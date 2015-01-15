хотєлкі рієлторів
https://news.finance.ua/ua/news/-/42052 ... nfografika
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лют, 2018 21:20
хотєлкі рієлторів
https://news.finance.ua/ua/news/-/42052 ... nfografika
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Додано: Суб 17 лют, 2018 21:40
Цоколь, поверх та висока мансарда.Комуналь-150грн.в рік внески в СТ, сюди входить і вода .Труборовід 4 атм добиває на саму гору.Газ жовтень-100,лист200, грд,січ по300 кубів х7 грн.опалення конвектора.Світло майже кожен місяць крім літа по 600 кВт гаряча вода на 2 електробойлерах.Скоро вибью нічний тариф поставлю релюши щоб бойлери врубало по ночах.В цоколітримаю-15°,на поверхах по 20°.Коли заїзжаю на Сихів то там ЦО валять 27°С дебіли звідти і 1600 грн за 68 м кв.Але все впирає в бензин зранку і вечором туда -сюди до центру діти до до школи роботи вже 200 грн на бензин.Газ не ставлю з релігійних міркувань.Короче потрібен Нісан Ліфф.
Додано: Суб 17 лют, 2018 22:03
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 17 лют, 2018 22:15
котел не думали на брикети поставити? вмовляв батьків років 10-12 тому. важко доказувати.
бойлера дико тягнуть. ставте двохзонку. уночі - найсовий тариф. тепла підлога в кухні та в душовій.
пСихів жеки - це йобнуті структури, як і по місту, частенько у юні роки зависав там на ніч, бабахнутись можна узимку-духота-кватирки відкриті, нема чим дихати, голова просто розколювалась
не тра ліфа. беріть пижик 3008, там електромотори, бере 4-5л дизеля, дружбак має, зара є нова версія з геЙропи приженуть дешевше, 7-місний. бімба
Додано: Суб 17 лют, 2018 22:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...це напевно, ЖК Веселка......так там аж ВІСІМ будинків! - це ж яка конкуренція буде!
.......більше 6000грн/міс. - навряд чи Вам там дадуть...
п.с......правда, вони і гарні! ....але, правда і трохи на відшибі(добре, що хоч вул. Шевченка поруч!)
п.с......і от злить, той "рекламний трюк" забудовників(і то так багато роблять), бо дивлюсь, що там такий ВЕЛИЧЕЗНИЙ ЖК - а вже ВСІ одно-і двох-кімнатні -ПРОДАНІ! .....ну ніколи я не повірю в таке, бо є будинки(на дві-три секції) з кращою локацією і доступною ціною.....і то НЕ ВСІ розкуплені! - а тут - "налітай, торопісь......- залишились лише трьохкімнатні"!
....щось приблизне і на Авеню-5.......- теж ВЕЛИЧЕЗНИЙ ЖК, а теж "тулять горбатого"! (продають у 9-тому бидинку!- а всі 7-м - типу продано!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:03
[/quote]
котел не думали на брикети поставити? вмовляв батьків років 10-12 тому. важко доказувати.
бойлера дико тягнуть. ставте двохзонку. уночі - найсовий тариф. тепла підлога в кухні та в душовій.
пСихів жеки - це йобнуті структури, як і по місту, частенько у юні роки зависав там на ніч, бабахнутись можна узимку-духота-кватирки відкриті, нема чим дихати, голова просто розколювалась
не тра ліфа. беріть пижик 3008, там електромотори, бере 4-5л дизеля, дружбак має, зара є нова версія з геЙропи приженуть дешевше, 7-місний. бімба [/quote]
Сижу паралельно на будівельному форумі.Там народ прийшов до згоди, що та вся альтернативщина добра якщо немає газу, або дорого підєднати.В мене коли газ був по 78коп шло за рік десь 2400 кубів, за минулий 1500куб.Не палю вже до 23°як раніше+ в найбільші холоди камін вцоколі протоплюю.Замахує з мансарди в, цоколь бігати 7-8 разів за вечір дрова пікідувати.Добре що дрова халявні, завалені дерева в лісі пиляю.А так якщо купляти дрова то получится один пень ,що газом палити+ купа гемору.Якщо пишете , що ДП 4-5л та елетромотори певне гибрид якийсь?
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:26
100% успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
....капець! - глянув на сайті на свій "бетон"(а я десь з два тижні не дивився) - знову підвищили ціну у гривнях! - тепер виходить, що моя "незайманка" подорожчала в гривнях приблизно на 100тис.! відносно жовтня(коли я купляв) - тобто, за 4,5міс.!
...та й в доларах - далеко не втікла, бо тоді робив перший внесок(70%) то здавав дол. у Приваті ПА26,8!
- на другий внесок(ще 20%) здавав дол. у грудні ПА27,8(так співпало, що і там і там закінчення рівно 80-ть хоч і на гривню дорожче.....-теж в Приваті)
- а на третій(останній внесок 10%), який буду сплачувати в кінці березня....- напевно, дол. здавати не буду! - має вистачити гривні на двох депо(А-банка і Ощада), які я активно поповнюю!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:34
[quote="4299360:Bolt"][/quote]
Сижу паралельно на будівельному форумі.
не тра Вам того гемору, ставите хороший котел з автоматичною подачею брикетів і усе гуд газ вмикаєте, якщо тра швидко розігріти хату, коли були у від"їзді, далі втик твердопаливного котла і тихий постійний підігрів. мерс204, кілька мішків тих палет на усю зиму вистачає.
щодо гібриду - гляньте Пежо 3008 відгуки, непогана дримба, вмістима, у багажник пхали акуми і баки від фури
була така потреба, машинка накрилась і тра було рятувати ситуейшн подряпали все нафіг але запхали, хазяїну дримби було по бананасу потім ще вальнули за успішний вихід справи
усе, біжу до жінки тра її гріти, змерзла трохи на прогулянці гарної ночі
Додано: Нед 18 лют, 2018 08:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ні , не Веселка, ближче до середини залізничної. Самий перший забудований квартал . Цегляні будинки а не каркасні .
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Додано: Нед 18 лют, 2018 10:09
sinus може не сумніватися. І це не "выводы" - це статистика...
Поспілкуйтеся із ріелторами Запоріжжя, Дніпра і навіть Києва...
Тиждень тому приятелі виставили двушку-студію індивідуального проекту (проект 2000 $) та дизайну в Дніпрі в Дафі...
Просять 65... Дають 55... Валять...
Приватні будинки, які ще недавно продавалися по 300-400 тис. долярів, в ці дні просять 150...
Нема ніхто...
В Дніпрі - колись місті науки та студентів - останні три роки недобір у всіх університетах на більшість технічних спеціальностей на БЮДЖЕТНІ місця. У 2017 році набрали по 5 (п'ять)-8 (вісім) (!!!) студентів на денну форму навчання на перший курс на бюджетні місця.
Іде процес ліквідації 10 державних університетів шляхом об'єднання в один Дніпровський політехнічний університет (на базі "Гірничої академії) - я підтримую, справа дійшла до абсурду: в одному з вищіх на 200 студентів-заочників декан і три (!!!) заступника декана.
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