Надо знать места...
Моя статистика:
- выставил однушку 20 апреля 2017 - клиент заехал 27 апреля, оплата пошла с 1 мая... 8 000 гривен + коммунальные (коммунальные были смешные: примерно 350-400 грн в месяц). Клиент не платил за интернет (он работал сразу на несколько квартир, Аркада-Х) и квартплату в ОСББ (117 грн.)
- выставил двушку в аренду 28 января 2018 - клиент отдал деньги через 4 (четыре) дня. Заезд с 15 февраля. 10 500 в месяц+ коммунальные.
Все - через olx.
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Так, вечір, страви ми вже приготували...
Їдальню відкрили...
Депозити огранізували...
Де ж воно ще грошви набрати?
Агов! А ось!
Так, 8 лютого - тобто тиждень тому - купляємо акції компаніі Applіed materials по 45.75$ за 1 акцию.
Припустимо, на ту ж сумму, що зазначена вище - 112 000 $: 112 000/45.75=2 448 акций.
Так, дивимося календар: о, 16 лютого.
Яка там ціна продажу?
О! 55.60$.
Тобто, продавши всі акції 45 секунд тому, маємо:
(2 448х55.60)-112 000= 24 108 $
Чи вистачить купити однушку за гроші, що впали з неба?
24 108 $/700= 34 квадратного метра.
Блін, не вистачить... шкодА...