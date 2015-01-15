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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:09

  sinus написав:
  jump написав:
  akurt написав:Зараз - саме в ці дні - за 50 000 долярів у Дніпрі інші приятелі не можуть продати 4-х (!!!!!) кімнатну площею 88 кв.метрів на набережній річки Дніпро.
Це ось тут як раз... Ось там ліворуч - міст, далі мосту - цирк и три підряд будинки вздовж Дніпра...

І ніхто не купує...
Реально на сьогодні дають грошима 30 000 (тридцять тисяч) долярів...
Тому: продавати і перехреститися...

[Аплодисменти, не стихаючи, переходять у бурні овації).


зі сходу народ масово валить на захід.
тенденція по висхідній
хати тут будуть тільки дорожчати
усе, що до Києва - тільки буде дешевшати
те, що на захід, особливо прикордоння - тільки дорожчатиме
Хай живе Львів :D

Откуда такие выводы интересно? Где вы взяли такую информацию?


sinus може не сумніватися. І це не "выводы" - це статистика...
Поспілкуйтеся із ріелторами Запоріжжя (в ці дні "двушка" у спальному районі - 16 000 дол.), Дніпра і навіть - частково - Києва...
Тиждень тому приятелі виставили двушку-студію індивідуального проекту (проект 2000 $) та дизайну в Дніпрі в Дафі...
Просять 65... Дають 55... Валять...
Приватні будинки, які ще недавно продавалися по 300-400 тис. долярів, в ці дні просять 150...
Нема ніхто...
В Дніпрі - колись місті науки та студентів - останні три роки недобір у всіх університетах на більшість технічних спеціальностей на БЮДЖЕТНІ місця. У 2017 році набрали по 5 (п'ять)-8 (вісім) (!!!) студентів на денну форму навчання на перший курс на бюджетні місця.
Іде процес ліквідації 10 державних університетів шляхом об'єднання в один Дніпровський політехнічний університет (на базі "Гірничої академії) - я підтримую, справа дійшла до абсурду: в одному з вищіх на 200 студентів-заочників декан і три (!!!) заступника декана.

P.S. В оцю Прощену неділю прошу у всіх вибачення, за те, що не говорив про це раніше.
Тенденціі про здавання в оренду нерухомості у Києві станом на 18 лютого 2018:

«Гребут под метлу квартиры в аренду в Киеве - это не Днепр - сдаётся квартира за 30-40 минут после того, как ее выставляют в аренду. Цены: самая убитая с мышами стоит от 6 000 грн., а так в среднем от 12 000 грн. - если центр и хорошего уровня и 2000 $ - это Липки (район ул. Драгомирова). Если за Киевом - это 10 000 грн. среднего уровня ремонт за 2 комнаты. Цена квартир: можно купить в новостройке и за 20 000 $ и сдавать за 10 000 грн.»
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:12

sinus може не сумніватися. І це не "выводы" - це статистика...
Поспілкуйтеся із ріелторами Запоріжжя (в ці дні "двушка" у спальному районі - 16 000 дол.), Дніпра і навіть - частково - Києва...
Тиждень тому приятелі виставили двушку-студію індивідуального проекту (проект 2000 $) та дизайну в Дніпрі в Дафі...
Просять 65... Дають 55... Валять...
Приватні будинки, які ще недавно продавалися по 300-400 тис. долярів, в ці дні просять 150...
Нема ніхто...
В Дніпрі - колись місті науки та студентів - останні три роки недобір у всіх університетах на більшість технічних спеціальностей на БЮДЖЕТНІ місця. У 2017 році набрали по 5 (п'ять)-8 (вісім) (!!!) студентів на денну форму навчання на перший курс на бюджетні місця.
Іде процес ліквідації 10 державних університетів шляхом об'єднання в один Дніпровський політехнічний університет (на базі "Гірничої академії) - я підтримую, справа дійшла до абсурду: в одному з вищіх на 200 студентів-заочників декан і три (!!!) заступника декана.

P.S. В оцю Прощену неділю прошу у всіх вибачення, за те, що не говорив про це раніше.
Тенденціі про здавання в оренду нерухомості у Києві станом на 18 лютого 2018:

«Гребут под метлу квартиры в аренду в Киеве - это не Днепр - сдаётся квартира за 30-40 минут после того, как ее выставляют в аренду. Цены: самая убитая с мышами стоит от 6 000 грн., а так в среднем от 12 000 грн. - если центр и хорошего уровня и 2000 $ - это Липки (район ул. Драгомирова). Если за Киевом - это 10 000 грн. среднего уровня ремонт за 2 комнаты. Цена квартир: можно купить в новостройке и за 20 000 $ и сдавать за 10 000 грн.»[/quote]
"Я вам не скажу за всю Одессу,вся Одесса очень велика",но не проходит и месяца от начала старта продаж котлована,а в нем уже нет,что покупать-такая ситуация в Харькове и Одессе,что там в Днепре и Запорожье я не знаю,но в Харькове построено и строится и начинает строиться сотни домов-кому они их все продают? Уезжающим во Львов, наверное?)))
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:45

Нет, все происходит - это моя версия - УМНЕЕ.

Как я вчера написал, у риэлторов каждого района каждого города есть своя "формула", в том примере, что я написал, если это район "Сыхов" во Львове и микрорайон примыкает к прекрасному оптовому рынку "Шувар" с домами имени Л.И.Брежнева - панельными - то сразу "МИНУС 20 000 ДОЛЛАРОВ".
Кроме того, там - централизованное отопление, то есть ты в ярме у - по-старому - "ЖЭК".
Выставляют за отопление по разным сведениям 2 700 - 3500 гривен в месяц.
Кроме того, лично меня просто угнетают ужасающие дворы с чахлыми попытками сделать "цветник" под своим балконом...
И соседи "соответствующие"....
Потому УМНЫЕ люди такое фуфло сбрасывают и берут новострой:
- можешь сделать современный ремонт без обоев в цветочек.
- индивидуальное современное отопление (во Львове - котлы Protherm, трубы от которых не торчат на стенах дома, а все сделано в коробах внутри стен).
- простая статистика: отопление+горячая вода в таких квартирах зимой - плюс-минус 80 кубических метров газа на сумму в 500 с хвостиком гривен.
- если под сдачу - такое сдастся в первую очередь.

Потому ГЛУПЫЕ люди продолжают в этих домах жить, не понимая, что они опускаются в пучину нищеты и деградации.

Так что и Харьков - на "острее" прогресса, а как же...
Замечательный красивый город, а как же... был в нем правда, я очень очень давно...

  sinus написав:sinus что там в Днепре и Запорожье я не знаю,но в Харькове построено и строится и начинает строиться сотни домов-кому они их все продают? Уезжающим во Львов, наверное?)))

Вчера жена что-то захотела бутылочку розового игристого - мотнулся в магазин "Вина світу" во Львове на знаменитой улице "Стрыйская". Припарковался - глазам не верю - во дворе этого дома уже небоскреб вырос. Прямо во дворе...
Вот вы в центре красной окружности видите небоскреб? - Нет? А он - есть!
Зображення
Сделал для себя один важный вывод. Промолчу.
Я с горя купил себе бутылочку коньячку...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:04

  akurt написав:Нет, все происходит - это моя версия - УМНЕЕ.

Как я вчера написал, у риэлторов каждого района каждого города есть своя "формула", в том примере, что я написал, если это район "Сыхов" во Львове и микрорайон примыкает к прекрасному оптовому рынку "Шувар" с домами имени Л.И.Брежнева - панельными - то сразу "МИНУС 20 000 ДОЛЛАРОВ".
Кроме того, там - централизованное отопление, то есть ты в ярме у - по-старому - "ЖЭК".
Выставляют за отопление по разным сведениям 2 700 - 3500 гривен в месяц.
Кроме того, лично меня просто угнетают ужасающие дворы с чахлыми попытками сделать "цветник" под своим балконом...
И соседи "соответствующие"....
Потому УМНЫЕ люди такое фуфло сбрасывают и берут новострой:
- можешь сделать современный ремонт без обоев в цветочек.
- индивидуальное современное отопление (во Львове - котлы Protherm, трубы от которых не торчат на стенах дома, а все сделано в коробах внутри стен).
- простая статистика: отопление+горячая вода в таких квартирах зимой - плюс-минус 80 кубических метров газа на сумму в 500 с хвостиком гривен.
- если под сдачу - такое сдастся в первую очередь.

Потому ГЛУПЫЕ люди продолжают в этих домах жить, не понимая, что они опускаются в пучину нищеты и деградации.

Так что и Харьков - на "острее" прогресса, а как же...
Замечательный красивый город, а как же... был в нем правда, я очень очень давно...

  sinus написав:sinus что там в Днепре и Запорожье я не знаю,но в Харькове построено и строится и начинает строиться сотни домов-кому они их все продают? Уезжающим во Львов, наверное?)))

Вчера жена что-то захотела бутылочку розового игристого - мотнулся в магазин "Вина світу" во Львове на знаменитой улице "Стрыйская". Припарковался - глазам не верю - во дворе этого дома уже небоскреб вырос. Прямо во дворе...
Вот вы в центре красной окружности видите небоскреб? - Нет? А он - есть!
Зображення
Сделал для себя один важный вывод. Промолчу.
Я с горя купил себе бутылочку коньячку...

Видимо был какой-то тонкий намёк, а может и не было,но я не понял,что вы хотели сказать!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:45

Намека никакого не было.
Даже не могу понять, где там МОЖЕТ быть намек даже теоретически.
Нет, один был: зачем копировать текст и карту?
Что-то нервное?
Намекаю: пока еще есть возможность - нажмите кнопку "Редактировать" - исправьте, и оставьте только свои 2 строчки.
Впрочем, и их можно удалить...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 лют, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:02

  akurt написав:Намека никакого не было.
Даже не могу понять, где там МОЖЕТ быть намек даже теоретически.
Нет, один был: зачем копировать текст и карту?
Что-то нервное?
В плане? Вы меня пугаете!А зачем тогда её надо было постить здесь?
Может автору,выше написанного поменьше надо заезжать туда,где его точка отсчёта жизненных интересов начинается на приведенной карте! П.С. А в чем красота игры? То,что вы пишете рекламные тексты или то,что вы каждый день пьете? Или вы в детстве начитались Чейза и с тех пор говорите цитатами главного героя? Видимо пора вам таки прекращать заезжать в одни и те же точки ежедневно!
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:19

Моя мама работала на "Скорой помощи".
Там и не такое бывает...
Тут - без намеков...

P.S. Чисто ради изучения новых трудных патологических случаев: в какой строчке моего текста содержится скрытый намек на что-то?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:25

  akurt написав:Моя мама работала на "Скорой помощи".
Там и не такое бывает...
Тут - без намеков...

Как всегда-ответа нет,а только перекрутка понятий! Причём тут ты ,причем тут мама и причем тут карта к теме? П.С. Патологичеський случай заключается в рекламе на халяву,не?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

согласен с синусом. Акурту надо подвязывать с бухлом, а то мы потеряем такого пейсателя-публициста. Да ещё и такие шмурдяки пьёт, шокапец...
Всё просто.
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