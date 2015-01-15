Додано: Суб 17 лют, 2018 23:03

[/quote]котел не думали на брикети поставити? вмовляв батьків років 10-12 тому. важко доказувати.бойлера дико тягнуть. ставте двохзонку. уночі - найсовий тариф. тепла підлога в кухні та в душовій.пСихів жеки - це йобнуті структури, як і по місту, частенько у юні роки зависав там на ніч, бабахнутись можна узимку-духота-кватирки відкриті, нема чим дихати, голова просто розколюваласьне тра ліфа. беріть пижик 3008, там електромотори, бере 4-5л дизеля, дружбак має, зара є нова версія з геЙропи приженуть дешевше, 7-місний. бімба[/quote]Сижу паралельно на будівельному форумі.Там народ прийшов до згоди, що та вся альтернативщина добра якщо немає газу, або дорого підєднати.В мене коли газ був по 78коп шло за рік десь 2400 кубів, за минулий 1500куб.Не палю вже до 23°як раніше+ в найбільші холоди камін вцоколі протоплюю.Замахує з мансарди в, цоколь бігати 7-8 разів за вечір дрова пікідувати.Добре що дрова халявні, завалені дерева в лісі пиляю.А так якщо купляти дрова то получится один пень ,що газом палити+ купа гемору.Якщо пишете , що ДП 4-5л та елетромотори певне гибрид якийсь?