 108 $/700= 34 квадратного метра.
Блін, не вистачить... шкодА...
akurt
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Повідомлень: 1784
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Припустимо, на ту ж сумму, що зазначена вище - 112 000 $: 112 000/45.75=2 448 акций.
Так, дивимося календар: о, 16 лютого.
Яка там ціна продажу?
О! 55.60$.
Тобто, продавши всі акції 45 секунд тому, маємо:
(2 448х55.60)-112 000= 24 108 $
Чи вистачить купити однушку за гроші, що впали з неба?
24 108 $/700= 34 квадратного метра.
Блін, не вистачить... шкодА...

....та ж ото-то!- ГРОШІ - РОБЛЯТЬ ГРОШІ!!! :idea: :roll:
("добра жена - як є міх пшона! - то чого вона дурна, як пшона - нема?!") :idea:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:32

  Bolt написав:Сумніваюсь , що вдасця здати однушку за 8 кг. Моя спроба здати трьошку біля старого Шувару за 8кг закінчилась нічим.Спочатку ніхто не хотів стільки давати або потенційні орендарі не пройшли фейсконтроль(реально за 2 місяці було 4 покази), а потім коли курс пішов під 29 я сам передумав здавати.

..."старий Шувар" - це "верхній", чи "нижній"?(я думаю, що Ви мали на увазі "нижній"-гуртовий...
....дайте - вгадаю: напевно, вул. Демянська, в глибині(далеко до траси), радянський стан....- так?
...бо, думаю, якщо б було біля "верхнього" - то за ті гроші "відірвали б з руками"! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я взагалі то 6000 думав ставити


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fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Але то поки плани, бо будинок ще не зданий


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