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Долярчик написав:Bolt ...дивно, мали б орендарі активнішше цікавитись... 1)...і, всетаки, вона, мабуть, далеко, від основної дороги Ч. калини! 2)...а яка там комуналь? (наприклад, за січень)
До Шувару 150м, до трамвайної зупинки десь 300_350 м.За січень опалення 1600, ЖЕК 250.Світло, вода лічильники.Дзвонили переважно риги.Пропонують якісь не прохідні варіанти, то три хлопця, то три дівчии, то двох грузинів, що торгують на Шуарі. Зразу їм відповів, що бордель з хати робити не збраюсь.Останні люди які пришли дивитись.Самі сказали,що таку хату не здавалиб.Короч наразі замість давати 300 паперів пасивного прибутку , 500 збитку але в рік. Метраж 68 м.Робили для нашої родички, яка зара виїхали за кордон.Тож як для себе.Яби особисто на Сихові буду жити тільки у випадку якщо не буде грошей на бензину.Бо зара живу 300м до оз Наварія.Доречі вчора написав в Пустомитах РЕМ заяву на двоставковийтариф, лічильник вже декількамісяців відповідний стоїть, але бюрократія.
риги на оренду на пСихові ще й у совковому будинку перші хвилі бєженцев валили із шаленим баблосом. Викуповували квартири під"їздами - для сєбя і для братанов купували лише новобуди у крайньому випадку знімали лише в новобудах тепер видно босота підтягується
до речі, на хоткевича чешка є, одна точно, не продавали там нічого?
комуналь дорого, звично для такого варіанту у новобуді та ж квадратура - до 700-800 грн з інетом.
жити на пСихові як і у Рясному чи на Кривчицях-це мазохізм
після НР сидів у барчику-вежа-кури нічого не змінилось п"яні зарикані пики, співи, крики, бидлота...
біля Наварії-шикарне місце, ліва сторона як від від Львова? при в"їзді?
не знаєте випадково - озеро до порядку не збираються приводити? прекрасне місце відпочинку, ліс, покупатись є де, шашлики заростає усе геть....
Долярчик написав:Bolt Зразу їм відповів, що бордель з хати робити не збраюсь.Останні люди які пришли дивитись.Самі сказали,що таку хату не здавалиб.Короч наразі замість давати 300 паперів пасивного прибутку , 500 збитку але в рік. Метраж 68 м.Робили для нашої родички, яка зара виїхали за кордон.
Тре продавати таку прєлєсть... Нашо її "солити" із збитками та клопотом...
До речі, здавання квартири трьом хлопцям - нормальний та розповсюджений варіянт за кордоном... Не самий поганий... Ну й приведуть дівчину-одну-дві, то й що?
Двушку в Києві знімали мої приятелі - вдвох - по одному в кімнаті жили, нормальні хлопці, ну зайшов раз - презервативи лежали на видному місці, так це ж так і повинно бути... Двоповерховий будинок із 4-ма спальнями знімали мої приятелі у Великій Британії: 4 хлопця з України жили. Двоповерховий будинок із 4-ма спальнями знімали мої приятелі у США: 4 хлопця-студенти повинні були жити, реально жило 8: по 2 в кімнаті - і нормально.
Ось три дівчини - це дійсно небезпечно, бо може бути реально Обласний публічний дом. Друга "небезпечність" із трьома дівчинами - там можуть створити "Офіс" фірми "Рога та копита" - сидять або дівчата-оператори на телефоні, або дівчата-бухгалтери. Звісно, до них і грузини з Шувару завітають нагодувати свіжим грузинським гарячим хлібом...
Ех, добре жити бабусям-пенсіонеркам у зловмисних США, населених ненажерливими пузатими капіталістами у чорних циліндрах-капелюхах: один із синів знімає кімнату у бабусі 80-років в її приватному будинку за 850$ на місяць... Бабуся жвава: зранку сідає в свій Мерс та гойдається по всіляких благодійних заходах... Що інтересно: всі оті 850$ витрачає тільки на благодійність...
О! Згадав ідею пасивного прибутку для Долярчика: Тая бабуся переобладнала гараж для автівки, що стоіть на її території, під таке собі "Бунгало", де можна жити... то здає сімейній парі з Індії. За 950$ на місяць... Що інтересно: всі оті 950$ витрачає тільки на благодійність... А з того здавання ще й буде мати науковий зиск, бо споглядає над біологічним експериментом: що будЕ, якщо дозволити у тому бунгало хлопцеві з Індії ділитися цінною біологічною рідиною із безнадійної "молодою" із віддаленного штату США. Ну, звісно, "молода" вже не молода... Але побралася з індійцем... Тобто: чисто біологічно-бізнесовий експеримент. Якщо щось вилупиться - доповім...
Лютневі ідеї пасивного прибутку
Дніпро... Новобудова... Куплені 2 "однушки" площею по 50 квадратів. Квартири РАЗОМ з ремонтом меблями та повним комплектом побутової техніки (посудомийка, пралка, піч СВЧ, кондиціонери) обійшлися 50 000х2=100 000 долярів. Кожна квартира переобладнана в "двокімнатну" шляхом облаштування "спальні" без вікна (вигорожена). Під час рамонту багато речей намагалися зробити самі (для розумної економії). Обидві квартири були виставлені в оренду на Новий рік. На сьогодні благополучно живуть орендарі, що інтересно - в одній хлопець (одинак), в іншій дівчина (самотня). Обсяг пасивного прибутку: 11 000х2=22 000 гривень на місяць. Це менше, ніж можна отримати по Депозитах, але орендарі при слові "Депозит" впадають у ступор. Таким чином, якщо Ви маєте "на кармані" зайві 100 000 долярів - посмішка кожного 1-го числа місяця Вам забезпечена.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 лют, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Риги—мав на увазі рієлторів.Наварія—не село, а озеро.Від мене до Вілли Австріі-400м, Сантіно-800 м.Озеро ніхто чистити не буде .там всі довколишні сіла каналізацію лиють якщо не в саме озеро то в потічки які в нього впадають. Зара ту хату з ремонтом як за 40к спихнеш то добре буде.Наразі хай для дітей стоїть.А далі буде видно. Там нормальний совковий бетон, хороше плануваня.Щеб утеплили, щоб витрати на опалення зменшити.
Поки діти захочуть там в тому бетоні совковому жити, то опалення буде коштувати 16 000 гривень, а діти будуть гуляти по коридорах Ягеллонського університету в Кракові та сміятися з батька... Вже так мої приятелі законсервували для дітей трьошку на 5-му поверсі хрущовки на проспекті Гагаріна у Дніпрі... з гарним видом на задні двори Гастроному. І балкон дуже удобно виходить як раз на двері службових приміщень того Гастроному: зразу видно, чи вже привезли варену ковбаску для собачки... А давали 50 000 долярів... Зараз - саме в ці дні - за 50 000 долярів у Дніпрі інші приятелі не можуть продати 4-х (!!!!!) кімнатну площею 88 кв.метрів на набережній річки Дніпро. Це ось тут як раз... Ось там ліворуч - міст, далі мосту - цирк и три підряд будинки вздовж Дніпра... Навпроти їх будинка найдовша в Європі закута у граніт та чавун Набережна... Це Вам не озеро Наварія... І ніхто не купує... Реально на сьогодні дають грошима 30 000 (тридцять тисяч) долярів... Тому: продавати і перехреститися...
P.S. За моєю оцінкою в "панельці" на Сихові в 150 м від Шувару квартиру можна продати за такою арифметикою: - спочатку 68 (площа пропонованої квартири) множимо на 1000 ($/квадратний метр) = 68 000$ (1000$ квадратний метр - середня ціна квадрата площі гарної квартири у Львові станом на 15 лютого 2018). - відразу віднімаємо 20 000$ ("Панельно-сихівський штраф"). - до отриманої цифри в 48 000 $ додаємо премію за гарний поверх (3-4) та гарний ремонт (премія - за домовленістю). - від отриманої цифри віднімаємо "Погано-поверховий штраф", "Непрацюючи-ліфтовий" штраф, "Обідрано-обісцяний під'іздний" штраф. - До кінцевого результату додаємо премію у номінації "Хочу тільки в цьому будинку, тому що хочу тільки в цьому будинку" (аплодисменти під час вручення премії. Аплодисменти, не стихаючи, переходять у бурні овації).
....ПРОДАВАТИ старий бетон і перекладати в новий! - бо, перспективи, в старому - не буде!(а швидше буде його подальший ЗАНЕПАД!) ...краще купити НОВУ "однуху", чим "тримати кеш" у трьохкімнатній старій!
Наступний рік буде визначальний.Хоча перспективи і так не втішні.Може дійсно доведеться продавати ту трьошку і купляти кавалєрку в Кракові поруч з Ягелонським універсітетом.Купляти у Львові однушку сенсу не бачу якщо дітей звідси забирати.Пасивного доходу дасть хіба , щоб двом з голоду не померти.
А ми, до речі, не говорили "продати трьошку" та відразу купити "однушку". Ми однозначно сказали, що тре продати...
Сьогодні питаю клієнтів, яким надавав консультацію:
- Ну як Ви там без свого 2-о поверхового "дєтища" - офісного будинка (10 приміщень в оренду) та двох складів із алюміниієвої гофри, разом із територією, яке все разом нарешті (!!!) продали за 100 000 $ ( у 2007 давали тільки за ПОЛОВИНУ 300 000 $).
Позіхнули та сказали таке: (жінка-власниця) - Я, коли знайомлюсь із вартістю орендної плати, платежів жебрацьких за оренду, вся "злорадствую": мучайтесь, мучайтесь, ми мучалися років 15... (чоловік-співвласник) - О! Сніг пішов! Це б в старі часи, коли воно ще належало нам, о 6-ій ранку вже б як підірвані бігли б їхати чистити сніг на території для орендарів... Перехрещуся...
Bolt написав:Риги—мав на увазі рієлторів.Наварія—не село, а озеро.Від мене до Вілли Австріі-400м, Сантіно-800 м.Озеро ніхто чистити не буде .там всі довколишні сіла каналізацію лиють якщо не в саме озеро то в потічки які в нього впадають. Зара ту хату з ремонтом як за 40к спихнеш то добре буде.Наразі хай для дітей стоїть.А далі буде видно. Там нормальний совковий бетон, хороше плануваня.Щеб утеплили, щоб витрати на опалення зменшити.
Ви живете у раю скільки комуналь? поверховість?
жив у особняку - 200квадратів трішки тягнуло, газ особливо, батьки не послухали прагнення поставити котел на тпв поїхав звідтам, перестав бути господарем
живу у поверхівці із задоволенням на вихідні їду до батьків, брата, п"ємо чарку, ходжу довкола гаражів, радію, простір, повітря, немає довкола приєхів, усякої потолочі думаю усе таки за кілька років на свою хату
за озеро - шкода гарна місцина.
на мою думку: хату скидайте і в новобуд є можливість перспективи роботи і життя за бугром - навіть нема чого сумніватись.
akurt написав:Зараз - саме в ці дні - за 50 000 долярів у Дніпрі інші приятелі не можуть продати 4-х (!!!!!) кімнатну площею 88 кв.метрів на набережній річки Дніпро. Це ось тут як раз... Ось там ліворуч - міст, далі мосту - цирк и три підряд будинки вздовж Дніпра...
І ніхто не купує... Реально на сьогодні дають грошима 30 000 (тридцять тисяч) долярів... Тому: продавати і перехреститися...
[Аплодисменти, не стихаючи, переходять у бурні овації).
зі сходу народ масово валить на захід. тенденція по висхідній хати тут будуть тільки дорожчати усе, що до Києва - тільки буде дешевшати те, що на захід, особливо прикордоння - тільки дорожчатиме Хай живе Львів
akurt написав:Зараз - саме в ці дні - за 50 000 долярів у Дніпрі інші приятелі не можуть продати 4-х (!!!!!) кімнатну площею 88 кв.метрів на набережній річки Дніпро. Це ось тут як раз... Ось там ліворуч - міст, далі мосту - цирк и три підряд будинки вздовж Дніпра...
І ніхто не купує... Реально на сьогодні дають грошима 30 000 (тридцять тисяч) долярів... Тому: продавати і перехреститися...
[Аплодисменти, не стихаючи, переходять у бурні овації).
зі сходу народ масово валить на захід. тенденція по висхідній хати тут будуть тільки дорожчати усе, що до Києва - тільки буде дешевшати те, що на захід, особливо прикордоння - тільки дорожчатиме Хай живе Львів
Откуда такие выводы интересно? Где вы взяли такую информацию?