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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лют, 2018 21:20
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Додано: Суб 17 лют, 2018 21:40
jump написав: Bolt написав:
Риги—мав на увазі рієлторів.Наварія—не село, а озеро.Від мене до Вілли Австріі-400м, Сантіно-800 м.Озеро ніхто чистити не буде .там всі довколишні сіла каналізацію лиють якщо не в саме озеро то в потічки які в нього впадають.
Зара ту хату з ремонтом як за 40к спихнеш то добре буде.Наразі хай для дітей стоїть.А далі буде видно.
Там нормальний совковий бетон, хороше плануваня.Щеб утеплили, щоб витрати на опалення зменшити.
Ви живете у раю
скільки комуналь?
поверховість?
жив у особняку - 200квадратів
трішки тягнуло, газ особливо, батьки не послухали прагнення поставити котел на тпв
поїхав звідтам, перестав бути господарем
живу у поверхівці
із задоволенням на вихідні їду до батьків, брата, п"ємо чарку, ходжу довкола гаражів, радію, простір, повітря, немає довкола приєхів, усякої потолочі
думаю усе таки за кілька років на свою хату
за озеро - шкода
гарна місцина.
на мою думку:
хату скидайте і в новобуд
є можливість перспективи роботи і життя за бугром - навіть нема чого сумніватись.
Цоколь, поверх та висока мансарда.Комуналь-150грн.в рік внески в СТ, сюди входить і вода .Труборовід 4 атм добиває на саму гору.Газ жовтень-100,лист200, грд,січ по300 кубів х7 грн.опалення конвектора.Світло майже кожен місяць крім літа по 600 кВт гаряча вода на 2 електробойлерах.Скоро вибью нічний тариф поставлю релюши щоб бойлери врубало по ночах.В цоколітримаю-15°,на поверхах по 20°.Коли заїзжаю на Сихів то там ЦО валять 27°С дебіли звідти і 1600 грн за 68 м кв.Але все впирає в бензин зранку і вечором туда -сюди до центру діти до до школи роботи вже 200 грн на бензин.Газ не ставлю з релігійних міркувань.Короче потрібен Нісан Ліфф.
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Bolt
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Додано: Суб 17 лют, 2018 22:03
Долярчик написав: fis написав:
Але то поки плани, бо будинок ще не зданий
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... це який?
На Залізничній, там такі помаранчеві
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Додано: Суб 17 лют, 2018 22:15
Bolt написав: jump написав: Bolt написав:
Риги—мав на увазі рієлторів
ерспективи роботи і життя за бугром - навіть нема чого сумніватись.
Цоколь, поверх та висока мансарда.Комуналь-150грн.в рік внески в СТ, сюди входить і вода .Труборовід 4 атм добиває на саму гору.Газ жовтень-100,лист200, грд,січ по300 кубів х7 грн.опалення конвектора.Світло майже кожен місяць крім літа по 600 кВт гаряча вода на 2 електробойлерах.Скоро вибью нічний тариф поставлю релюши щоб бойлери врубало по ночах.В цоколітримаю-15°,на поверхах по 20°.Коли заїзжаю на Сихів то там ЦО валять 27°С дебіли звідти і 1600 грн за 68 м кв.Але все впирає в бензин зранку і вечором туда -сюди до центру діти до до школи роботи вже 200 грн на бензин.Газ не ставлю з релігійних міркувань.Короче потрібен Нісан Ліфф.
котел не думали на брикети поставити? вмовляв батьків років 10-12 тому. важко доказувати.
бойлера дико тягнуть. ставте двохзонку. уночі - найсовий тариф. тепла підлога в кухні та в душовій.
пСихів жеки - це йобнуті структури, як і по місту, частенько у юні роки зависав там на ніч, бабахнутись можна узимку-духота-кватирки відкриті, нема чим дихати, голова просто розколювалась
не тра ліфа. беріть пижик 3008, там електромотори, бере 4-5л дизеля, дружбак має, зара є нова версія з геЙропи приженуть дешевше, 7-місний. бімба
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jump
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Додано: Суб 17 лют, 2018 22:32
fis написав:
На Залізничній, там такі помаранчеві
...це напевно, ЖК Веселка......так там аж ВІСІМ будинків
- це ж яка конкуренція буде!
.......більше 6000грн/міс. - навряд чи Вам там дадуть...
п.с......правда, вони і гарні!
....але, правда і трохи на відшибі(добре, що хоч вул. Шевченка поруч!)
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Долярчик
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