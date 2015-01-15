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akurt написав:Зараз - саме в ці дні - за 50 000 долярів у Дніпрі інші приятелі не можуть продати 4-х (!!!!!) кімнатну площею 88 кв.метрів на набережній річки Дніпро. Це ось тут як раз... Ось там ліворуч - міст, далі мосту - цирк и три підряд будинки вздовж Дніпра...
І ніхто не купує... Реально на сьогодні дають грошима 30 000 (тридцять тисяч) долярів... Тому: продавати і перехреститися...
[Аплодисменти, не стихаючи, переходять у бурні овації).
зі сходу народ масово валить на захід. тенденція по висхідній хати тут будуть тільки дорожчати усе, що до Києва - тільки буде дешевшати те, що на захід, особливо прикордоння - тільки дорожчатиме Хай живе Львів
Откуда такие выводы интересно? Где вы взяли такую информацию?
sinus може не сумніватися. І це не "выводы" - це статистика... Поспілкуйтеся із ріелторами Запоріжжя (в ці дні "двушка" у спальному районі - 16 000 дол.), Дніпра і навіть - частково - Києва... Тиждень тому приятелі виставили двушку-студію індивідуального проекту (проект 2000 $) та дизайну в Дніпрі в Дафі... Просять 65... Дають 55... Валять... Приватні будинки, які ще недавно продавалися по 300-400 тис. долярів, в ці дні просять 150... Нема ніхто... В Дніпрі - колись місті науки та студентів - останні три роки недобір у всіх університетах на більшість технічних спеціальностей на БЮДЖЕТНІ місця. У 2017 році набрали по 5 (п'ять)-8 (вісім) (!!!) студентів на денну форму навчання на перший курс на бюджетні місця. Іде процес ліквідації 10 державних університетів шляхом об'єднання в один Дніпровський політехнічний університет (на базі "Гірничої академії) - я підтримую, справа дійшла до абсурду: в одному з вищіх на 200 студентів-заочників декан і три (!!!) заступника декана.
P.S. В оцю Прощену неділю прошу у всіх вибачення, за те, що не говорив про це раніше. Тенденціі про здавання в оренду нерухомості у Києві станом на 18 лютого 2018:
«Гребут под метлу квартиры в аренду в Киеве - это не Днепр - сдаётся квартира за 30-40 минут после того, как ее выставляют в аренду. Цены: самая убитая с мышами стоит от 6 000 грн., а так в среднем от 12 000 грн. - если центр и хорошего уровня и 2000 $ - это Липки (район ул. Драгомирова). Если за Киевом - это 10 000 грн. среднего уровня ремонт за 2 комнаты. Цена квартир: можно купить в новостройке и за 20 000 $ и сдавать за 10 000 грн.»
sinus може не сумніватися. І це не "выводы" - це статистика... Поспілкуйтеся із ріелторами Запоріжжя (в ці дні "двушка" у спальному районі - 16 000 дол.), Дніпра і навіть - частково - Києва... Тиждень тому приятелі виставили двушку-студію індивідуального проекту (проект 2000 $) та дизайну в Дніпрі в Дафі... Просять 65... Дають 55... Валять... Приватні будинки, які ще недавно продавалися по 300-400 тис. долярів, в ці дні просять 150... Нема ніхто... В Дніпрі - колись місті науки та студентів - останні три роки недобір у всіх університетах на більшість технічних спеціальностей на БЮДЖЕТНІ місця. У 2017 році набрали по 5 (п'ять)-8 (вісім) (!!!) студентів на денну форму навчання на перший курс на бюджетні місця. Іде процес ліквідації 10 державних університетів шляхом об'єднання в один Дніпровський політехнічний університет (на базі "Гірничої академії) - я підтримую, справа дійшла до абсурду: в одному з вищіх на 200 студентів-заочників декан і три (!!!) заступника декана.
P.S. В оцю Прощену неділю прошу у всіх вибачення, за те, що не говорив про це раніше. Тенденціі про здавання в оренду нерухомості у Києві станом на 18 лютого 2018:
«Гребут под метлу квартиры в аренду в Киеве - это не Днепр - сдаётся квартира за 30-40 минут после того, как ее выставляют в аренду. Цены: самая убитая с мышами стоит от 6 000 грн., а так в среднем от 12 000 грн. - если центр и хорошего уровня и 2000 $ - это Липки (район ул. Драгомирова). Если за Киевом - это 10 000 грн. среднего уровня ремонт за 2 комнаты. Цена квартир: можно купить в новостройке и за 20 000 $ и сдавать за 10 000 грн.»[/quote] "Я вам не скажу за всю Одессу,вся Одесса очень велика",но не проходит и месяца от начала старта продаж котлована,а в нем уже нет,что покупать-такая ситуация в Харькове и Одессе,что там в Днепре и Запорожье я не знаю,но в Харькове построено и строится и начинает строиться сотни домов-кому они их все продают? Уезжающим во Львов, наверное?)))
Как я вчера написал, у риэлторов каждого района каждого города есть своя "формула", в том примере, что я написал, если это район "Сыхов" во Львове и микрорайон примыкает к прекрасному оптовому рынку "Шувар" с домами имени Л.И.Брежнева - панельными - то сразу "МИНУС 20 000 ДОЛЛАРОВ". Кроме того, там - централизованное отопление, то есть ты в ярме у - по-старому - "ЖЭК". Выставляют за отопление по разным сведениям 2 700 - 3500 гривен в месяц. Кроме того, лично меня просто угнетают ужасающие дворы с чахлыми попытками сделать "цветник" под своим балконом... И соседи "соответствующие".... Потому УМНЫЕ люди такое фуфло сбрасывают и берут новострой: - можешь сделать современный ремонт без обоев в цветочек. - индивидуальное современное отопление (во Львове - котлы Protherm, трубы от которых не торчат на стенах дома, а все сделано в коробах внутри стен). - простая статистика: отопление+горячая вода в таких квартирах зимой - плюс-минус 80 кубических метров газа на сумму в 500 с хвостиком гривен. - если под сдачу - такое сдастся в первую очередь.
Потому ГЛУПЫЕ люди продолжают в этих домах жить, не понимая, что они опускаются в пучину нищеты и деградации.
Так что и Харьков - на "острее" прогресса, а как же... Замечательный красивый город, а как же... был в нем правда, я очень очень давно...
sinus написав:sinus что там в Днепре и Запорожье я не знаю,но в Харькове построено и строится и начинает строиться сотни домов-кому они их все продают? Уезжающим во Львов, наверное?)))
Вчера жена что-то захотела бутылочку розового игристого - мотнулся в магазин "Вина світу" во Львове на знаменитой улице "Стрыйская". Припарковался - глазам не верю - во дворе этого дома уже небоскреб вырос. Прямо во дворе... Вот вы в центре красной окружности видите небоскреб? - Нет? А он - есть! Сделал для себя один важный вывод. Промолчу. Я с горя купил себе бутылочку коньячку...
akurt написав:Нет, все происходит - это моя версия - УМНЕЕ.
Как я вчера написал, у риэлторов каждого района каждого города есть своя "формула", в том примере, что я написал, если это район "Сыхов" во Львове и микрорайон примыкает к прекрасному оптовому рынку "Шувар" с домами имени Л.И.Брежнева - панельными - то сразу "МИНУС 20 000 ДОЛЛАРОВ". Кроме того, там - централизованное отопление, то есть ты в ярме у - по-старому - "ЖЭК". Выставляют за отопление по разным сведениям 2 700 - 3500 гривен в месяц. Кроме того, лично меня просто угнетают ужасающие дворы с чахлыми попытками сделать "цветник" под своим балконом... И соседи "соответствующие".... Потому УМНЫЕ люди такое фуфло сбрасывают и берут новострой: - можешь сделать современный ремонт без обоев в цветочек. - индивидуальное современное отопление (во Львове - котлы Protherm, трубы от которых не торчат на стенах дома, а все сделано в коробах внутри стен). - простая статистика: отопление+горячая вода в таких квартирах зимой - плюс-минус 80 кубических метров газа на сумму в 500 с хвостиком гривен. - если под сдачу - такое сдастся в первую очередь.
Потому ГЛУПЫЕ люди продолжают в этих домах жить, не понимая, что они опускаются в пучину нищеты и деградации.
Так что и Харьков - на "острее" прогресса, а как же... Замечательный красивый город, а как же... был в нем правда, я очень очень давно...
sinus написав:sinus что там в Днепре и Запорожье я не знаю,но в Харькове построено и строится и начинает строиться сотни домов-кому они их все продают? Уезжающим во Львов, наверное?)))
Вчера жена что-то захотела бутылочку розового игристого - мотнулся в магазин "Вина світу" во Львове на знаменитой улице "Стрыйская". Припарковался - глазам не верю - во дворе этого дома уже небоскреб вырос. Прямо во дворе... Вот вы в центре красной окружности видите небоскреб? - Нет? А он - есть! Сделал для себя один важный вывод. Промолчу. Я с горя купил себе бутылочку коньячку...
Видимо был какой-то тонкий намёк, а может и не было,но я не понял,что вы хотели сказать!
Намека никакого не было. Даже не могу понять, где там МОЖЕТ быть намек даже теоретически. Нет, один был: зачем копировать текст и карту? Что-то нервное? Намекаю: пока еще есть возможность - нажмите кнопку "Редактировать" - исправьте, и оставьте только свои 2 строчки. Впрочем, и их можно удалить...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 лют, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Намека никакого не было. Даже не могу понять, где там МОЖЕТ быть намек даже теоретически. Нет, один был: зачем копировать текст и карту? Что-то нервное?
В плане? Вы меня пугаете!А зачем тогда её надо было постить здесь? Может автору,выше написанного поменьше надо заезжать туда,где его точка отсчёта жизненных интересов начинается на приведенной карте! П.С. А в чем красота игры? То,что вы пишете рекламные тексты или то,что вы каждый день пьете? Или вы в детстве начитались Чейза и с тех пор говорите цитатами главного героя? Видимо пора вам таки прекращать заезжать в одни и те же точки ежедневно!