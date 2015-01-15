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Ну, не каждая квартира легко и просто сдается в аренду... Надо знать места... Моя статистика: - выставил однушку 20 апреля 2017 - клиент заехал 27 апреля, оплата пошла с 1 мая... 8 000 гривен + коммунальные (коммунальные были смешные: примерно 350-400 грн в месяц). Клиент не платил за интернет (он работал сразу на несколько квартир, Аркада-Х) и квартплату в ОСББ (117 грн.) - выставил двушку в аренду 28 января 2018 - клиент отдал деньги через 4 (четыре) дня. Заезд с 15 февраля. 10 500 в месяц+ коммунальные.
Все - через olx.
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Так, вечір, страви ми вже приготували... Їдальню відкрили... Депозити огранізували... Де ж воно ще грошви набрати? Агов! А ось! Так, 8 лютого - тобто тиждень тому - купляємо акції компаніі Applіed materials по 45.75$ за 1 акцию. Припустимо, на ту ж сумму, що зазначена вище - 112 000 $: 112 000/45.75=2 448 акций. Так, дивимося календар: о, 16 лютого. Яка там ціна продажу? О! 55.60$. Тобто, продавши всі акції 45 секунд тому, маємо: (2 448х55.60)-112 000= 24 108 $ Чи вистачить купити однушку за гроші, що впали з неба? 24 108 $/700= 34 квадратного метра. Блін, не вистачить... шкодА...
akurt написав:Припустимо, на ту ж сумму, що зазначена вище - 112 000 $: 112 000/45.75=2 448 акций. Так, дивимося календар: о, 16 лютого. Яка там ціна продажу? О! 55.60$. Тобто, продавши всі акції 45 секунд тому, маємо: (2 448х55.60)-112 000= 24 108 $ Чи вистачить купити однушку за гроші, що впали з неба? 24 108 $/700= 34 квадратного метра. Блін, не вистачить... шкодА...
....та ж ото-то!- ГРОШІ - РОБЛЯТЬ ГРОШІ!!! ("добра жена - як є міх пшона! - то чого вона дурна, як пшона - нема?!")
Bolt написав:Сумніваюсь , що вдасця здати однушку за 8 кг. Моя спроба здати трьошку біля старого Шувару за 8кг закінчилась нічим.Спочатку ніхто не хотів стільки давати або потенційні орендарі не пройшли фейсконтроль(реально за 2 місяці було 4 покази), а потім коли курс пішов під 29 я сам передумав здавати.
..."старий Шувар" - це "верхній", чи "нижній"?(я думаю, що Ви мали на увазі "нижній"-гуртовий... ....дайте - вгадаю: напевно, вул. Демянська, в глибині(далеко до траси), радянський стан....- так? ...бо, думаю, якщо б було біля "верхнього" - то за ті гроші "відірвали б з руками"!
Bolt написав:Сумніваюсь , що вдасця здати однушку за 8 кг. Моя спроба здати трьошку біля старого Шувару за 8кг закінчилась нічим.Спочатку ніхто не хотів стільки давати або потенційні орендарі не пройшли фейсконтроль(реально за 2 місяці було 4 покази), а потім коли курс пішов під 29 я сам передумав здавати.
..."старий Шувар" - це "верхній", чи "нижній"?(я думаю, що Ви мали на увазі "нижній"-гуртовий... ....дайте - вгадаю: напевно, вул. Демянська, в глибині(далеко до траси), радянський стан....- так? ...бо, думаю, якщо б було біля "верхнього" - то за ті гроші "відірвали б з руками"!
Старий, той що верхній.Вул Хоткевича.Хата була куплена в 09 році за 52 куо.Десь 15 куо вбухано в ремонт з меблями.
Bolt написав:Сумніваюсь , що вдасця здати однушку за 8 кг. Моя спроба здати трьошку біля старого Шувару за 8кг закінчилась нічим.Спочатку ніхто не хотів стільки давати або потенційні орендарі не пройшли фейсконтроль(реально за 2 місяці було 4 покази), а потім коли курс пішов під 29 я сам передумав здавати.
..."старий Шувар" - це "верхній", чи "нижній"?(я думаю, що Ви мали на увазі "нижній"-гуртовий... ....дайте - вгадаю: напевно, вул. Демянська, в глибині(далеко до траси), радянський стан....- так? ...бо, думаю, якщо б було біля "верхнього" - то за ті гроші "відірвали б з руками"!
Старий, той що верхній.Вул Хоткевича.Хата була куплена в 09 році за 52 куо.Десь 15 куо вбухано в ремонт з меблями.
добряче Ви завалили за ту хату яка квадратура? там комуналь під 2-2.5 тис тягне напевно узимку. багато чурбанів там оселилось останнім часом. пошлюбувались із українками та наплодили купу чурбанят. тепер ті чурбанята ганять наших дітлахів і пробивають шини водіям, які ставлять автівки на "місця чурок" добре знаю цей район у лісі відпочивали деколи