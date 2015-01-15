Додано: Суб 17 лют, 2018 11:48

Bolt написав: Долярчик написав: Bolt

Зразу їм відповів, що бордель з хати робити не збраюсь.Останні люди які пришли дивитись.Самі сказали,що таку хату не здавалиб.Короч наразі замість давати 300 паперів пасивного прибутку , 500 збитку але в рік.

Метраж 68 м.Робили для нашої родички, яка зара виїхали за кордон. Зразу їм відповів, що бордель з хати робити не збраюсь.Останні люди які пришли дивитись.Самі сказали,що таку хату не здавалиб.Короч наразі замість давати 300 паперів пасивного прибутку , 500 збитку але в рік.Метраж 68 м.Робили для нашої родички, яка зара виїхали за кордон.

Нашо її "солити" із збитками та клопотом...До речі, здавання квартири трьом хлопцям - нормальний та..Не самий поганий... Ну й приведуть дівчину-одну-дві, то й що?Двушку в Києві знімали мої приятелі - вдвох - по одному в кімнаті жили, нормальні хлопці, ну зайшов раз - презервативи лежали на видному місці, так це ж так і повинно бути...Двоповерховий будинок із 4-ма спальнями знімали мої приятелі у Великій Британії: 4 хлопця з України жили.Двоповерховий будинок із 4-ма спальнями знімали мої приятелі у США: 4 хлопця-студенти повинні були жити, реально жило 8: по 2 в кімнаті -Ось три дівчини - це дійсно небезпечно, бо може бути реально Обласний публічний дом.Друга "небезпечність" із трьома дівчинами - там можуть створити "Офіс" фірми "Рога та копита" - сидять або дівчата-оператори на телефоні, або дівчата-бухгалтери.Звісно, до них і грузини з Шувару завітають нагодувати свіжим грузинським гарячим хлібом...Ех, добре жити бабусям-пенсіонеркам у зловмисних США, населених ненажерливими пузатими капіталістами у чорних циліндрах-капелюхах: один із синів знімає кімнату у бабусі 80-років в її приватному будинку за 850$ на місяць...Бабуся жвава: зранку сідає в свій Мерс та гойдається по всіляких благодійних заходах...Що інтересно: всі оті 850$О! Згадав ідею пасивного прибутку дляа:Тая бабуся, що стоіть на її території, під таке собі "Бунгало", де можна жити... то здає сімейній парі з Індії. За 950$ на місяць...Що інтересно: всі оті 950$А з того здавання ще й буде мати науковий зиск, бо споглядає над біологічним експериментом: що будЕ, якщо дозволити у тому бунгало хлопцеві з Індії ділитися цінною біологічною рідиною із безнадійної "молодою" із віддаленного штату США.Ну, звісно, "молода" вже не молода... Але побралася з індійцем...Тобто: чисто біологічно-бізнесовий експеримент.Якщо щось вилупиться - доповім...Дніпро... Новобудова... Куплені 2 "однушки" площею по 50 квадратів.Квартири РАЗОМ з ремонтом меблями та повним комплектом побутової техніки (посудомийка, пралка, піч СВЧ, кондиціонери) обійшлися 50 000х2=100 000 долярів.Кожна квартира переобладнана в "двокімнатну" шляхом облаштування "спальні" без вікна (вигорожена). Під час рамонту багато речей намагалися зробити самі (для розумної економії).Обидві квартири були виставлені в оренду на Новий рік.На сьогодні благополучно живуть орендарі, що інтересно - в одній хлопець (одинак), в іншій дівчина (самотня).Обсяг пасивного прибутку:11 000х2=22 000 гривень на місяць.Це менше, ніж можна отримати по Депозитах, але орендарі при слові "Депозит" впадають у ступор.Таким чином, якщо Ви маєте "на кармані" зайві 100 000 долярів - посмішка кожного 1-го числа місяця Вам забезпечена.