Додано: Нед 18 лют, 2018 16:12

sinus може не сумніватися. І це не "выводы" - це статистика...

Поспілкуйтеся із ріелторами Запоріжжя (в ці дні "двушка" у спальному районі - 16 000 дол.), Дніпра і навіть - частково - Києва...

Тиждень тому приятелі виставили двушку-студію індивідуального проекту (проект 2000 $) та дизайну в Дніпрі в Дафі...

Просять 65... Дають 55... Валять...

Приватні будинки, які ще недавно продавалися по 300-400 тис. долярів, в ці дні просять 150...

Нема ніхто...

В Дніпрі - колись місті науки та студентів - останні три роки недобір у всіх університетах на більшість технічних спеціальностей на БЮДЖЕТНІ місця. У 2017 році набрали по 5 (п'ять)-8 (вісім) (!!!) студентів на денну форму навчання на перший курс на бюджетні місця.

Іде процес ліквідації 10 державних університетів шляхом об'єднання в один Дніпровський політехнічний університет (на базі "Гірничої академії) - я підтримую, справа дійшла до абсурду: в одному з вищіх на 200 студентів-заочників декан і три (!!!) заступника декана.



P.S. В оцю Прощену неділю прошу у всіх вибачення, за те, що не говорив про це раніше.

Тенденціі про здавання в оренду нерухомості у Києві станом на 18 лютого 2018:



«Гребут под метлу квартиры в аренду в Киеве - это не Днепр - сдаётся квартира за 30-40 минут после того, как ее выставляют в аренду. Цены: самая убитая с мышами стоит от 6 000 грн., а так в среднем от 12 000 грн. - если центр и хорошего уровня и 2000 $ - это Липки (район ул. Драгомирова). Если за Киевом - это 10 000 грн. среднего уровня ремонт за 2 комнаты. Цена квартир: можно купить в новостройке и за 20 000 $ и сдавать за 10 000 грн.»[/quote]

"Я вам не скажу за всю Одессу,вся Одесса очень велика",но не проходит и месяца от начала старта продаж котлована,а в нем уже нет,что покупать-такая ситуация в Харькове и Одессе,что там в Днепре и Запорожье я не знаю,но в Харькове построено и строится и начинает строиться сотни домов-кому они их все продают? Уезжающим во Львов, наверное?)))